Zamjenica gradonačelnika Slađana Vujačić kazala je da je jedini problem Glavnog grada saradnja sa Vladom što kao rezultat ima dva raskopana bulevara u Podgorici.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ona je u Jutarnjem programu TVCG kazala da Komisija Glavnog grada radi na utvrđivanju štete nastale u požarima koji su tokom ljetnjih mjeseci zadesili Podgoricu i početkom septembra znaće se rezultati rada i materijalna šteta koja je time izazvan.

Na pitanje šta je najveći problem za Glavni grad, Vujačić kaže da oni nemaju problema.

“Uspostavili smo jedan stabilan finansijski sistem. Međutim u vezi sa funkcionisanjem Glavnog grada problem je saradnja sa Vladom. Sa pojedinim ministarstvima zaista lijepo funkcionišemo, međutim s druge strane problemi su posljedica nerazumijevanja i odsustva motivacijeda se sarađuje sa Glavnim gradom. Rezultat toga je da mi u ovom trenutku imamo dva raskopana bulevara. Obaveze su predviđene ugovorima. Glavni grad je odradio svoje, a Vlada je kasno usvojila budžet i izdvojila manje novca za to”, kazala je ona.

Ističe da Glavni grad ima dovoljno novca, ali da se novac ne može preusmjeravati bez rebalansa budžeta. Takođe, posljedica nesaradnje je i problem sa gradnjom škole "Vladimir Nazor".

Kada je riječ o požarima, zamjenica gradonačelnika ističe da su vatrogasci bili spremni, ali da je loša namjera zabrinula i iznenadila sve.

“Većina požara bila podmetnuta, za neke je to dokazano, a za neke će se dokazati. Za sanaciju štete biće nam potrebne decenije, ali ambijent u društvu i takve osobe sa kojima diijelimo prostor je ono što nas je posebno zabrinulo”, kazala je Vujačić.

Pošumljavanje, kako kaže, zavisi od vremenskih uslova.

“Naš cilj je, ako to meteorološki uslovi i struka dozvole, da pošumljavanje počne 20. septembra. Ovih dana prezentovaćemo sajt koji će biti posvećen samo tim aktovnostima NašaGorica.me. Danas, sjutra će on biti pušten. Tu će biti sve informacije za građane, jer su se zainteresovale društveno odgvorne kompanije i grupe i naš cilj je da to radimo organizovano i sistematično”, istakla je Vujačić.

Ona je kazala da u Glavnom gradu očekuju da radovi na šetališti pored Morače i u Njegoševom parku budu završeni do kraja godine.

“To je prije našeg zacrtanog plana”, kazala je ona.

Kada je riječ o Mostu na obilaznici, trenutno se radi na izmještanju dalekovoda, ali, Vujačić ističe da se se početkom septembra moći preko mosta.