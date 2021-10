Jutarnji voz koji kreće iz Bara u 06:39h stvara stres građanima, jer kasni na putu do Podgorice. Po redu vožnje, treba da stigne na podgoričku stanicu u 07:39h, međutim najčešće dođe oko 5 do 8, pa putnici jure do posla ili škole.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Iz Željezničkog prevoza navode, da kao i ranijih godina sredinom decembra će biti promijenjen red vožnje, pa će uzeti u razmatranje i ovaj problem. PR Željezničkog prevoza, Jovana Jovanović detaljnije nam je pojasnila u videu o okolnostima koje dovode do kašnjenja vozova.

