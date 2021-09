Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije kazao je za RTS da je povodom njegovog ustoličenja u Cetinjskom manastaru njemu bilo najvažnije da se poštuje zakon i da li oni koji osporavaju pravo crkve rade po zakonu,.

Izvor: Kurir/Youtube prtscr / Радио Светигора

U intervjuu za RTS mitropolit je kazao da je Ustav Crne Gore najviše kršio onaj koji je morao najviše da ga brani.

„Ako je nekome stalo da se ustoličenje ne dogodi, da to ne bude u Cetinjskom manastiru, on to može da ospori sudskim putem. Ovo je zemlja u kojoj treba da se poštuje Ustav i zakon. Nažalost, onaj koji bi najviše trebalo da štiti Ustav, on ga je najviše i kršio“, poručio je Joanikije.

Podsjetimo, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije ustoličen je u nedjelju u Cetinjskom manastiru, uprkos snažnom protivljenju i protestima jednog broja građana.

Zbog blokade puteva ka Cetinju, sveštenstvo je helikopterom prebačeno u manastir, a zatim na isti način vraćeno u Podgoricu.