Radnici juče uklonili ogradu koja je više od 20 godina dijelila plažu na dva dijela.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Plaža na ulcinjskoj Adi ubuduće će vjerovatno biti dostupna samo nudistima.

To je “Vijestima” potvrdio Bojan Đakonović, direktor Ulcinjske rivijere u okviru koje posluje nudističko naselje.

Radnici tog preduzeća juče su uklonili ogradu koja je više od 20 godina dijelila plažu na veći dio za nudiste i manji, rezervisan za “obučene” kupače.

“Vidjećemo još, ali vjerovatno više na plaži neće biti mjesta ni za koga osim za nudiste”, kazao je Đakonović.

Tako će Ada, nakon dvije decenije biti vraćena onim zbog kojih je i otvorena - nudistima.

Iz Morskog dobra “Vijestima” je potvrđeno da na kupalištu na Adi nije planiran dio rezervisan i za one koji nijesu nudisti.

Ada je prve turiste ugostila 1973, kada je njemačka turistička agencija “Miramare” braće Halgat, koja se bavila isključivo naturističkim turizmom, uložila oko pola miliona maraka za izgradnju tkz. crnih vila sa oko 100 kreveta. Ubrzo je postalo jasno da to nije dovoljno, pa su izgrađene takozvane bijele vile i auto-kamp kada je na Adi moglo da ljetuje i do hiljadu i po turista. Na Adi se sve do 1987, kada je izgrađen most, dolazilo skelama. Početak krvavih ratova na prostorima bivše Jugoslavije devedesetih godina prošlog vijeka, označio je i kraj elitnog turizma na Adi - u predvečerje sukoba kamp je napustila posljednja grupa njemačkih nudista po nalogu svoje ambasade.