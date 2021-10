Farmaceutska kompanija Hoffmann La Roche i Nevladino udruženje “Digitalizuj.Me”, uz pokroviteljstvo KCCG-a, organizuju 19-21. novembra onlajn hakaton koji ima za cilj da skrene pažnju zajednice na izazove sa kojima se susrijeću pacijentkinje oboljele od karcinoma dojke.

Izvor: Digitalizuj.me

Ovo je šansa svim zainteresovanim da svojim idejama daju doprinos u kreiranju digitalnog rješenja koje će omogućiti pacijentkinjama sa karcinomom dojke podršku od strane zdravstvenog tima u bilo koje vrijeme i na bilo kojoj lokaciji, a za one sa najboljim idejama obezbijeđene su novčane nagrade iz fonda koji iznosi 10.000 eura.

Izvor: Digitalizuj.me



Poziv je otvoren od 18. oktobra do 07. novembra, za timove od tri do pet članova, koji su punoljetni građani Crne Gore. Nakon zatvaranja prijava, stručni žiri odabraće 10 timova koji će učestvovati u trodnevnom onlajn hakatonu od 19. do 21. novembra. Na sajtu www.rochehakaton.me svi zainteresovani timovi mogu popuniti prijavni formular i naći više detalja o samom Hakatonu.

Cilj Hakatona je kreirati digitalno rješenje u vidu aplikacije koju će koristiti pacijentkinje oboljele od karcinoma dojke kako bi se omogućila adekvatna, pravovremena i kontinuirana komunikacija u periodu između terapijskih ciklusa i tokom praćenja nakon završetka određenih terapijskih procedura sa ljekarom, odnosno zdravstvenim timom. Ovakav digitalni pomoćnik bi od naročite koristi bio pacijentkinjama koje žive van Podgorice.

Izvor: Digitalizuj.me



Karcinom dojke je prvi put postao najčešće dijagnostikovan karcinom u 2020. godini, čime je “prestigao” karcinom pluća i time postao maligni tumor sa najvećom incidencom na globalnom nivou u 2020. godini sa procijenjenih 2,3 miliona novooboljelih. Na petom mjestu je uzroka smrtnosti od malignih bolesti u svijetu, sa 685.000 umrlih godišnje. Kod žena sa malignim oboljenjima, jedna od četiri žene ima karcinom dojke. U Crnoj Gori je u 2020. godini registrovano oko 400 pacijenata novooboljelih od karcinoma dojke.

Pacijentkinje sa karcinomom dojke trenutno mogu da prime terapiju samo u Podgorici na Institutu za onkologiju. To znači da su pacijentkinje koje žive izvan Podgorice, u toku svog liječenja, koje može da traje i godinama, prinuđene da putuju u Podgoricu jednom nedeljno ili jednom u tri nedjelje, u zavisnosti od vrste terapije koju primaju. Takođe, problem predstavlja i nedostatak subspecijalista onkologa u drugim zdravstvenim ustanovama, koji se bave liječenjem karcinoma dojke. Između dva terapijska ciklusa pacijentkinje najčešće komuniciraju sa svojim onkologom o efektima i simptomima terapije kroz više različitih digitalnih kanala komunikacije kao što su SMS, Viber, WhatsApp i telefonski pozivi, koji se nerijetko dešavaju u periodima dana kada ljekari nisu najdostupniji pacijentkinjama, a za zakazivanje pregleda kod specijaliste potrebno je više dana, a nekad i nedjelja.

“Oktobar je mjesec borbe protiv karcinoma dojke, a širom svijeta se pokušava skrenuti pažnja na ovu bolest brojnim aktivnostima usmjerenim na prevenciju i ranu detekciju kroz redovne preventivne preglede i dodatno na oboljele od ove opake bolesti kroz pružanje podrške kako oboljelima tako i njihovim porodicama, olakšati oporavak i poboljšati kvalitet života.

Međutim, oktobar nije i ne bi trebalo da bude jedini mjesec kada je neophodno da mislimo o svom i zdravlju naših voljenih, već to mora biti svakodnevno.

Cilj nam je da svaka žena bude adekvatno informisana i da joj se pruži podrška, da joj sopstveno zdravlje bude na prvom mjestu kako bi zauzela aktivnu ulogu u donošenju odluka koje se tiču njenog zdravlja od prevencije do

terapije. Želimo da kroz aplikaciju, kao jedinstveno integrisano digitalno rješenje, omogućimo pacijentkinjama koje se liječe od karcinoma dojke da imaju dovoljno informacija o bolesti i terapiji koju primaju kao i adekvatan monitoring na daljinu od strane zdravstvenog tima kojeg čine ljekari specijalisti i medicinska sestra/tehničar i koja bi predstavljala direktni i zvanični kanal

komunikacije”, poručuju iz kompanije Roche.



Za više informacija o Hakatonu, pravilima učešća i kriterijumima, posjetite zvanični vebsajt -www.rochehakaton.me.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani mogu kontaktirati organizatore putem mejla [email protected] ili društvenih mreža:

Facebook:

https://www.facebook.com/DigitalizujMe/ i Instagram: https://www.instagram.com/digitalizujme.



O organizatorima:

Hoffmann - La Roche je farmaceutska kompanija koja postoji već 125 godina na globalnom nivou i zapošljava preko 100.000 ljudi u više od 100 zemalja. Kao dio stranog društva, Roche posluje u Crnoj Gori već skoro 15 godina i danas predstavlja jednu od vodećih farmaceutskih kompanija u Crnoj Gori. Roche je posvećen razvoju inovativnih terapija, a posebno ima dugu

istoriju u razvoju terapija za karcinom dojke.

Digitalizuj.Me je nevladino udruženje koje već 10 godina nastoji da pomogne građanima i organizacijama u Crnoj Gori da razumiju i iskoriste uzbudljive nove šanse za društvene promjene i biznis u digitalnom okruženju. Digitalizuj.Me ima veliko iskustvo u dizajniranju, organizovanju i vođenju više od 13 hakatona, 3 inovacijska izazova i preko 10 startap

takmičenja.