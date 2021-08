Gradsko preduzeće Čistoća svakodnevno kvalitetno obavlja poslove čišćenja i održavanja javnih površina, te koristeći tehnološki savremenu i ekološki prihvatljivu opremu dodatno utiče na očuvanje životne sredine, saopšteno je iz Glavnog grada.

Izvor: PG biro

Pored obavljajanja poslova manuelnog čišćenja javnih površina na više lokacija u gradu, ekipe Čistoće aktivno rade na sanaciji nelegalno formiranih odlagališta otpada, na mašinskom čišćenju saobraćajnica, ali i drugim poslovima iz ove djelatnosti, navodi se u saopštenju.

U zavisnosti od potrebe, pražnjenje kontejnera obavlja se od dva do četiri puta dnevno, tokom tri smjene, dok se na određenim lokacijama akcije pražnjenje organizuju i više puta ukoliko za to postoji potreba. Navedena dinamika rada i pražnjenja ne dozvoljava da dođe do njihove prepunjenosti, međutim, svakodnevno smo svjedoci velike količine nepropisno odloženog otpada, pored, najčešće praznog, kontejnera.

Da nije u pitanju nedostatak kontejnera govori i činjenica da Glavni grad Podgorica i Opština u okviru Glavnog grada Golubovci posjeduju 3279 nadzemnih kontejnera i 243 polupodzemna kontejnera, šest reciklažnih dvorišta, mobilno reciklažno dvorište, odlagalište Mojanski krst za šut i zemljane iskope, namjenske kontejnere i kante za odlaganje odvojenog otpada, ističe se u saopštenju.

Takođe, konstantno osavremenjavanje komunalne opreme i mehanizacije govori o profesionalnom odnosu koji gradsko preduzeće Čistoća ima prema poslu koji obavlja, ali i svojim zapošljenima koji daju nemjerljiv doprinos da Podgorica bude čista. Nedavno su nabavljena vozila na električni pogon, dvije elektročistilice, električni mobilni usisivač i tri teretna električna vozila–trokolice, koja osim omogućavanja efikasnijeg obavljanja poslova, utiču i na zaštitu životne sredine.

Pored svih napora koje ove gradsko preduzeće ulaže, učestalo nesavjesno i neodgovorno ponašanje pojedinaca otežava održavanje našeg grada urednim, stoga apelujemo na građane da pravilno koriste komunalnu infrastrukturu obezbijeđenu za pravilno odlaganje različitih vrsta otpada, kako bi naš grad bio još uredniji.

Na dodatan oprez upućuje i činjenica da su nelegalne deponije često jedan od najozbiljnijih uzroka požara, koji predstavljaju veliku prijetnju za životnu sredinu. Još jednom pozivamo građane na odgovoran odnos prema svojoj okolini i gradu u kojem žive, jer pojedinačnim doprinosom možemo postići mnogo.

Glavni grad je u više navrata uputio dopis i urgenciju Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ukazujući na problem nelegalnog deponovanja i daljeg eksploatisanja automobilskih pneumatika. Tom prilikom, predočili smo štetne efekte po zdravlje i životnu sredinu, pa osim odgovornog odnosa građana, očekujemo i adekvatnu reakciju nadležnog Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, zaključuje se u saopštenju.