U kovid bolnicama u Srbiji ima i vakcinisanih pacijenata, evo koje su cepivo primili... I kada.

Izvor: K1 printscreen

Epidemiolog i član Kriznog štaba Srbije dr Predrag Kon gostovao je u Uranku na televiziji K1 gde je komentarisao novi soj korone i moguće mere zbog njega, kao i treću dozu vakcine.

Kon je odgovorio na pitanje koje se često postavlja, koliko pacijenata u bolnicama je vakcinisano? Podvukao je naročito faktore koje ljudi ne uzimaju u obzir kada o ovome razmišljaju - kada su ti pacijenti primili vakcinu.

"Moram samo da kažem, tu postoje podaci koji možda zvuče zbunjujuće. Svaki treći u bolnici je trenutno vakcinisan, to jeste mnogo ali stvarno ima razlike u odnosu na vakcine. Najviše ih je sada vezano za Sinofarm, ali moram da naglasim, to su ljudi koji nisu stigli da prime treću dozu, ili su je tek primili a zapravo su već bili u periodu inkubacije. Tako da treća doza nije pitanje preporuke, ona je, pod navodnicima, obavezujuća ako mislite da budete zaštićeni", rekao je on.

"Mi snažno preporučujemo onima kojima je prošlo četiri meseca od Sinofarma, odnosno pet od drugih vakcina, da se što pre vakcinišu trećom dozom. Tako štite sebe i povećavaju kolektivni imunitet", rekao je on.