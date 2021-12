Sud je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je Milenko Tomić obljubio djevojčicu koju je trenirao boks.

Izvor: YouTube/Loznica info

Bokserski trener iz Bijeljine, Milenko Tomić (59) osumnjičen je da je napio pa obljubio četrnaestogodišnjakinju koju je trenirao. Poslije užasa on je porodici maloljetnice obećavao da će njenoj majci naći posao ukoliko ga ne prijave.

"Tomiću je pritvor određen do 4. februara 2022. godine. Prethodno je tužilac sudu dostavio predlog za produženje pritvora Tomiću, navodeći da je on dosad nekoliko puta pokušao da kontaktira oca djevojčice koju je zlostavljao i da je posljednji put to pokušao nedavno, 24. novembra, saopšteno je iz Okružnog suda u Bjeljini.

Kako je tužilac rekao, istraga protiv Tomića još nije završena jer nisu saslušani svi svjedoci, niti izvršena sva potrebna vještačenja. S druge strane, odbrana je tvrdila da nema potrebe za produženjem pritvora, a i Tomić se potpuno pridružio tvrdnji svog branioca.

Ipak, sud je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je Milenko Tomić obljubio djevojčicu koju je trenirao boks.

"Ovakav zaključak proizilazi prije svega iz iskaza žrtve datog u Policijskoj stanici Bijeljina u prisustvu tužioca i psihologa, u kome je ona detaljno opisala sve okolnosti koje se odnose na ponašanje osumnjičenog prema njoj, ali isto tako i iz iskaza djevojčicine majke i njenog oca", ističe se u Okružnom sudu.

Kako se ističe, postoji sumnja da je Tomić od avgusta do septembra, kao trener Bokserskog kluba Radnik Bijeljina, u kojem je djevojčica trenirala boks, više puta nagovarao maloljetnicu da pristane na polne radnje s njim.

Prema navodima datim u predlogu za produženje pritvora, sumnja se da je 20. avgusta, kao trener, poveo tu djevojčicu u Istočno Sarajevo, rekavši joj da iz kasete automobila, kojeg je vozio, a ona bila suvozač, izvadi novac, što je i učinila, te kada je izvadila novac i podigla glavu, poljubio ju je u usta.

Kako se navodi, bokserski trener je potom 29. septembra djevojčicu pozvao da dođe kod njega u kancelarije Bokserskog kluba Radnik Bijeljina, a kada je ona htela da izađe pomilovao ju je po zadnjici. Kako se sumnja, onda je 30. septembra, kao trener, poveo djevojčicu u Sokolac, nagovorivši je da konzumira alkohol, koji je nabavio i donio u hotelsku sobu, što je ona i pila. Kada je usled dejstva alkohola zaspala, ljubio ju je po ustima, dodirivao joj zadnjicu, grudi, a potom i zavukao svoju ruku u njen donji veš.

Prema sumnjama, on je nakon užasa preko Vibera slao djevojčici poruke sa seksualnom konotacijom, opisujući joj šta joj je radio, i šta bi želio da joj radi. Više puta joj je i predložio način i mesto na kom bi mogli da se nađu.

Roditelji i drugi trener na saslušanju

Saslušani su i roditelji maloljetnice koji su detaljno opisali kako se devojčica ponašala nakon spornog događaja i svjedočili su šta im je ispričala da se dogodilo.

Takođe, pred sudom su saslušani i svedoci, jedna maloljetnica i drugi trener iz ovog kluba koji su takođe imali saznanja o užasu koji se dogodio.

Kako ističe Okružni sud, maloletnica je ispričala okolnosti pod kojima su osumnjičeni i oštećena spavali u istom krevetu kritične večeri, a svjedok G.B, kao jedan od trenera žrtve, u svom svjedočenju je potvrdio da je došao do saznanja da je osumnjičeni donosio alkohol u sobu gdje su se nalazili takmičari.

G. B. je otkrio i da je bio zamoljen da sa državnog prvenstva u Sokocu, gdje se užas i dogodio, poveze djevojčicu kući jer je ona rekla da se ne osjeća prijatno u Tomićevom društvu i da "ima problem s njim".

"O neprimjerenom ponašanju osumnjičenog na državnom prvenstvu u Sokocu je svedočila još jedna svjedokinja. Navela je da je Tomić na recepciji hotela insistirao da zakupi bazen u kome bi bili sami Tomić, ona i žrtva, da ih je nagovarao da piju alkohol, što su i učinili, da je potom žrtva bila vidno pijana, u polusvesnom stanju, da je u takvom stanju legla da spava, a da je Tomić legao pored nje i u krevetu s njom proveo noć", ističe sud.

Sud dodaje i da su svedočenja ovih lica potvrđena i pisanim dokazima koji se odnose na medicinsku dokumentaciju maloljetne žrtve kao i porukama koje su međusobno telefonom razmjenjivali ona i osumnjičeni. Sud smatra da su dokazi vjerodostojni.

Trener pokušao da se "nagodi" sa roditeljima

Poslije užasa koji je napravio, kada je saznao da su roditelji maloletnice upoznati sa porukama koje joj je slao, bahati trener je pokušao da utiče na njih da ga ne prijavljuju policiji. Tomić je kontaktirao oca maloletnice koju je zlostavljao i rekao mu da će njegovoj supruzi, djevojčicinoj majci, pronaći posao u Beogradu ako nikome ništa ne kažu. Ocu je rako i da će u Beogradu razgovarati s ministrima

Roditelji djevojčice su rekli da im je Tomić napomenuo da bi djevojčica bila izložena sramu i osudi javnosti, da im je rekao da on "ima brojne veze", da je "uticajan" i da "neće odgovarati".

Tomić je preko svog sina pokušao da utiče na oca devojčice preteći mu kompromitujućim snimcima njegove ćerke s drugim licima".

Djevojčica vuče posljedice

Kako sud ističe, ponašanje osumnjičenog je, prema izjavama roditelja maloletnice, na nju ostavilo posledice - ona je počela da izbjegava kontakt s njima, žalila se na glavobolju, počela nekontrolisano da jede slatkiše i ugojila se 15 kilograma.

Dalje se dodaje i da posebno treba napomenuti činjenicu da je osumnjičeni, pored toga što je bio trener djevojčice, prema vlastitoj tvrdnji, u kritičnom periodu bio i sportski direktor BK Radnik Bijeljina, predsednik Bokserskog saveza Republike Srpske i generalni sekretar Bokserskog saveza BiH. Nesumnjivo se radi o čovjeku koji je visokopozicioniran u organizacionoj strukturi bokserskog sporta u Srpskoj i BiH, pa je i njegova uloga u odgoju mladih sportista posebno naglašena.

Kako je potvrđeno, za krivično djelo za koje Milenka Tomića terete propisana je kazna od najmanje osam godina zatvora.