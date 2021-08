U KCCG-u se, kako su saopštili iz te ustanove, nalazi 42 pacijenta sa COVID-19 infekcijom.

(kraj) isf

16 August 2021 09:39 am

DRUŠTVO - POŽARI

Bešović: Čudno što je toliko požara na različitim mjestima



Podgorica, (MINA) - Situacija sa požarima u Crnoj Gori je dosta komplikovana, a najlošija je u Nikšiću, Cetinju i regionu Tare, rekao je danas generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović.



"Požari su zaista razuđeni. U pojedinim mjestima ima ih na više lokacija i veliki se napori ulažu da se spasu kuče i imovina građana", kazao je Bešović za Televiziju Crne Gore.



On je podsjetio da su se u nedjelju ponovo aktivirali požari na teritorije Podgorice.



Kako je kazao, gorjelo je u Bratonožićima i Piperima, a ponovo se aktivirao požar u Lješanskoj nahiji.



"Malo nam je čudno kako se toliko požara javlja na različitim mjestima. Imao sam prilike iz helikoptera da vidim da su požari u nekim selima na deset mjesta koji su udaljeli po nekoliko stotina metara jedan od drugog", kazao je Bešović.



On je naglasio da se ne može predvidjeti kako će se razvijati situacija, prenosi portal RTCG.



"To se mijenja iz sata u sat. Vjetrovi su promjenljivi i vremenske prilike nam dosta otežavaju", upozorio je Bešović.



U sistemu zaštite i spašavanja u Crnoj Gore trenutno je oko 640 vatrogasaca- spasilaca, 190 vozila, od kojih je oko 150 za gašenje požara.

(kraj) isf

16 August 2021 09:11 am

DRUŠTVO – VAKCINE

Revakcinisano 36 odsto punoljetnog stanovništva



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 42,8 odsto punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 36 odsto.



Do sada je dato 360.080 doza vakcine protiv koronavirusa.



Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primile su 195.542 osobe ili 31,5 odsto, a drugu 164.538 ili 26,5 odsto ukupnog stanovništva.



U Crnoj Gori u posljednja 24 sata prvu dozu vakcine primilo je 311 osoba, a revakcinisano je 428 građana.



Masovna vakcinacija protiv COVID 19 u Crnoj Gori počela je 4. maja.

(kraj) isf

16 August 2021 08:49 am

DRUŠTVO - JAVNI SERVIS

Raspisani konkursi za imenovanja direktora Televizije i Radija Crne Gore



Podgorica, (MINA) - Nacionalni javni servis raspisao je javni konkurs za imenovanja direktora Televizije i Radija Crne Gore.



Kandidati za ove funkcije moraju biti državljani Crne Gore, da imaju prebivalište u Crnoj Gori, najmanje pet godina radnog iskustva u medijima i najmanje VII 1 - nivo kvalifikacija obrazovanja.



Kandidati za direktore Radija i Televizije dužni su da dostave nacrt programa i rada tih medija za mandatni period (do tri strane).



Mandat direktora Televizije i Radija Crne Gore je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.



Rok za dostavljanje prijava kandidata sa potrebnom dokumentacijom je sedam dana od objavljivanja javnog konkursa preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i traje do 23. avgusta, u skladu sa zakonom.

(kraj) isf

16 August 2021 08:26 am

SPORT - KOŠARKA

Crna Gora sa Islandom



Podgorica, (MINA) - Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće danas u Podgorici sa Islandom utakmicu E grupe pretkvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstvo.



Crnogorski košarkaši pobjedom u tom duelu, kolo prije kraja turnira, obezbijedili bi nastavak kvalifikacija.



Prvi međusobni duel dobili su 83:69.



Utakmica u Bemaks areni počeće u 20 sati.

(kraj) eml



16 August 2021 08:06 am

SVIJET - AVGANISTAN

Zapad poziva talibane da omoguće bezbjedan odlazak stranaca



Vašington, (MINA) - Više od 60 država potpisalo je zajedničko saopštenje u kojem se apeluje da se Avganistancima i stranim državljanima koji žele da napuste Avganistan mora dozvoliti bezbjedan odlazak i navodi da aerodromi i granični prelazi moraju ostati otvoreni, saopšteno je iz Stejt departmenta.



