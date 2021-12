Prema do sada poznatim informacijama u organizovanoj kriminalnoj grupi koju je predvodio Belivuk, Janković je bio zadužen za obučavanje i pripremanje pripadnika grupe za upotrebu snajperske puške, a policija je pronašla najmanje dva mjesta na kojima je vršena obuka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nebojša Janković, koji je juče saslušan u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, zajedno sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem, u vezi sa ubistvom Damira Hodžića i Adisa Spahića, kao i kidnapovanjem Mila Radulovića Kapetana, u Nevoljinom klanu bio je poznat pod nadimkom "Hell" i bio je zadužen za obučavanje i pripremanje pripadnika grupe za upotrebu snajperske puške.

Prema do sada poznatim informacijama, učestvovao je u više likvidacija ovog klana.

Nebojša Janković, inače, je bivši policajac i pripadnik 63. jedinice Padobranskih brigada, koji je Veljku Belivuku zvanom Velja Nevolja donio snajper, a potom ga u šumi i obučavao kako da puca iz njega. Janković je umješan u, kako se sumnja, još dvije likvidacije izvršene iz ovog oružja u Srbiji i Crnoj Gori, ali i jedan pokušaj ubistva.

U javnosti je objavljen čak i snimak Jankovića i Belivuka u šumi kako Nevolja vježba pucanje iz snajpera.

Janković je profesionalni snajperista koji je isprva bio pripadnik 63. padobranske jedinice gde je i izučio zanat. On se potom zaposlio u srpskom MUP-u, ali taj posao je napustio i otvorio mjenjačnicu.

Podsjetimo, u štekovima Belivukove kriminalne grupe pronađena su dva snajpera, za koje se sumnja da je Janković, kao profesionalac i bivši pripadnik MUP-a koji zna da rukuje i ovim oružjem, bio zadužen za obučavanje i drugih ubica koji stoje iza zločina izvršenih ovim oružjem.

Snajper se inače koristi za likvidiranje ljudi na najvišim državnim pozicijama i onih koji imaju izuzetno jako obezbjeđenje, pa im se ne može prići već mogu biti meta samo sa velike udaljenosti. Međutim, u Srbiji i Crnoj Gori poslednjih par godina bilo je nekoliko kriminalnih likvidacija izvršenih ovim oružjem. Sumnja se da je baš Janković, koji je em posjedovao ovo oružje do kog nije lako doći, em njime dobro znao da rukuje, kao što je obučavao Belivuka kako da ubije iz snajpera tako učio i druge.

Inače, bile su razne teorije o tome ko je bio meta Velje Nevolje koju je planirao da likvidira iz ovog oružja, ali je nesumnjivo da je bio neko ko je bio jako zaštićen.

Belivuk je imao i improvizovano strelište u Banatskom Brestovcu na kom su se njegovi ljudi obučavali za korišćenje različitog oružja, pa i snajpera.

Transkripti razgovora

U transkriptima razgovora koji su objavljeni u krivičnoj prijavi podnijetoj SDT-u, a koje je Velja Nevolja vodio sa svojim vojnicima preko kriptovane aplikacije gdje je svako imao svoje kodno ime spominje se "Hell". I dok se zna da je Belivuk bio "Soprano", a Miljković "Kratos", čak ni svjedok-saradnik Bojan Hrvatin nije znao ko je iza kodnog imena "Hell" ("Pakao").

U poruci nakon ubistva dva Crnogorca i otmice trećeg, Hodžića su označili kao "Kasapa", a Spahića kao "zeta" - što je i bio Damiru Hodžiću, dok je Mile Radulovića, poznatiji kao Kapetan, oslovljen sa "M.".

"Osumnjičeni B. V. je glasovnom porukom putem kriptovanog mobilnog telefona obavestio druge pripadnike kriminalne organizacije o načinu na koji je izvršio opisano krivično delo, te je istima saopštio:"

"Brate, "Zemo" i "Hell" i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao "Kasap", "Kratos" je hvato "zeta", "Hell" je hvato M., to što je "Kasap" imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo - navode iz SDT-a kako je glasila razmena Belivuka sa ostatkom kriminalne grupe.

Janković navukao Škaljarce zajedno sa Belivukom i Miljkovićem u "Kuću strave" u Spužu.

Kuća u kojoj su, navodno, ubijeni Škaljarac Damir Hodžić i njegov zet Adis Spasić otkrivena je u spuškom zaseoku Stanjevića rupa.

Korišćena je po uzoru na "klanicu" u Ritopeku, a nakon zločina, kako se pretpostavlja, bukvalno je demolirana kako bi se prikrili tragovi brutalnih zločina. Zidovi su gletovani, krečeni, mijenjane su pločice, stavljana su nova vrata, namještaj, parket, bukvalno sve što je moglo.

Podsjetimo, navodno istog dana kada je u Srbiji likvidiran Lazar Vukićević, kako se sumnja, Veljko Beivuk i Marko Miljokvić su sa Jankovićem u kuću koju im je Radoje Živković dao na korišćenje "navukli" Hodžića i Spahića da dođu, a potom ih brutalno likvidirali.

Sudbina trećeg - Mila Radulovića Kapetana, i dalje nije poznata, ali se pretpostavlja da su ga odveli na drugu lokaciju i mučili, a potom, najvjerovatnije ubili.