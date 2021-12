Osim odgovora na pitanje ko je ubio Slavka Ćuruviju, suđenje koje je upravo okončano nije razriješilo ni misteriju nestanka crne torbe sa 415.000 dolara koje je vlasnik Dnevnog telegrafa i Evropljanina navodno imao kod sebe u trenutku ubistva, piše Kurir.

Ne zna se ni od koga je taj novac dobio iako je izvjesno da mu je bio veoma potreban u eri političkih blokada i progona s kojima se mjesecima prije kobnog 11. aprila 1999. suočavao.

U presudi posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu, kojom su okrivljeni za ovaj zločin ponovo osuđeni na ukupno 100 godina robije, ta torba s novcem se ne pominje.

Iako je jasno da se sud rukovodio političkom pozadinom ubistva, ostalo je bez odgovora i ko je to "N. N. lice" koje je povuklo oroz oružja uz podršku ljudi iz DB, kao i ko je iz kruga ljudi oko Slobodana Miloševića naručio zločin.

Problem nestalog novca pomenula je prije nekoliko dana Zora Dobričanin Nikodinović, advokat osuđenih Milana Radonjića i Ratka Romića, ali i Vladan Dinić, urednik Svedoka, jedan od saslušanih na prethodnom suđenju 2017, naglašava Kurir.

ŠEFU DB OPET IZREČENO 30 GODINA ROBIJE

Zbog podstrijekivanja na ubistvo Ćuruvije na po 30 godina zatvora ponovo su osuđeni tadašnji šef DB Srbije Radomir Marković i šef beogradskog centra DB Srbije Milan Radonjić, dok su, kao saizvršioci u ubistvu, na po 20 godina zatvora osuđeni bivši operativac beogradskog centra Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava DB Miroslav Kurak, koji je u bjekstvu, pa mu je presuda izrečena u odsustvu.

Ovo je druga prvostepena presuda, koja se izriče nakon što je prvu prošle godine ukinuo Apelacioni sud i naložio da se ponovi suđenje, upravo zbog prekoračenja optužnice uvođenjem u slučaj N. N. lica koje se ne pominje u optužnici.

U optužnici se tvrdi da je Ćuruviju ubio Kurak, a da mu je saučesnik bio Romić, koji je, navodno, drškom pištolja udario u glavu Ćuruvijinu prijateljicu Branku Prpu. Ona od početka postupka tvrdi da optužene ne prepoznaje kao izvršioce ubistva.

On je naveo da je kobnog dana sreo Slavka Ćuruviju.

"Ćuruvija je bio u društvu Branke Prpe. Pozvao me je na ručak kod "Vuka", međutim ja sam ga odbio, imao sam obaveza. Zatim mi je pokazao tašnu koju nije otvarao i rekao da se unutra nalazi 415.000 dolara, te da obavijestim njegove bivše novinare da po podne dođu kod njega kući i preuzmu šest zaostalih plata koje im je dugovao. Ne znam porijeklo tog novca, ali znam da se Slavko neposredno prije toga vratio iz Amerike", kaže Vladan Dinić za Srpski telegraf.

Ćuruvija je tada bio u problemima, plijenili su mu novine, štampao ih je u Crnoj Gori, a mnogo ljudi je otišlo iz Dnevnog telegrafa. Zaposlili su se ko je gdje stigao, a dio njih je prešao u Svedok.

Kad se Dinić vratio u redakciju, telefonom ga je posle izvjesnog vremena pozvao tadašnji urednik Studija B Dragan Kojadinović.

"Pozvao me je da mi kaže da je čuo da je Ćuruvija ubijen i tražio da odem da provjerim je li to istina. Kad sam došao na mjesto zločina, video sam mrtvog Ćuruviju. Torbe nije bilo nigdje. Tek nakon dvije nedelje sjetio sam se izjave dva dječaka od 11, 12 godina koji su pominjali da su neke osobe posle ubistva otišle u Komercijalnu banku. U tom momentu mi to ništa nije značilo, međutim, kad sam razmislio, shvatio sam da se u toj istoj zgradi gdje je banka nalazilo i sjedište DB, te pretpostavljam da su osobe koje su učestvovale u ubistvu otišle baš tamo", objašnjava Dinić.

On dodaje da nije tačno da je tek 2017. na suđenju za ovo ubistvo pričao o tom novcu i torbi.

"Odmah nakon ubistva Ćuruvije, u Svedoku sam objavio informaciju o tome, međutim, njih tada nije interesovala ta torba, već ko je Kojadinoviću javio da je Slavko ubijen", pojašnjava Dinić.

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović: Pratite trag novca

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović kazala je da je sud nesumnjivo utvrdio preuzimanje novčane pomoći od Slavka Ćuruvije.

"Sud je rekao da je to utvrdio na osnovu iskaza svjedoka. Prvo što sam pitala jeste: Da li znate danas ko je ubio Slavka Ćuruviju i ko je uzeo 415.000 dolara? Jedina moguća presuda je ovdje oslobađajuća. Nemamo izvršioca, a glavni svjedok Branka Prpa je rekla da to nisu Miki Kurak i Ratko Romić. Sud je rekao isto da nisu oni. Ako je ubica N. N. lice, onda je ovakav način podstrijekivanja za nekog nepoznatog previše. Lijepo sam rekla da je potrebno pratiti trag novca i da je tako moguće naći ubicu", rekla je Dobričanin Nikodinovićeva, zaključuje Kurir.