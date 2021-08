Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U utorak prijepodne uglavnom sunčano, zatim promjenljivo oblačno, poslijepodne ponegdje u sjevernim, a tokom noći moguće i u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni.



U Srijedu promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegdje moguće umjerene padavine, uglavnom u zapadnim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni, kratkotrajno moguće pojačan sjeverni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 17 do 30 stepeni.



U Podgorici promjenljivo oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna do 29 stepeni.



U četvrtak i do kraja radne nedjelje padavine će prestati, a najviša dnevna temperatura biće do 30 sepeni.