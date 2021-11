Nesreća se dogodila 2017. godine u Pančevu.

Pokvarena mašina za mljeveno meso u jednoj pančevačkoj mesari, ženi je odsejkla prste, a gazda iste, kako bi prikrio dokaze i zaštitio sebe, sve prste koji su ostali u mašini, samljeo. Radnica mesare Božica Popović (50) ističe da se nesreća desila 2017. godine, kada je na kraju smjene, pokušavala da otvori neispravnu mašinu.

"Bio je kraj radnog vremena, ja sam pokušavala da popravim mašinu koja nije radila, na šta sam inače prije toga stalno upozoravala gazdu, da to mora da se popravi. Pokušala sam da izvučem dio mašine, rešetku i nož, ali nisam uspjela. Ipak sam nastavila da pokušavam jer nisam htjela da neko sljedećeg dana uzme pokvareno meso iz mašine, htjela sam da je otvorim i u jednom trenutku mašina mi je otkinula prste. Vrisnula sam, uzela krpu, prekrila šaku, bio je to ogroman bol, koleginica je dotrčala, zvala Hitnu pomoć i odvezli su me u bolnicu", ispričala je ona u "Novom jutru" na TV Pink.

Božica je objasnila da su doktori potom pozvali policiju jer je bila u pitanju povreda na radu.

"Doktor je tražio prste da bi pokušao da ih spase. Šef i koleginica su otišli po njih i nije ih bilo dugo vremena, iako je mesara blizu bolnice, samo jednu ulicu je udaljena. Kada su se vratili oni su u jednoj tegli donijeli nokat i meso, to je sve što je bilo ostalo od mojih prstiju. Oni su uključili mašinu da ih samelju, da bi prikrili dokaze" ispričala je Božica.

Kako dodaje, jedna od radnica naknadno joj je rekla "samljeli su ti prste", a njen poslodavac je govorio da ne zna šta je u radio u tom trenutku - da li je uključio mašinu ili je pokušavao da je otvori.

"On zna šta je uradio. Imala sam nekoliko operacija, posle toga su mi prijetili kolega i koleginica, vjerovatno ih je gazda savjetovao tako, da bih dala otkaz. Obećavali su mi lakše radno mjesto, ali se to nije desilo. Imaju 5 mesara, mogli su da mi daju lakši posao, ali to nisu uradili. Živim sa suprugom i sa sinom, cijela porodica je to teško podnijela, sin je bio osnovna škola i sve to mu je veoma teško palo. To su strašne situacije, razumijem da ima težih situacija u životu, ali ne mogu da vjerujem da je neko sposoban da uradi tako nešto", rekla je žena koja je ostala četiri prsta na ruci.

Ona je rekla da je čak i izvještaj inspektora za rad bio nepotpun i nelogičan.

"Priča da je bilo svjedoka, pa da nije bilo, onda tamo je pisalo da je koleginica isključila mašinu, pa da sam čekala to, cijela ruka bi mi bila samljevena. Obraćala sam se svima, na kraju sam dobila otkaz dok sam bila na bolovanju, potpisala sam da ih neću tužiti, u tom trenutku nisam ni racionalno razmišljala. Htjela sam samo da mi bude bolje, da se vratim na posao. Oni nisu ispoštovali dogovor, sačekali su da prođu tri godine da mi daju otkaz i to su i uradili. Ja se još liječim, prije tri mjeseca sam imala još jednu operaciju", ispričala je ona, navodeći da joj je jedino stalo da pravda bude zadovoljena i da neko bude kažnjen.

Božica živi s mužem i sinom i najžaliji joj je bol i stres koji je preživio njen sin koji je tada bio osmi razred.

"Najteže mi je što su dio mog tijela samljeli", rekla je Božica dodavši da su mnogi djelovi izvještaja inspektorke o njenoj povredi sporni jer su se mijenjali od tvrdnje da je bilo pa nije bilo svjedoka, te da je koleginica isključila mašinu a to, kaže Božica, nije tačno.