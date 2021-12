"Darko Šarić je uhapšen pa su bile priče 5 tona, 6 tona kokaina, u Španiji, ovamo i onamo – a droge nigdje nema."

Bivši načelnik Odjeljenja za krvne delikte Žarko Popović u nedavnom gostovanju na televiziji je pričao o slučaju Darka Šarića, njegovim vezama sa Veljkom Belivukom ali i tome šta bi po njemu država trebalo da uradi.

"Kako je Darko Šarić uhapšen meni liči da je namješten od nekog konkurentskog klana. Uhapšen je pa su bile priče 5 tona, 6 tona kokaina, u Španiji, ovamo i onamo – a droge nigdje nema. Koliko mi je poznato iz moje policijske prakse ljudi mogu da odgovoraju za takvo krivično djelo ako se uhvate da su dilovali direktno. Oni su čak skidali i otiske sa pakovanja tog kokaina koji je švercovan i nigdje nema njegovog DNK. On je po meni klasično namješten od konkurentskog klana. Ako vi za osam godina ne možete da dokažete da je on nešto radio, pa kada ćete? Za 55 godina? Ne možete na silu istjerivati pravdu", rekao je Popović.

On pretpostavlja da će vrijeme koje je Šarić proveo u pritvoru pokriti krivično djelo za koje odgovara.

"Ali ako se umiješaju nečiji drugi prstići u ovaj postupak onda zaista ne znam kako će se završiti", rekao je Popović.

Prema njegovim riječima konkurentski klanovi su ti koji prijete Darku Šariću. Popović je otkrio kada je čuo prvi put za Darka Šarića.

"Čuo sam za Šarića još dok je držao klub ‘Vanila’ na Studentskom trgu i tu sam razgovarao sa ljudima koji ga dobro poznaju. Darko Šarić je prvo imao nenormalno obezbjeđenje. Vi da biste ušli u klub prvo vas jedno 25 ljudi prepipa. Šarić je pokupovao dosta nepokretnosti po Beogradu. Vi onda postavite jedno prosto pitanje – gdje taj mladi čovjek radi kad ima 500.000 keša da isplati suprugu pokojnog Vanje Bokana za sve one kioske. Došao je i dao ponudu koju se ne odbija. Samo je rekao – evo 500.000 i to je moje. I ponuda je prihvaćena", rekao je Popović.

Ističe da bi država trebalo da uđe u priču da vidi odakle njemu toliki kapital da kupuje hotele, asfaltira ulice, kupuje fudbalski klub.

"Ja da sam nadležni državni organ on bi morao da objasni odakle mu tolika imovina. Ako pravno ne može da dokaže odakle mu sve to onda bi mu to oduzeo a on bi otišao na robiju", rekao je Popović u emisiji "Aktuelnosti" na TV Happy.

Na pitanje da li je Šarić sarađivao na bilo koji način sa Veljkom Belivukom i njegovom grupom, Popović kaže da sumnja da bi Šarić ušao u bilo kakvu konekciju sa Veljom Nevoljom.

"On prosto nije takav čovjek. Šarić jeste gledao da zaradi pare ali ne na takav način. Meni je zaista nestvarno kada gledam kako su klali i mljeli ljude. Mislim da Šarić sa takvim ljudima ne bi sarađivao. Uostalom, u vreme kada je Šarić bio aktuelan Belivuk i njegova ekipa nisu ni postojali", rekao je Popović.