Crkva mora da se brani, ako se politika na najgrublji način miješa u poslove crkve i vjere, kazao je mitropolit Joanikije u emisiji “Argumenti”, na TVCG.

Izvor: Kurir/Youtube prtscr / Радио Светигора

Na pitanje o odgvornosti povodom događaja koji su se na Cetinju desili uoči i tokom njegovog ustoličenja, Joanikije je kazao da bi volio da mu neko objasni “u čemu je moja odgovornost u onom lošem što se dogodilo”.

“To nije bilo samo moje pravo. Nijesam ja kriv što je to tako, mi smo učinili sve da ne dođe do bratskog krvoprolića i smanjili smo veoma taj svečani skup. Odustalo se od ustoličenja onakvog kakvo je trebalo da bude…”, kazao je.

Zašto se ustoličenje nije organizovalo u Podgorici ili u nekom drugom gradu, Joanikije za TVCG kaže:

“Oko svih stvari gdje se pominju sukobi, prijetnje i slično, treba pitati predsjednika države Mila Đukanovića, koji je, ne samo ovaj put, po pitanju vjere i poslova crkve, već mnogo puta do sada prekšio Ustav Crne Gore, najgrublje se umiješao kao političar sa velikim autoritetom i velikom silom kojom raspolaže, koju je nabrao za 30 godina svoje vladavine.”

"Istakao da crkva mora da se brani ako se politika na “najgrublji način miješa u poslove crkve i vjere” i pokušava da spriječi vjerski obred i vjerske poslove ", navodi CdM.

“Ako neko hoće da ospori Mitropoliji, Srpskoj crkvi kako god, to pravo da ustoliči mitropolita u Cetinjskom manastiru, neka to pokuša putem sudova, tužbi, procedura… Bolje je da uvijek pođemo od prava, posebno kada su konfklikti u pitanju. Lako ćemo utvrditi ko je kriv”, rekao je Joanikije u “Argumentima”.

A da je ustoličenje upriličeno negdje drugo, Joanikije kaže da bi nastao “haos u cijeloj Crnoj Gori”.

“Mi nemamo pravo da odustanemo. Ja nemam pravo da ugrozim mitropoliju, time bi naša vjera, odnosno pravoslavlje, bilo ugroženo, bila bi ugrožena Crna Gora. Ako je jedan kontinuitet jasan, i istorjski i pravni i imovinski, to je kontinuitet MCP, koja neprestano fukciooniše 800 godina, naravno pod različitim nazivima. To je zlatna nit i po čemu se ona u svakom pogledu prepoznaje. Da ja sada po pritiskom vlasti ugrozim to, odustajući od prava crkve, bio bih ja kriv. Nemam pravo na to”, proučio je on.

“Na nikšićkim izborima držao sam se po strani”

"Joanikije ističe da se njegove izjave, povodom nekih aktuelnih događaja, ne mogu izjednačavati sa izgrađivanjem sistema koji, kako navodi, može nekoga da ugrozi" , naglašava CdM.

“Na nikšićkim izborima sam se držao po strani, ako sam primio predsjednika Vlade i predsjednika Skupštine, to su funkcioneri koji nijesu samo stranački, oni predstavljaju državu. Ako sam ih primio da li to znači da sam se umiješao u izbore… Time sam ukazao poštovanje prema državi.”

Navodi i da Đukanović nikada nije tražio da se vide.

“Ja sam arhijerej već 22 godine i nikada se nijesam bavio politikom, osim kada se politika na najgrublji način umiješala da ugrozi slobodu naše vjere. I tada smo stogo poštovali sve zakone, držali se Jevanđelja, i tu se vidjelo kakva je snaga naše vjere. Narod je to podržao jer se nijemso izjednačili ni sa jednom strankom, nikada, naročito za vrijeme litija, ali jesmo bili protiv tog režima koji je ugrozio slobodu vjere na najgrublji mogući način”, kazao je Joanikije za TVCG.

O CPC – “Imaju pravo da se mole, ako se mole, mogu da se krštavaju ako to uopšte rade tamo”

Govoreći o položaju i statusu Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), Joanikije je rekao da svak ima pravo da se udružuje, da stvara neka vjerska udruženja, razne asocijacije.

“Što se tiče CPC, ona nigdje nije registrovana u crkvi. Ona je registrovana pri državi. Ne postoji nijedna pravoslavna crkva koja je priznaje. Ne postoji nijedan pravoslavni hram u kome oni mogu da služe. Šta mi ima tu da pričamo”, ističe on.

Poštujem njihovu slobodu, kaže Joanikje.

“Oni imaju pravo i da se mole, ako se mole, i da grade hramove, ali nemaju pravo da posežu za nečim što nije njihovo. Kontinuitet MCP i SPC u Crnoj Gori je izuzetno jasan, blistav. I istorijski i imovinski i pravni. Mi nemamo nikakav problem sa CPC, neka se ona bavi svojim poslom u svom djelokrugu. Kada hoće da uzurpira ono što nije njeno, onda to narod odmah registruje. Ta organizacija je često poslužila za neku kvazipolitičku upotrebu”, kazao je mitropolit Joanikije.

Mogu da se krštavaju, ako to uopšte rade tamo, niko im to ne brani, dodaje on.

Nije bilo priče o odvajaju MCP

Joanikije je kazao da u Mitropoliji nikada nije bilo riječi o njenom odvajanju od Srpske pravoslavne crkve.

“To su očekivali ljudi iz vlasti da, na takav način, polako i sada se o tome govori kako je u nekom smislu već bilo krenulo to odvajanje”, kaže Joanikije.

Na pitanje da li je to odvajanje zaista i bilo krenulo, mitropoliti odgovara:

“Apsolutno ne, nikada. Ne može Mitropolija da obriše svoju istoriju, svoj identitet, vjekovni svetosavski, hrišćanski. Dakle, ja kao mitropolit i svaki mitropolit, dužan je da njeguje jedinstvo crkve i da poštuje kanonsku jurisdikciju”, poručio je Joanikije.