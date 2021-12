Bivši vatrogasac, prema najnovijim saznanjima, zločin pripremao duže vrijeme.

Izvor: Kurir/marko smiljanić/Facebook/Privatna arhiva

Goran Džonić je uhapšen zbog sumnje da je 26. septembra ubio tročlanu porodicu Đokić, a on je nakon hapšenja za zločin optužio i svoje sinove Milana i Stefana, a zatim i mještane Moravca, braću K. M. i A. M, poznate i kao "braća Jojke".

Kako pokazuju najnovija saznanja iz istrage, Goran Džonić je najmanje šest mjeseci planirao da ubije porodicu Đokić, jer je u aprili ove godine napravio prigušivač za pištolj iz kojeg je pucao na brata od tetke Gorana Đokića, njegovu suprugu Gordanu i ćerku Lidiju.

Navodno, kako navodi izvor blizak istrazi, porodica Đokić je ubijena iz pištolja koji je imao improvizovani prigušivač, a Džonić je tražio od jednog lokalnog mještanina da mu ga napravi. Vjeruje se, da je dodatak bio veoma loše urađen, odnosno, nije baš mogao do kraja da legne na cijev pištolja. "Zbog toga je oružje iz kojeg je pucano na Đokiće moralo da se drži sa dvije ruke", zaključuje izvor iz istrage.

Pred Višim tužilaštvom u Nišu ispitan je mještanin Moravca koji je metalostrugar, a navodno je pravio navoj.

"Prva informacija je bila da je on pravio prigušivač, a sada postoji sumnja da je on Džoniću dao alat kojim je on sam izradio navoj. Čovek je na saslušanju potvrdio da nije znao šta pravi, ali da mu Džonić nije pominjao ni dio za poljoprivrednu mašinu, kako se u početku spekulisalo", dodao je izvor.

Vidi opis DŽONIĆ SE ŠEST MJESECI PRIPREMAO ZA ZLOČIN: Najnoviji detalji, u aprilu nabavio jednu stvar kako bi brutalno ubio Đokiće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook/privatna arhiva Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Facebook/privatna arhiva Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Facebook/privatna arhiva Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Facebook/privatna arhiva Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Facebook/privatna arhiva Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Facebook/ Privatna arhiva Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Facebook/ Privatna arhiva Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Facebook/ Privatna arhiva Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Facebook/ Privatna arhiva Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Facebook/ Privatna arhiva Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Facebook/ Privatna arhiva Br. slika: 11 11 / 11

Podsjetimo, prvo je ubijen Goran sa jednim metkom u glavu. Pokušavajući da izbjegne ubistvo njegova ćerka Lidija pokušala je da pobjegne i zato joj je ubica ispalio hitac u potiljak, a zatim u grudi. Istražitelji su do sada sklopili veći dio zočina, a vjeruje se da je motiv ubistva koristoljublje.

Goran, Gordana i Lidija Đokić, prije nego što su ubijeni, bili su kod njegove majke. Sumnja se da je Džonić tačno znao kada će krenuti ka stanu u Aleksincu. Zaustavio ih je pod izgovorom da mu se motor pokvario tamo gdje je išao na pecanje. Šest dana Đokićevi najmiliji nisu znali ništa o njima.

Pogledajte ekskluzivni video o tome kako se Goran Džonić ponašao na sahrani porodice Đokić.