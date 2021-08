Zdravstveni sistem Crne Gore spremno je dočekao Delta soj korona virusa i potpuno kontroliše promjenu epidemiološke slike, posebno u kontekstu bolničkog liječenja novozaraženih, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ona je rekla da odaje priznanje svakom ljekaru i svakom medicinskom radniku – od direktora preko specijalista, medicinskih sestara, tehničara do vozača.

Borovinić Bojović kazala je da je njihovo pregnuće za poštovanje i da to mora da se čuje na svakom koraku.

"Stoga, između ostalog, nastavljam da se zalažem za povećanje zarada u zdravstvu u što kraćem mogućem roku", poručila je Borovinić Bojović u Jutarnjem programu Radio-televizije Crne Gore.

Ona je naglasila da je zbog upornih, kako je navela, besprizornih prozivki dužna da stane iza svih crnogorskih ljekara zvaničnim podacima:

"Od 16. do 22. avgusta u Crnoj Gori je urađeno ukupno 133.029 pregleda. S tim nema nikakve polemike, i ja, kao ministarka zdravlja nikome neću dozvoliti ni da pokuša da ponižava javni zdravstveni sistem niti ijednog ljekara ili medicinskog radnika. Mi govorimo radom i samo radom“, istakla je ministarka.

Ona je rekla da je promjena epidemiološke slike očekivana na šta je skrenula pažnju i Svjetska zdravstvena organizacija podsjećanjem na ubrzan rast broja oboljelih u Evropi i svijetu u odnosu na prethodnu sedmicu.

Borovinić Bojović je kazala da epidemija korona virusa ne može da se prati bez predanog i upornog testiranja na čemu Ministarstvo zdravlja insistira.

Ona je istakla da Crna Gora radi ubjedljivo najviše testova u regionu.

"Crna Gora prošle godine u ovo vrijeme radila je po nekoliko stotina testova dnevno i na osnovu toga nas proglašavala navodnom corona – free destinacijom. Ja sam žestoki zagovornik opsežnog testiranja i istinitih i pravovremenih podataka“, kazala je Borovinić Bojović.

Kada su posrijedi epidemiološke mjere, navela je da je poznato da njih donosi cijela Vlada, a kontroliše Uprava za inspekcijske poslove.

„Od ljekara, koji su na radnim mjestima, ne možete da očekujete da “love” prekršioce. Ljekari se bore za ljudske živote“, navela je ona.

Borovinić Bojović apelovala je na građane da se pridržavaju epidemioloških mjera.

“Nepoštovanje mjera dovodi do ubrzanog širenja korona virusa i, u konačnom, opterećenju zdravstvenog sistema. Zato još jednom pozivamo sve građane da se imunizuju i to danas“, rekla je Borovinić Bojović.

Prema njenim riječima, među trenutno oboljelima u Crnoj Gori najviše je onih između 30 i 39 godina, i da u toj uzrasnoj grupi, za sada, ima samo oko 25 odsto vakcinisanih.

„Delta soj je zaraza koju pretežno širi omladina. Baš zbog toga, fokus naših nastojanja je vakcinacija ljudi ovih godina koji moraju da se okanu opasne predrasude da im korona ne može ništa”, kazala je ona.

Na pitanje kojim vakcinama i u kojim količinama vraspolaže Crna Gora, ministarka je naglasila da je taj odgovor jedan od najboljih pokazatelja rezultata rada Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Borovinić Bojović je rekla da je Crna Gora do danas kupila, ili kroz donacije od proizvođača i država, za građane obezbijedila tri četvrtine miliona doza vakcina različitih proizvođača.

“Brojem – 762.340 hiljada doza vakcina do sada je stiglo u Crnu Goru. Do kraja septembra nastaviće da stižu Fajzer vakcine, ukupno oko 100 hiljada, i do kraja godine još 50 hiljada doza”, kazala je ona.

Komentarišući funkcionalnost zdravstvenog sistema, Borovinić Bojović je podsjetila da je prošle godine Klinički centar dva puta zatvaran za sve pacijente koji nijesu bili COVID.

„Tako je zapuštano zdravlje pacijenata koji se liječe od drugih bolesti. Mi to nikada nijesmo dozvolili niti ćemo dozvoliti. Pacijenti, ove godine, za razliku od prošle u kontinuitetu ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu”, rekla je Borivinić Bojović.

Ona je poručila da Klinički centar nikada neće zatvoriti vrata nijednom pacijentu.