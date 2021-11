Rizik da vrlo brzo dođe do novog rasta broja zaraženih u narednom periodu praznika i slava veoma je realan, a mogućnost novog talasa brine i epidemiologa dr Radmila Petrovića.

Izvor: youtube/printscreen/rts

Slava Sveti Nikola je u decembru, za njim ide katolički Božić, pa doček Nove godine za kojim slijedi pravoslavni Božić - ovo su dani označeni kao kritični za zaražavanje u nedeljama koje su pred nama.

Iako broj novozaraženih pada, ili stagnira, može se dogoditi da nakon toga usledi talas, čiji intenzitet zavisi kako od našeg ponašanja tako i od obuhvata vakcinacije.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović objašnjava da je u regionu rasprostranjen delta plus soj, kao i to da je pitanje kada će postati prisutan i na našim prostorima. U decembru imamo i slave i praznike, i zato Petrović apeluje na građane da ne zaborave na to da epidemija nije završena, ali i da pristupe vakcinaciji.

"Raduje me to što je ovaj talas počeo da popušta i što se smanjuje broj novozaraženih, ali sam oprezan i bojim se da to nije kraj. Bojim se da će se iz više razloga u decembru ili možda početkom januara dogoditi novi talas, i to iz više razloga. Najprije, zbog pojave delta plus soja, koji je zahvatio region, pa će verovatno doći i kod nas. Drugo, zato što mi imamo veliki broj krsnih slava i u decembru i u januaru, i da će tu biti dosta nepoštovanja epidemioloških mjera. Treće, što će krajem, decembra ili možda već polovinom mjeseca, naši ljudi iz Nemačke, Hrvatske, Italije, Slovenije koje su pune i prepune virusa, doći u svoj zavičaj a samim tim omogućiti veće širenje virusa. Tako da će ta tri faktora zajednički djelovati na pojavu većeg broja oboljelih i jednog epidemijskog talasa", kaže epidemiolog Petrović za „Blic“.

Između oba Božića i slava, tu je i doček Nove godine, koji potencijalno može predstavljati opasnost.

"Nova godina ide kasnije, posle Svetog Nikole ide katolički Božić, pa onda doček, pa onda pravoslavni Božić, i to su sve faktori rizika ovog delta plus soja, koji je prenošljiviji zarazniji. Mi epidemiolozi pričamo da ne treba da se okupljaju, da se sve svede na minimum, ali, bojim se da neće biti željene discipline. Ipak, ako se do Nove godine bude vakcinisao daleko veći broj ljudi možda će taj talas biti blaži, ali ako budemo tvrdoglavi i taj broj ne pređe 80 odsto obuhvata, talas će ponovo doći", ocijenio je dr Petrović.