ODT Cetinje žalilo se na odluku sudije da se savjetnik predsjednika države brani sa slobode.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Cetinjsko tužilaštvo žalilo se na odluku lokalnog sudije za istragu Borka Lončara - da ne odredi pritvor savjetniku za bezbjednost predsjednika države Veselinu Veljoviću, potvrđeno je “Vijestima”.

”Obavještavam vas da je Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju izjavilo žalbu na rješenje sudije za istragu Osnovnog suda u Cetinju, kojim je odbijen kao neosnovan predlog za određivanje pritvora osumnjičenom V.V. iz Podgorice, zbog izvršenja krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti”, saopštio je “Vijestima” rukovodilac ODT Cetinje Duško Milanović.

Lončar je prekjuče, nakon skoro tročasovnog saslušanja, pustio na slobodu doskorašnjeg direktora Uprave policije, kojeg tužilaštvo tereti da je napao policajce 5. septembra na Cetinju, prilikom protesta zbog ustoličenja mitropolita Joanikija.

Iz policije tvrde da je sinhronizovani napad na policajce zapravo započeo Veljović, pokušavajući da tijelom probije kordon.

Uprkos snimku na kojem se to vidi, a koji je objavio potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, on je to negirao na saslušanju.

Veljović je optužio premijera Zdravka Krivokapića i Abazovića da ga politički proganjaju i svete mu se, poručivši im da ga neće ni ućutkati ni uplašiti.

Vladu je nazvao izdajničkom, a tvrdio je i da tokom protesta na Dvorskom trgu nije napao dojučerašnje kolege, niti im tražio da mu prepuste komandu.

Odgovarajući “Vijestima”, rekao je da je uvjeren da nije počinio bilo koji prekršaj niti krivično djelo: “I ja ću u sudskom postupku s mojim advokatima dokazati da je sve ovo bila farsa koju su direktno inspirisali, inicirali i naložili premijer Krivokapić i potpredsjednik Vlade”, kazao je nakon saslušanja kod sudije za istragu.

Na pitanje - kako komentariše guranje policajaca koje se vidi na objavljenom snimku, rekao je “nema tu nikakvog guranja”.

”Ja sam vrlo jasno sudiji saopštio sve činjenice i da tu nije bilo, što se mene tiče, bilo kakvog prekršaja ili krivičnog djela i ja ću u sudskom postupku to i dokazati”.

Komentarišući odluku sudije da ga pusti da se brani sa slobode, rekao je da ona potvrđuje da Crna Gora ima kapacitete i institucije: “I potpuno sam siguran, časne i odgovorne pojedince i nezavisno sudstvo”.