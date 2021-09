Državni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić kazao je da mimo obezbjeđenja štićene ličnosti u Cetinjskom manastiru 5. septembra nije bilo naoružanih ljudi, niti jedne osobe koja je mogla imati veze sa bilo kakvom stranom državom.

On je u Jutarnjem programu TVCG saopštio da je pokrenut postupak kojim će se utvrditi da li je tog dana u Prijestonici došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava i zabranjenih gumenih metaka.

"Nemam informaciju da su u Cetinjskom manastiru bili naoružani ljudi. Crnogorska policija je tog dana profesionalno obavila posao. Mi tog dana nemamo ni jednu žrtvu, što je najvažnije. Nemamo ni teže povrijeđenih. Kada dolazi štićena ličnost u Crnu Goru imamo posebnu proceduru. Mimo obezbjeđenja štićene ličnosti tu nije bila nijedna osoba koja je mogla imati veze sa bilo kakvom stranom državom i koja je mogla biti pod bilo kakvim uticajem bilo koga van sistema crnogorskih bezbjednosnih službi", istakao je Miljanić.

Govoreći o upotrebi hemijskih sredstava i gumenih metaka, kazao je da će postupanje policije biti ispitano.

“Unutrašnja kontrola će kao i do sada provjeriti u reagovanju policije koje nije bilo u skladu sa zakonom. To ćemo odraditi profesionalno kao i do sada. Međutim, još je rano govoriti o tome, jer u događaju ima više segmenata koje treba ispitati”, saopštio je Miljanić.

On je kazao da pamti mnogo veću reakciju policije 2015. godine.

“To je ista policija, ali menadžment nije isti. Iako mi je žao svakog ko je bio pod suzavcem, a ko je bio na Cetinju da mirno protestuje, u odnosu na to vrijeme, ni jedan pendrek nije upotrijebljen protiv građana Crne Gore”, kazao je on.

Podsjetio da je Tužilaštvo pokrenulo izviđaj i da će se u narednom periodu utvrditi da li je došlo do pucnjave na policiju.

“To je ozbiljno krivično djelo i Tužilaštvo i Uprava policije će sarađivati u tom slučaju. Dok traje istraga, ne mogu iznositi detalje. Svi koji spekulišu o tome, prave medveđu uslugu sebi i drugima”, kazao je on.

Nije priveden policajac zbog snimanja Carevića

Miljanić je istakao da nije tačno da je priveden policajac zbog objavljivanja snimka na kojem se vidi predsjednik Opštine Budva Marko Carević pored mehanizacije koja je korišćena za razbijanje barikada.

“Mogu reći da je shodno članu 14 novog Zakona u unutrašnjim poslovima formirana komisija za utvrđivanje opravdanosti upotrebe sile. Ministar je dao nalog da se slučaj detaljno provjeri i utvrdi ima li tu istine ili ne”, kazao je on.

Nije mogao da odgovori da li je MUP imao ugovor sa firmom Carevića za korišćenje mehanizacije.

"Da bi se angažovala mehanizacija ne mora da znači da je MUP morao imati ugovor", objasnio je on.

Smatra da su direktor Uprave policije i ministar unutrašnjih poslova u potpunosti kontrolisali situaciju.

"Direktor UP izdaje naređenja, čak ni ministar ne može da se miješa. Ako hoćemo da depolitizujemo policiju moramo poštovati zakon. Niko nema pravo da naredi direktoru policije, ali zato on za sve i odgovara", kazao je Miljanić.

Pokrenut postupak protiv dva pilota

Dva pilota koja su odbila da prevezu mitropolita Joanikija na Cetinje su suspendovana i protiv njih je pokrenut disciplinski postupak zbog teške povrede dužnosti.

"Da se ne daj Bože desilo da je tamo bio ranjeni policajac ili osoba koja treba da se evakuiše, zamislite pilote koji neće da sprovedu proceduru i polete. Oni imaju pravo da procijene bezbjednost samo ako su vremenske prilike takve da se ne može koristiti helikopter, a kad je ovakva situacija u pitanju, oni za to i postoje", istakao je Miljanić.

Smatra da iza događaja na Cetinju postoji ozbiljna organizacija koja je zloupotrijebila građane i to će kako je rekao biti ispitano.