Evropska komisija daje preporuke zemljama članicama kako da se ponašaju tokom pandemije, ali države to nisu u obavezi da prihvate.

Portparolka Evropske komisije je objasnila da li će vakcine protiv korona virusa biti obavezne za sve one koji kreću na novogodišnje praznike i zimovanja širom Evrope. A evo na koji način će kretanje "biti dozvoljeno" u praksi.

"Od 1. jula ove godine stupila je na snagu Uredba EU o digitalnim kovid-sertifikatima. EU digitalni kovid-sertifikat je dokaz da je osoba ili vakcinisana protiv kovida 19, ili da je dobila negativne rezultate testa ili da se oporavila od bolesti", istakla je Džordis Feroli, portparolka Evropske komisije zadužena za zdravstvena pitanja objašnjavajući da je s pravne tačke gledišta, dakle, sve je jasno - vakcina nije obavezna.

Međutim, stvari mogu da se iskomplikuju u praksi, jer Evropska komisija samo daje preporuke zemljama članicama kako da se ponašaju tokom pandemije, ali države to nisu u obavezi da prihvate i svaka se ponaša shodno svojim unutrašnjim pravilima. Recimo, ono što važi za Mađarsku ili Grčku, ne važi za Nemačku ili Belgiju. Zato je neophodno detaljno se raspitati pri ambasadi svake zemlje prije polaska na put, da bi se izbjegla neprijatna iznenađenja.

Evropska komisija jeste utvrdila zelenu listu na kojoj se nalaze sve one zemlje u kojima ima manje od 75 zaraženih na sto hiljada stanovnika. Preporučeno je da njihovi građani slobodno ulaze u države članice EU, a iz ostalih samo iz prijeke potrebe. A doček Nove godine ili skijanje nisu od suštinskog značaja.

U prvom slučaju, države u koje putuju stanovnici zemalja sa "zelene liste" uglavnom za svaki slučaj ipak traže testove ili potvrdu o vakcinaciji, dok je u drugom slučaju preporuka EK da se dozvoli ulazak svim vakcinisanim osobama, i to onim vakcinama koje priznaje Evropska agencija za ljekove, bez obzira na to da li je njihovo putovanje neophodno ili ne. Vakcina tu već predstavlja ozbiljnu prednost. To naročito dolazi do izražaja sada dok se Srbija preporukom EK ne nalazi na "zelenoj listi". U nekim zemljama vakcina je, tako, zasad, jedina propusnica, naročito za one koji putuju avionom. Povoljna okolnost je ta što se u obzir uzima i treća doza, pa ako je ona, recimo, "fajzer", a prve dvije kineske, prolaz je slobodan.

Zemlje članice na osnovu preporuke EK dozvoljavaju ulaz onima koji ispunjavaju jedan od tri uslova - vakcina, test ili potvrda o preležanoj bolesti, ali u praksi je situacija nešto drugačija. Boravak na teritoriji EU može u velikoj meri da se iskomplikuje za one koji ulaze bez vakcine, jer u mnogima od njih važe sanitarne propusnice.

Na primjer, u Francuskoj su ove propusnice neophodne za odlazak u restoran, bioskop, muzej, na utakmicu, za putovanje vozom, avionom, brodom... Ko doputuje samo sa negativnom testom, bez vakcine, znači da bi morao da vadi ili PCR test na svakih 72 sata ili antigenski na 48 sati, da bi normalno funkcionisao. Odnedavno, za nevakcinisane prvi košta 44 evra, a drugi 22. To predstavlja značajan dodatni trošak. A bez testa, vakcine ili potvrde o preležanoj bolesti nema ni kafe za barom na Jelisejskim poljima ili bilo gde drugde u Gradu svetlosti, Provansi, Azurnoj obali, skijalištu na Alpima i drugim mjestima.

Recimo, ko nevakcinisan dođe na dvije nedjelje morao bi da uradi najmanje četiri PCR testa ili šest antigenskih. U oba slučaja to iznosi 132 evra. Za mjesec dana boravka treba računati na dvostruko veći dodatni izdatak. Vakcinisani za to vrijeme prolaze besplatno.

Što se tiče vakcina, u Francuskoj je omogućeno dobijanje domaćeg "kju-ar" koda preko interneta, za sve strance koji su vakcinisani po propisu, da bi mogli normalno da funkcionišu na francuskoj teritoriji. I na taj način se podstiče dolazak vakcinisanih osoba.