Domaćinstva su u oktobru 2021. godine potrošila 95.179.246 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 9,7 odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu u septembru, a u odnosu na oktobar 2020-e potrošnja je veća za 2,5 odsto, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.

Izvor: MONDO

“Prosječan oktobarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 27,40 eura”, ističu u EPCG.

Domaćinstva u Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 18,05 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Podgorici gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 33,17 eura.

Čak 66,97 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, od 30 do 50 eura 18,72 odsto kupaca, od 50 do 100 eura 12,28 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 2,03 odsto kupaca.

Oktobarske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće 41 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 152.254 kupaca.

U toku je akcija Podijelimo teret 9, kojoj se mogu priključiti sva domaćinstva koja imaju dug po osnovu utrošene električne energije i isti izmirivati u jednakim mjesečnim iznosima od 20 eura, bez daljeg obračuna zatezne kamete i bez mjera prinudne naplate, dok se poštuje protokol. Akcija traje do 30. novembra.

U toku je i prijavljivanje za projekat SOLARI 3000+ I SOLARI 500+, koje traje do 31. decembra.

“Projekat podrazumijeva finansiranje i subvencioniranje korisnika za kupovinu i ugradnju fotonaponskih sistema snage do 10 kW za individualne stambene objekte, odnosno za fonaponskih sistema snage do 30 kW za pravna i fizička lica, vlasnike poslovnih objekata, uz subvenciju EKO FONDA od 20 odsto. Pravo da učestvuju u Projektu imaju građani/preduzeća Crne Gore koji kupuju električnu energiju za sopstvenu potrošnju, a prijaviti se mogu kupci koji su vlasnici individualnog/poslovnog objekta koji je izgrađen u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, koji redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju i mjesečne rate za otplatu duga ako je krajnji kupac ugovorio otplatu duga na rate, čija krovna površina na objektu nije u sjenci drugih susjednih objekata, drveća ili nečega drugog. Prijava je omogućena on lajn, na www.solari.epcg.com ili popunjavanjem formulara na šalterima EPCG”, navodi EPCG.