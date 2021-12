Arkan nije bio toliko pismen kao ovaj. Šešelj je pismen, načitan i bezobrazan. Željko nije bio tako rječit. To su bila dva različita čovjeka. Željka su ubili, a Šešelj je i danas živ.

Izvor: Youtube/printscreen/Novo jutro/BALKAN INFO - Zvanični kanal

Mihajlo Ulemek, nekadašnji pukovnik Srpske dobrovoljačke garde koju je osnovao Željko Ražnatović Arkan u nedavnom intervjuu prozvao je lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja tvrdeći kako on tokom ratnih sukoba nikada nije prenoćio sa svojim ljudima već ih je samo obilazio jednom mjesečno. Upoređujući Šešelja i Arkana, Ulemek kaže da su njih dvojica potpuno različiti.

"Šešelj je i vodio politiku i htio da bude borac. Ne mogu da kažem da je Šešelj glup čovjek, on je izuzetno pametan. Poznajem ja Šešelje ali to su sve Hrvati, ne znam otkud je on Srbin. Vjerovatno neki njegov deda primio pravoslavlje", kaže Ulemek.

Napominje kako je Šešelj tokom rata obilazio jednom u 15 ili jednom u mesec dana svoje jedinice.

"Sjedne u kola dođe sa svojima i onda obiđe linije. Ali Šešelj nikada nije prenoćio sa svojim vojnicima. Željko nije bio toliko pismen kao ovaj. Šešelj je pismen, načitan i bezobrazan. Željko nije bio tako rječit. To su bila dva različita čovjeka. Željka su ubili, a Šešelj je i danas živ. Malo mu pomogli u Hagu da izađe, malo je on sa svojim mozgom pobijedio taj Hag", rekao je Ulemek.

Ističe da su Šešelj i Arkan bili različiti ljudi i da nikada nisu mogli zajedno.

"S druge strane, Vuk Drašković i Šešelj su mogli zajedno. Oni su čak i kumovi ali su se razišli zbog novca", kaže Ulemek za Balkan info.

Podsjećanja radi, Milorad Tomić, nekadašnji telohranitelj Vojislava Šešelja, otkrio je svojevremeno zbog čega ga Željko Ražnatović Arkan nije lidera SRS. Tomić je rekao da je Šešelj imao imao sreće sa Arkanom.

"Imao je sreće. Arkan bi ga očistio samo da nije bio političar. Da ga je očistio to bi bilo političko ubistvo, a to bi se teško ispeglalo. A kad su već počela politička ubistva da se dešavaju, šta nekoga briga za tamo nekog Šešelja. Zato mislim da je zazirao od zemunskog klana, nije mu bilo svejedno", ispričao je Tomić.

S druge strane, Šešelj je tokom jednog svjedočenja u Hagu tvrdio da je prijetio Arkanu u lice da će ga ubiti. Šešlj je rekao da je on bio jedini čovek u Srbiji koji je bio u stanju da se javno, direktno i otvoreno sukobi sa Arkanom i da to nije smio čak ni Slobodan Milošević. On je opisao je jedan susret sa Arkanom.

"Devedesete godine navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda pristupili su Srpskom četničkom pokretu. Negdje u oktobru 1990. Arkan je preko posrednika tražio da se sretne sa mnom. Našli smo se u centru Beograda. Nisam htio da idem na neko tajnovito mesto, gde bi neko olako mogao da me ubije. Arkan je došao sa još jednim čovekom. Bio je rastom kao ja, neuporedivo snažniji. Ovaj posrednik je bio izvesni Šuca koji je bio naš član a posle je prešao kod Arkana i bio pukovnik Srpske dobrovoljačke garde", počeo je priču Šešelj.

On je rekao da je Arkan bio ljubazan na početku razgovora i prepričao taj dijalog.

"Rekao mi je da me ijkao čoveka i političara, a onda dodao da njega politika ne interesuje, ali da ne da Zvezdu i Delije.

- Zato tražim tebe da se okaneš Delija, rekao mi je Arkan.

- Delije su pristupile Srpskom četničkom pokretu i ostaju tu. Ti to ne možeš da promijeniš.

- Slušaj, ja sam mnogo ljudi ubio a ti još nisi nikoga. Vodi računa šta radiš", prepričao je Šešelj Arkanove reči.

A onda mu ja Šešelj, kako sam tvrdi, rekao:

- Tačno je da ja još nikoga nisam ubio, ali ti ćeš biti prvi".