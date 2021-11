U organizaciji TO Budve, u Banja Luci je danas održan radni doručak sa predstavnicima medija, na kojem su predstavljena najavljena novogodišnja dešavanja, ali i planirane regionalne promocije, dok se u Crnoj Gori mjere pooštravaju.

Prisutnim novinarima, u ime Turističke organizacije opštine Budva, obratio se Predrag Zec koji je istakao lijepu saradnju koju Budva već godinama njeguje sa Međunarodnim sajmom turizma i ugostiteljstva i ujedno pozvao sve Banjalučane da posjete Budvu tokom božićnih i novogodišnjih praznika i, u skladu sa preporučenim mjerama zvaničnih institucija, uživaju u

raznovrsnoj ponudi turističke privrede grada. Ono što je kuriozitet jeste da prema trenutnim mjerama planirane novogodišnje aktivnosti neće biti održane.

O ponudama u svojim gradovima govorili su Snežana Karanikić, iz TO Bar i Bekim Shurla, predstavnik TO Ulcinj, a lijep pozdrav predstavnicima medija i predstavnicima crnogorske turističke privrede uputili su i Miodrag Lončarević - direktor TO Republike Srpske, Irena Radojević – direktorka TO Banja Luke i Miroslava Pijetlović – direktorka hotela “Zepter Palas” u kojem je i održana konferencija za novinare.

U Banja Luci, na 24. Sajmu turizma “Lorimes 2021”, prisutni su i predstavnici hotelske grupe “Montenegro stars”, hotela “Falkensteiner” i “Ami” iz Budve, hotela “Princess” iz Bara i apartmana “Wiena” i “Ajana” iz Ulcinja.