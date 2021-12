Pri kraju je istražni postupak u slučaju ubistva porodice Đokić iz Aleksinca, a kako saznaje Kurir u niškoj Palati pravde zatraženo je prošle nedjelje da se Goran Džonić podvrgne psihijatrijskom vještačenju kako bi se ustanovilo njegovo mentalno stanje.

- On je mijenjao iskaze, na saslušanjima je bio euforičan, pa je plakao, pa se smejao na pomen ubistva Đokića. Jednostavno je nemoguće bilo opisati to njegovo posljednje četvorosatno ispitivanje. U nekim djelovima saslušanja je mijenjao iskaze. On je pričao svoju priču, a na pitanja nije odgovarao direktno već bi prvo "stao u gard", onda okolišao, a potom bi odgovorio na pitanje, ali u nekom višeznačnom smislu - rekao je ranije Mladen Magdalinić koji brani braću Milošević, a koje je samo Džonić označio kao egzekutore, mada njihovi tragovi u cijelom slučaju nigdje ne postoje.