Vlada SAD zajedno sa Australijom, Kanadom, Francuskom, Nemačkom, Italijom, Japanom i Velikom Britanijom, apeluje na "one koji imaju moć i autoritet u Avganistanu da preuzmu odgovornost i zaštite ljudske živote i imovinu i da pod hitno pokrenu obnavljanje bezbjednosti i civilnog poretka, prenosi Rojters.



U saopštenju se dodaje da "narod Avganistana zaslužuje da živi u sigurnosti i dostojanstvu".



Talibani su objavili da je rat u Avganistanu završen nakon što su preuzeli kontrolu nad predsjedničkom palatom u Kabulu, dok su snage predvođene SAD napuštale zemlju.



Pentagon je odobrio dodatnih hiljadu vojnika da pomognu u evakuaciji američkog osoblja iz Kabula, saopštio je nešto ranije neimenovani američki zvaničnik.



Time je broj američkih vojnika koje će pomagati u izvlačenju američkih državljana i avganistanskih saradnika porastao na šest hiljada.

(kraj) isf

16 August 2021 07:41 am

DRUŠTVO - POLICIJA - OKC

Za 24 sata 19 saobraćajnih nezgoda



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 19 saobraćajne nezgoda, u kojima je jedna osoba teže povrijeđena, a 13 lakše.



Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kazali su da se u Podgorici dogodile sedam saobraćajnih nezgoda, u Kotoru i Ulcinju po tri, a u Beranama dvije.



Po jedna nesreća je evidentirana u Tivtu, Bijelom Polju i Nikšiću.



Izdato je 448 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 69 prekršajnih prijava.



Policija je oduzela sedam pari registarskih tablica.

(kraj) isf







16 August 2021 07:16 am

SVIJET - AVGANISTAN

Gani:Otišao sam iz Avganistana da bih spriječio krvoproliće

Kabul, (MINA) - Predsjednik Avganistana Ašraf Gani saopštio je da je napustio državu kako bi spriječio krvoproliće.



Gani je na Fejsbuku poručio da je napustio Avganistan kako bi izbjegao sukobe sa talibanima, koji bi ugrozili milione stanovnika Kabula.



On u svom prvom komentaru otkako je napustio Kabul nije otkrio detalje o trenutnoj lokaciji, ali su ranije mediji pominjali Tadžikistan, Uzbekistan i Oman.



Rojters podsjeća da su talibani u nedljelju zauzeli predsjedničku palatu u Kabulu.

(kraj) isf

16 August 2021 07:02 am

DRUŠTVO - SAOBRAĆAJ - AMSCG

Povoljni uslovi za vožnju



Podgorica, (MINA) - U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima, a vidljivost je dobra, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).



Oni su vozače savjetovali da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima i da tokom vožnje prave češće pauze.



Na magistralnim putevima M – 2 Podgorica – Sotonići – Petrovac, M-2 i M-2.4 granični prelaz (GP) Debeli Brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – GP Sukobin, od 17 do 22 sata saobraćaj je zabranjen za teretna motorna čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.



Na magistralnom putu Podgorica – Cetinje – Budva saobraćaj je zabranjen od 17 do 22 sata, za teretna motorna čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.



“Ova zabrana se ne odnosi na vozila sa prvenstvom prolaza, vozila za održavanje puteva i PTT instalacija, vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona i asfaltne mase, kao i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu”, kazali su iz AMSCG.



Zabrana se ne odnosi ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta M-2 od GP Debeli brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.



Saobraćaj na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani saobraćaj biće obustavljen za sve vrste vozila je u terminima od devet do 11 i od 13 do 15 sati i od 21 do 24 sata. Van ovih termina saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom.



Na regionalnom putu R-3 dionica Pljevlja-Metaljka saobraćaj je obustavljen u terminima od devet do 11 i od 14 do 16 sati.



Zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje - Nikšić, saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Čevo biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.



Zbog radova na magistralnom putu M-4, dionica Podgorica-Tuzi, zatvorena je jedna traka bulevara.



Na magistralnom putu M-6, dionica Mihailovica – Pljevlja, saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova.



Na magistralnom putu Danilovgrad-Podgorica saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova, a mogući su i kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.



Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.



Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.

(kraj) isf

16 August 2021 06:58 am

DRUŠTVO – VRIJEME – PROGNOZA

Temperatura do 39 stepeni



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo, lokalno uz slab do umjeren razvoj oblačnosti.



