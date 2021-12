Dr Predrag Kon govorio je o tome kada omikron stiže u Srbiju, i šta je posebno zabrinjavajuće.

U Velikoj Britaniji zabeležen je prvi smrtni slučaj od omikron soja, nove varijacije kovida 19 koja se veoma ubrzano širi svetom. Stručnjaci, i srpski i svetski i dalje polemišu da li vakcine pružaju zaštitu od ove murtacije, a po poslednjim informacijama, veoma važnu barijeru predstavlja buster doza.

Stručnjaci su ukazali i na dva simptoma koja ovaj soj razlikuju od delte (najrasprostranjenije i najopasnije mutacije korone), a sprski doktor Predrag Kon je za emisiju Fokus na B92 objasnio da za sada omikron ne pokazuje neku invazivnost, kao i da su trenutno mladi najviše na udaru.

"Utisak je da je dvostruko prenosiviji od delte i da je prisutno od onih blagih slučajeva pa do onih asimptomatskih. Epidemiološki je to vrlo nezgodno jer čovek koji ne treba da bude izložen virusu se nađe u prisustvu nekoga ko virus ima", rekao je on.

Ističe da je sa omikron sojem efikasnost vakcina nakon druge doze smanjena sa 90 odsto na 74 odsto, te apeluje na vakcinaciju trećom dozom. Vakcina za grip se, kaže, menja svake godine, jer naravno i taj virus mutira, ali je prokomentarisao i mišljenje o tome da će i kovid 19 biti kao i običan grip kada se pandemija završi.

"Ne mislim da će ovo biti kao grip jer je to drugi virus, ali će imati slično ponašanje, to je gotovo izvesno. To se već uočava i to zahvaljujući tome što je vrlo visok razvoj tehnologije i mogućnosti da se za vrlo kratak period sazna izmena virusa", rekao je on.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Srbije je rekao i da virus ništa ne može da zaustavi, ali da možemo da ga usporimo.

"Nešto više od hiljadu zaraženih ćemo imati tokom ove nedelje, sledeće možda i ispod hiljadu. Međutim, sada imamo jedan trenutak kada naši ljudi dolaze iz Zapadne Evrope i moguće je da će ući jedan broj ljudi sa virusom, moguće je da će među njima biti i omikron soja", rekao je Kon.

"Virus ne može ništa da zaustavi. Mi možemo da se trudimo da ga usporimo, bilo bi dobro da ne bude tu pre novogodišnjih praznika", rekao je o omikron soju Kon.