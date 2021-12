Roditelji Gorana Džonića, koji je optužen za trostruko ubistvo, i dalje tvrde da je nevin, uprkos svim dokazima protiv njega.

Goranov otac Grada je poslije posjete niškom zatvoru, prije nego što je njegov sin prebačen na psihijatrijsko veštačenje u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, riješio da progovori.

"Nakon posjete smo izašli očajni, slomljeni i potpuno izgubljeni. Ne pitajte kako smo i kako nam je bilo kada smo supruga Mila i ja išli u posetu. Preko onog stakla ga nismo dobro čuli, ali smo vidjeli da je sav nikakav. Plakao je i zaklinjao se da nije nikog ubio. Mi mu verujemo", priča Grada.

Isto mišljenje ima i Goranova majka MIla, koja ne vjeruje da je njen sin izvršio tako jezivi zločin.

"Nije nam nikako jasno kako je neko mogao da ga natjera da pristane da pomaže u ubistvu bliske familije, a da posle toga može da ćuti o tome i da uspješno to skriva od svih nas u kući. Ipak, glavu dajem da Goran nije bio u stanju da ubije i puca jer je on veoma plašljiv i to svi u selu znaju. Nije u stanju ni mrtvu životinju da vidi, a kamoli čoveka. Glavu dajem da nije mogao da ubije, a za drugo nek odgovara, ali mislim da je iz straha za djecu i porodicu pristao na tuđi plan", kaže Goranov otac, dodajući da nema komentar za optužbe koje je njegov sin uputio na račun braće "Jojke".

"Mogu samo da tvrdim da su i nači unuci nevini. Siguran sam da oni čak nisu ni znali za zločin. Zabrinut sam za njihovo zdravlje jer ih i dalje drže u pritvoru", istakao je Greda.

S druge strane, rođaka braće "Jojke", koje je Džonić naveo kao glavne nalogodavce, kaže da je on strašan folirant i psihopata koji je nevine ljude uvukao u problem.