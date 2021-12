Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o Zakonu o eksproprijaciji, kompaniji Rio Tinto i drugim temama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se obraća javnosti povodom aktuelnih protesta i kompanije Rio Tinto, kao i Zakona o eksproprijaciji i Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

"Uprkos činjenici da sam među retkim predsednicima koji su vraćali zakone, poput Zakona o vodama, a za neke sam i pre ulaska u proceduru upozoravao da ne idu u Skupštinu, dogodilo se da, u želji da donesu najbolji mogući zakon kojim će rešiti te probleme, donesu Zakon u kojem je jedna stvar za mene bila problematična od samog početka, a to su rokovi koji se daju sopstveniku nepokretnosti. Bilo zemljišta ili kuće, bilo koje, da mora da prihvati odluke Uprave prihoda. Rokovi za žalbu bili su užasno kratki, pet plus tri dana, i time ste iscrpli sve mogućnosti", rekao je on.

"Ono što nije protivustavno, i zato smo imali probleme, da vidite da mi je lako da kritikujem, Zakon nije prošao javnu raspravu, bio je na javnom uvidu. Nije donet u hitnom postupku, ali svi postupci koji se regulišu su hitni. Nije Ustav povređen, nije bilo javne rasprave uz čudno objašnjenje - kovid je. Ma nemojte", rekao je Vučić.

"U Zakonu o eksproprijaciji sam video i jednu stalnu maniju ministara da se mešaju u sve, da sebi preduzimaju nadležnosti gde i ne treba da ih bude. Njihova namera je bila da budu još važniji, da brže i lakše reše određeni problem. Njihova namera nije bio Rio Tinto, nego da brže reše neki problem", naveo je predsednik Srbije.

"Ja sam se pozvao pre svega na to da predsednik može vratiti izglasani zakon na ponovno odlučivanje. Držao sam se toga i proverio sa eminentnim profesorima Pravnog fakulteta, držao sam se stava 'ili da zakon ne uređuje neku oblast na odgovarajući način'. Više puta sam proveravao da li mogu na to da se pozovem i pozvao sam se na peti deo Čalana 19, Stava 1. Smatram da je rok prekratak i da povređuje elementarna prava građana naše zemlje. Član 19 je bitan jer je postojala mogućnost tumačenja koju bi neko nekada mogao da osporava - a po pitanju da li je ili nije u skladu sa Ustavom.

Svi će reći ovo je Vućićev poraz, ali je moj posao da brinem o građanima i da vraćam zakone oko kojih su građani zabrinuti. Iako to nije moja direktna nadležnost, ja deo odgovornosti prihvatam na sebe. Trebalo je ranije da odem i da poslušam narod. Otišao sam i čuo te ljude, video sam kolika im je muka. Moj posao je bio da ih čujem i slušao sam ih. Svi su oni znali da tu nema moje krivice, mislio sam da drugi ljudi brinuo o tome", istakao je predsednik Srbije.

On je dodao da je Rio Tinto podneo zvaničan zahtev za izmenu prostornog plana u kojem traže da se jalovište premesti u najplodniji deo Jadra i da je njegov apel Vladi je da se to nikako ne dogodi.

"Ja mislim da zbog smanjenja troškova internacionalne kompanije nemamo pravo da uništavamo živote ljudi. Moramo da vidimo suštinski hoćemo li mi da imamo rudnik ili ne. Za sve to treba da se organizuje javna debata, i želim da umirim sve te divne ljude. Mi smo na vašoj strani i sa vama, ali ovih i ovakvih mera neće biti bez dogovora sa narodom", naveo je on.

"Ovo je izlazak u susret građanima i ljudima u Srbiji i moja želja je da im kažem da nam ne pada na pamet da radimo nešto protiv njih. Zajedno smo izgradili ovakvu zemlju. Mnogo toga smo obnovili ili obnavljamo, sve što nismo uradili 700 godina, sve smo zajedno uradili. Ovo pokazuje koliko smo malo sluha imali za ljude i malo želeli da ih čujemo. Treba da reagujemo i slušamo zahteve građana", rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da se ide na osnivanje posebnog Zelenog fonda za zapadnu Srbiju, a građani će u tom organu imati većinu, a 10 miliona evra će imati da troše već od 1. januara.

"Ono što je urađeno i što smo dogovorili posle razgovora, deo hrama i groblja ćemo staviti pod zaštitu države, u narednih sedam dana će inženjeri obići sve lokacije i puteve... To su stvari koje mi po tom pitanju radimo. Što se tiče životne sredine, nadam se da će uskoro u Briselu da se otvore četiri nova klastera. Istovremeno hoću da se izvinim svim građanima što su trpeli teror neodgovornih ljudi i onih koji su dobijali batine na protivzakonito organizovanim protestima", istakao je predsednik.

Kako je dodao, treba da se čuju ljudi i da se ode i reši problem, kao i da je veoma važno da nastavimo da radimo i da gradimo u našoj zemlji.

Da podsetimo, kako je ranije saopšteno, vlada Republike Srbije je na večerašnjoj sednici donela odluku da iz skupštinske procedure povuče Zakon o eksproprijaciji, koji je Skupštini Srbije na ponovno odlučivanje vratio predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Vlada Republike Srbije napraviće analizu da li su neophodne izmene i dopune Zakona o eksproprijaciji i, ukoliko se konstatuje da je Zakon nužno promeniti, učiniće to uz široku javnu debatu u koju će biti uključena stručna javnost, strukovna udruženja, predstavnici privrede i civilno društvo.