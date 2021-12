Može li se uopšte stati na put prostituciji ili ne? Zašto je laka zarada tako primamljiva i da li se radi samo o novcu ili tu imamo i priču o nečemu dubljem, nečemu što čuči u psihama mnogih od nas?

Izvor: Kurir

Na sva ova pitanja odgovor su dali socijalni psiholog Vesna Tomić i bivši makro i autor knjige "Mnoga lica Marije Magdalene" Mihailo Maksimović.

"Plaćamo seks jer je to najobičnija ljudska potreba. Prostitutke se iznajmljuju iz nesigurnosti, a nekada je to i prestižna stvar. To je oduvijek bio najstariji zanat i to ne može da se iskorijeni. Svakako treba da se pozabavi time, jer sad vidimo da to ide preko društvenih mreža. Promoviše se putem medija, kroz rijalitije. Zbog čega žene prihvataju da budu roba, ne znam, to je roba koja može da se kupi kao i svaka druga. To je nemanje potrebe da se školuje ili prihvati nekog posla", rekla je Vesna Tomić gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Maksimović je objasnio da postoje razni razlozi zbog čega se djevojke odlučuju za najstariji zanat, ali da su uglavnom finansije razlog.

"Ja volim da čujem stručno mišljenje, drago mi je kada imam prilike da porazgovaram o tome. Probao sam kroz moju knjigu da negdje uđem u razloge zbog čega su one ušle u taj posao. Postoje razni razlozi, uglavnom su to finansije. Čuo sam mišljenja da neke osobe tvrde da su djevojke koje se bave tim poslom devijantne. Ja to ne mislim tako. Postoje devijantni ljudi koji rade normalan posao. Ne bih vezivao bavljenje prostitucije sa devijacijom. Da djevojke dolaze iz nesređenih porodica, dešava se, ali se dešava i suprotno. Ne možemo generalizovati",rekao je Maksimović.

Vlada stereotip da u prostituciju ulaze djevojke loše finansijske situacije, zapravo ima dosta njih koje se na na ovaj potez odlučuju iz nekih drugih razloga. Tomić smatra da je razlog tome manjkavost u razvoju osobe ili nezadovoljeni odnosi od strane roditelja.

"Kada kažemo devijantno, nikako kao psiholog ne mogu da kažem da se tu podrazumijeva neka patologija. Ali, neke manjkavosti u razvoju postoje. Nezadovoljeni odnosi od strane roditelja, nedovoljno razvijena moralna svijest na primjer. Psihološki razlozi su oni koji vode u prostituciju, a to je vrlo često vezano za zloupotrebu alkohola i droge. To su one djevojke koje podležu i estetskoj hirurgiju, na izgled su sigurne u sebe ali tu je gomila psihološkog nezadovoljstva. Nema veze da li će one to uradili samo za Novu Godinu ili će se stalno baviti time", rekla je Tomić.

Maksimović se nije složio sa Tomić da su djevojke koje se bave prostitucijom "roba".

"Ne bih se složio da su sve djevojke roba, možda sam i ja emotivan ali trudim se da budem objektivna. One nisu roba, ta usluga postoji kroz cijelo čovječanstvo i to je potreba. Robu možete da kupite i da radite šta hoćete sa njom, sa djevojkama nije tako. One mogu da odbiju ponudu i imaju slobodu u svom poslu. Ljudi imaju stereotipe da kada plate djevojku da mogu sa djevojkom da rade šta hoće, to nije tačno. Uglavnom, djevojka bira kakvu uslugu želi da pruži. Danas je 21 vijek, u seksualne odnose se stupa jako rano i ništa tu više nije taboo. Ja ne bih volio da se kroz moju knjigu djevojke pomisle da je to idealan posao, ja sam pokušao da objasnim objektivno i dobru i lošu stranu. Svakodnevno mijenjanje partnera dovodi do frigidnosti, do raznih psiholoških problema i to je velika cijena koja se plaća. To su dvije strane koje treba sagledati",objasnio je Maksimović.



"Negativni modeli se nameću kroz promjenu sistema vrijednosti kod nas. To je postalo socijalno prihvatljivo kod nas. Medicinski je to visikorizično. Nazivanje djelom prostitucije elitnom je u mom sistemu vrijednosti potpuno mentalno neprihvatljivo. Šta je tu elitno sem gomile para? To je meni neprihvatljivo",mišljenje je psihologa Vesne Tomić.