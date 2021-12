Tomislav Nikolić je bio zaljubljen u Helenu MIhić.

Helena Mihić, bivša novinarka i mis Jugoslavije, kojoj je Tomislav Nikolić napisao tri ljubavne pjesme i zbog koje je bivši predsjednik Srbije, makar prema njenim tvrdnjama, htio da se razvede jer bio ludo zaljubljen u nju, objavila je da je u Lisabonu dobila prestižnu nagradu za nove tehnologije, zaštitu ekologije i poboljšanje industrijske proizvodnje.

Mihićeva je na svom Fejsbuk profilu postavila i fotografiju nagrade, a pojasnila je da je ona i vlasnik Fondacije za nove tehnologije i direktor Insituta za novu tehnologiju u Moskvi.

"Član sam i EAS asocijacije u Strazburu za inovacije i nove tehnologije. I ja sam prva Srpkinja koja je dobila ovu nagradu na svjetskom nivou", pohvalila se ona. Mihićeva, zbog koje je Nikolić navodno htio da ostavi suprugu Dragicu, krenula je njenim stopama - makar kada je riječ o osnivanju fondacije. Podsjetimo, Nikolić je ovoj bivšoj novinarki posvetio i pjesme koje je ona objavila u svojoj knjizi. Jedna od njih je sa naslovom - "Za Helenu".

Nikolić se u vezi sa ovom navodnom ljubavnom sagom nikada nije oglašavao, a Mihićeva je prije tri godine detaljno opisala njihov odnos. Ona je tako ispričala da je od Nikolića dobila bračnu ponudu, ali ga je "te turbulentne 1993. ostavila zbog skromnog obrazovanja."

"On je devedesetih godina bio drugačiji čovjek. Kad smo se upoznali, živjela sam u vili na Dedinju, bila sam u vezi s intelektualcem koji je bio milioner. Bila sam novinar i tada su radikali imali zabranu pojavljivanja u medijima. Nazvao me je jednog dana Vojislav Šešelj i rekao da će na intervju poslati "jednog skromnog omladinca". Bio je to Nikolić. Čim me je vidio, zaljubio se. Slao mi je poruke, često zvao, posvećivao ljubavne pjesme. Ja nisam imala nikakve emocije", rekla je tada Mihićeva i dodala da sa bivšim predsjednikom Srbije nije u kontaktu. "Bilo bi mi neugodno da je i dalje zaljubljen u mene, iako takve informacije stižu do mene", ispričala je ona.

Novosađanka Helena Mihić, mis Jugoslavije iz 1994, ostvarila je uspješnu manekensku karijeru u inostranstvu, ali uplovila i u sasvim druge, teže i ozbiljnije poslovne poduhvate. Sada je već sedam godina manjinski suvlasnik firme Metal-emajl u Bosanskom Brodu, zajedno sa grupom italijanskih partnera kao većinskim vlasnicima, a predvodi ih Adriano Korsi.

Helena je jednom prilikom otkrila - da je član kluba 120+, kluba ljudi sa posebnim darovima. Odmalena je, kako navodi, imala sposobnosti da kada stane ispred čovjeka može da mu čita misli, kao knjigu. Taj dar joj, kaže, mnogo pomaže.

U memoarskoj knjizi bivša miss Helena Mihić opisuje svoja druženja sa Tomom Nikolićem. Tu je objavila i sve tri njegove pjesme, njoj posvećene.