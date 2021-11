Žarko Lazić, srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac i voditelj našao se u centru skandala nakon što je priveden pod sumnjom da je na placu, koji je bio namenjen za gradnju kuće za socijalno ugrožena lica, sebi sazidao kuću.

Izvor: Youtube Printscreen/Nesto Novo

Podsećamo, opština Palilula dala je plac Žarku Laziću, voditelju i vlasniku produkcijske kuće u okviru koje se proizvodi emisija "Kuća od srca", da na njemu podigne kuću za jednu socijalno ugroženu porodicu.

Umesto da ih stambeno zbrine, na pomenutom placu je Lazić, uz amin predsednika opštine Palilula Aleksandra Jovičića, navodno izgradio kuću za sebe, u vezi sa čim je 22. novembra priveden, saslušan i pušten.

Ali, ko je voditelj emisije "Kuća od srca"? Lazić je rođen 1979. godine u Zemunu. Glumio je u pozorišnim predstavama, TV serijama i poseduje produkcijsku kuću.

Skandali ga nisu saobilazili ni u prošlosti, pa ga je tako njegova prva supruga Ksenija sa kojom ima sina optužila za nasilje u porodici.

"Volela sam ga mnogo, međutim, on je izlazio, vraćao se kući pijan, nije ga bilo po dva-tri dana. Kad bih mu prigovorila, izbijale su svađe i tuče. Zbog njegovih batina sam imala operaciju ispod oka, jer me je gađao plastičnom flašom koja je bila puna", rekla je Ksenija u izjavi za medije 2018. godine. Takođe se navodi da su oni, tokom braka, bili izbačeni iz jedne banke zbog svađe davne 2013. godine.

U skorije vreme, 2020. godine, o njemu je govorila i nekadašnja producentkinja i voditeljka emisije "Kuća od srca". Sandra Denda rekla je da je Lazić nijednom za godinu i po dana od nesreće u saobraćaju, koja se dogodila 2018. godine, nije pozvao da je pita za zdravlje, a ni da ponudi pomoć, što je Lazić negirao.

Gostujući na televiziji u aprilu ove godine, gde je komentarisao nesreću u kojoj je na Ibarskoj magistrali poginula organizatorka emisije "Kuće od srca" Jasmina Mihajlović, naveo je da ova nesreća ne može da se poredi sa nesrećom koju je doživela Denda.

"To jesu dve nesreće, ali to su nesreće koje se ne mogu porediti. Jasmina je bila na radnom mestu, a one su samo htele da se zabave uzevši auto koji nije njihov. To jesu dve velike i tragične nesreće, ali se ne mogu porediti", rekao je Žarko Lazić gostujući u jutarnjem programu "Pinka", a njegov komentar su mediji okarakterisali kao "neumesan", dok je Sandra Denda rekla da je njime bila duboko povređena.

Uz to, ćerka poginule Jasmine Mihajlović, Aleksandra, iznela je tvrdnje da im Lazić na sahrani nije izjavio saučešće:

"Pristao je da plati troškove sahrane, ali samo je kupio sanduk i krst, koje je platio 60.000 dinara, baš kolika je bila plata moje majke koju nije dobila za taj njen poslednji mesec. Na sahranu je došao s kolegama. Svi su nam redom izjavili saučešće, samo Žarko nije. Ja sam videla da je hteo da priđe, ali vratio se, a kasnije mi je prišao i rekao da je odlučio da je bolje da ne prilazi. Plašio se, pretpostavljam, da ne izbije neki skandal jer su ga svi, kako mi je rekao, gledali popreko i s ljutnjom. Ja to nisam videla, a i ne znam zašto bi ga neko tako gledao kada smo celu priču znale samo sestra i ja i niko više", ispričala je Aleksandra u maju ove godine.