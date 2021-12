Jedna trudnica iz Niša, zbog korone je morala hitno da bude porođena, i to početkom sedmog mjeseca.

Izvor: Alexandros Michailidis/ShutterStock.com

Beba, koja je rođena sa samo 1.180 grama trenutno je stabilno, a lekari daju sve od sebe da bude dobro, Njegova majka, koja je u petak izašla iz bolnice, nakon ovog događaja odlučila je da podijeli svoju priču i da trgne ostale trudnice, da ne prolaze kroz isti pakao.

Kako je navela za medije, sve je počelo 14. novembra, kada je u kovid ambulanti, gde je otišla čim je dobila temperaturu, potvrđeno da je pozitivna.

"Bilo je to samo što sam ušla u sedmi mjesec trudnoće, dobila sam blagu terapiju i poslata sam kući. Kako mi je ginekolog savjetovao, otišla sam i na kovid ginekologiju u Klinički centar Niš. Dali su mi drugu terapiju i otišla sam kući", rekla je porodilja za "Kurir", a čiji je termin za porođaj bio u februaru sledeće godine. Međutim, stanje joj se zakomplikovalo, kreću ozbiljniji simptomi, temperatura, malaksalost, pa odlazi na infektologiju UKC Niš i smještaju je na kovid odeljenje ginekologije.

"Tu sam ležala dva dana, bila sam na 20 litara kiseonika, i već 21. novembra, na Aranđelovdan, prebacuju me na intenzivnu negu Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju. Odmah 22. novembra su me hitno porodili u 29. nedelji trudnoće. Bila sam nakačena na kiseonik i budna, porađali su me uz spinalnu anesteziju. Porođaj je prošao brzo, sinčića, koji je rođen sa 1.180 grama, nisam ni vidjela, odmah su ga odnijeli, između ostalog i da ga ne bih zarazila. Srećom, on je negativan na koronu. Ni sama u tom momentu nisam bila ni za šta, na kiseoniku sam se borila da dišem, a i beba je istog momenta morala u inkubator. Meni su potom mogli da daju adekvatnu terapiju", priča žena, čiji suprug je bio negativan, a starije dijete od godinu dana u međuvremenu je dobilo koronu i prošlo samo s jednodnevnom temperaturom.

SVEGA SAM SE NAGLEDALA DOK SAM SE BORILA ZA ŽIVOT

Kako je navela, veoma je teško to sve podnijela, kao i da su joj doktori i anestetičari veoma pomogli.

"Zahvaljući njima sam uspjela i evo me kod kuće s porodicom. Ali moj mališan je u inkubatoru, trenutno je stabilno i sada je najvažnije da on bude dobro. Meni, kao i čitavoj porodici, treba mir i odmor. Malaksala sam, umorna, sve mi je teško, ali svjesna sam da oporavak ne ide preko noći", priča žena iz Niša.

Kako je navela, nije vakcinisana i želi svima da pošalje bitnu poruku.

"Nisam vakcinisana i gorko se kajem. Ginekolog mi je savjetovao da se vakcinišem, da je dobro da to uradim i u trudnoći kad već nisam prije. Međutim, ja ga nisam poslušala, bojala sam se da ove nove vakcine nisu dovoljno istražene na trudnicama. I baš zato mediji bi mogli više da promovišu naučne studije, što bi ohrabrilo ljude da se vakcinišu", priča mama iz Niša, dodajući da ni njen muž nije želio da se vakciniše, sve dok ih ova muka nije zadesila.

"Čim nam se ovo izdešavalo, otišao je i vakcinisao se. I sve žive nagovaram da se vakcinišu, apelujem, molim. Da sam bila vakcinisana, ovo mi se ne bi desilo. Ljudi treba da shvate da drugog rešenja do vakcinacije nema. Nažalost, mi smo morali da naučimo na teži način",priča ova Nišlijka, želeći da ostane anonimna.