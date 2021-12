Bivša spremačica u kući poznate ličnosti govori za MONDO koliko je bila plaćena, koliko para se vrti u ovom svijetu i kakve razgovore džet seta je slušala dok je obavljala svoj posao.

Izvor: Andrey_Popov/Sport08/Shutterstock.com

M.K. (50) iz okoline Loznice četiri godine radila je kao spremačica u kući poznatog srpskog voditelja, kojem nije željela da otkrije identitet. Imala je priliku dobro da upozna ličnost koju zna cijei region i za MONDO je otkrila sa kime se druži, kako živi, kakav odnos ima prema djetetu i bivšoj ženi, kao ii koliko novca troši na izgled na javnoj sceni.

Prema riječima spremačice, poznati srpski voditelj zarađuje mnogo više od srpskog prosjeka, druži se sa poznatim ličnostima iz svijeta estrade, politike i glume i zaposlenima ostavlja dobru platu, ali ne i bakšiš.

MODERNO UREĐEN MUŠKI STAN

M.K. se zaposlila kod televizijske ličnosti na preporuku firme u kojoj je prethodno radila.Tri puta nedjeljno odlazila je u moderni stan u centru grada kako bi čistila , peglala veš i pospremila kuhinju.

"Kada sam tek počela da dolazim, voditelj je bio uzdržan i nismo mnogo razgovarali. Uvijek bi me sačekao spreman za posao, dao kratka uputstva i otišao iz stana. Mnogo je radio, rano izlazio i kasno dolazio kući. Stan mu je moderno uređen, u muškom stilu. U to vrijeme je živio sam, pošto se razveo, dok mu je dijete povremeno dolazilo. Koliko sam imala prilliku da vidim, sa bivšom ženom nije ostao u dobrim odnosima i neprijatni razgovori preko telefona bili su vrlo česti", tvrdi spremačica.

UTISAK "ŠMEKERA I ŠVALERA"

Nakon što je neko vrijeme dolazila u kuću, shvatila je da voditelj želi da ostavi utisak šmekera i šaljivdžije na svoje zaposlene. Počeo je više da razgovara, ali samo kada je dobro raspoložen, kaže naša sagovornica.

"Sebe smatra zavodnikom, magupom iz Beograda, koji mnogo novca troši na kozmetiku i garderobu. Kada primijetim da je u kupatilu satima, znam da ima ljubavni sastanak. Za njega je najveći kompliment bio kada mu neko kaže da je 'švaler'. Ženama se često hvalio svojim poslovnim uspjehom i druženjem sa poznatima. Tek kasnije, kada smo se malo zbližili, vidjela sam da je zapravo prilično prosječan i normalan, ali nesiguran u sebe",kaže naša sagovornica.

"ODIJELA KOŠTAJU KAO ŠEST MOJIH PLATA"

Kada je dijete kod njega, cio dan leže, gledaju filmove, spremaju hranu ili idu u grad. Meni se u nekoliko situacija činilo da ga je previše razmazio i da ispunjava gotovo svaki dječji hir i želju, kaže M.K.

"Poklanja skupe stvari i gotovo ništa ne brani. On za sebe voli skupa vina i slatkiše, nakon čega je obavezno nekoliko dana na nekim strogim dijetama. Nekoliko puta me je pitao da li se mnogo ugojio, kako mu stoji odjeća. Inače, neka od tih odjela koštaju kao šest mojih plata. Nekoliko puta sam vidjela da vježba tv nastup pred ogledalom, šta će da kaže, kako će da se nasmije pred kamerama. Tada sam vidjela da je sve to zapravo samo gluma od koje on zarađuje", kaže spremačica na portal.

PRIČA O TEZGAMA I PARAMA

Dešavalo se da stan bude pun poznatih ličnosti, koje sjede do kasno u noć, piju ogromne količine vina i razgovaraju uglavnom o poslu.

"Iako uglavnom sve krene veselo, uz šalu i humor, kasnije počne priča u kojoj se spominju razne 'tezge', ko je sa kime u dobrim odnosima, a ko kome 'podmeće nogu'. Stalno se priča o parama, poslovima sa strane, uz ljubomorne komentare. Na mene niko ne obraća pažnju, iako sam primorana da slušam razgovor dok ne završim posao. Tada sam vidjela da je taj svijet sličan estradnom, da je često surov i da nije tako lijep kao što spolja izgleda", kaže M.K. za MONDO.