Kako je saopšteno iz zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, južnih smjerova, krajem dana i tokom noći ponegdje, u sjevernim predjelima i na primorju, pojačan.



Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 30 do 39 stepeni.

(kraj) isf

15 August 2021 22:00 pm

SPORT - FUDBAL - AMPLITUDO DRUGA LIGA

Pobjeda Bokelja na Starom aerodromu

Podgorica, (MINA) - Fudbaleri Bokelja pobijedili u podgoričkom naselju Stari aerodrom ekipu OFK Titograda 3:0, u prvom kolu Amplitudo Druge lige.



Dvostruki strijelac u pobjedi kotorskog tima bio je Kristijan Škrelja u 16. i 38, a pogodio je i Nikola Braunović u 90. minutu.



Kom je na Zlatici, golovima Boža Osmajlića u 12. i Kristijana Filipovića u 58. minutu, savladao Grbalj 2:0.



Minimalan trijumf zabilježilo je Berane, koje je na svom stadionu slavilo protiv Cetinja 1:0.



Pogodak vrijedan tri boda postigao je Brazlac Savio Oliveira Dos Santos u 65. minutu.



Pobjede su upisali i fudbaleri tivatskog Arsenala i Mladosti iz Donje Gorice.



Arsenal je u Tivtu savladao Jedinstvo 2:1.



Bjelopoljski tim poveo je golom Bojana Vlaovića u 3. minutu. Izjednačio je Ivan Bulatović u 37, a pobjedu domaćinu donio je Jasmin Muhović, pogotkom u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.



Mladost, koja je debitovala u drugoligaškom takmičenju, savladala je kao gost Igalo 2:1, golovima Željka Krstovića u 19. iz jedanaesterca i Siniše Stanisavića u 30. minutu.



Jedini pogodak za domaćina postihao je Bojan Bigović u 77. minutu.

(kraj) eml



15 August 2021 21:52 pm

SPORT - FUDBAL - TPCFL

Trijumf Sutjeske u Pljevljima



Podgorica, (MINA) - Fudbaleri Sutjeske pobjedili su u Pljevljima ekipu Rudara 1:0, u posljednjem meču četvrtog kola Telekom Prve crnogorske lige.



Nikšićki tim zabilježio je četvrti trijumf i zadržao maksimalan učinak, a u dosadašnjem dijelu takmičenja nije primio gol.



Pobjednika duela u Pljevljima odlučio je pogodak Nikole Janjića u 33. minutu.



Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Budućnost - Podgorica 2:1, Jezero - Petrovac 1:2, Zeta - Mornar 0:1, Iskra - Dečić 0:1.



Sutjeska je, nakon četiri odigrana kola, vodeća na tabeli sa maksimalnih 12 bodova.



Dečić i Mornar osvojili su po deset, dok po sedam bodova imaju Iskra i Petrovac.

(kraj) eml



15 August 2021 21:25 pm

AGENCIJA MINA

Obavještenje korisnicima



Podgorica, (MINA) – Informacije CEDIS-a o planiranim isključenjima struje za ponedjeljak dostupne su na linku https://mina.news/servisne/u-utorak-visesatna-iskljucenja-zbog-radova/.

(kraj) mina

15 August 2021 21:13 pm

POLITIKA – DF

Knežević: Krivokapić hitno da zakaže sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost



Podgorica, (MINA) - Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević pozvao je premijera Zdravka Krivokapića da hitno sazove sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost, na kojoj bi zatražili od glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da uhapsi savjetnika predsjednika države Veselina Veljovića.



"Pozivam Zdravka Krivokapića da, koliko sjutra, sazove sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, na kojoj bi zatražili od Katnića da odmah uhapsi Veselina Veljovića zbog poziva na rušenje ustavnog poretka i najave građanskih sukoba", napisao je na Tviteru Knežević, koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu.



Veljović je u autorskom tekstu za Pobjedu naveo da je "dužnost svih građana Cetinja i ostalih građana Crne Gore da u prvim danima septembra budemo zajedno na Cetinju".



Krivokapić je, reagujući na taj tekst, ocijenio da Veljović nastavlja da svojim izjavama raspiruje netrpeljivost među građanima Crne Gore, i pozvao Vrhovno državno tužilaštvo da reaguje.



Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić zatražio od rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici da preispita da li je u postupanju Veljovića učinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

(kraj) gop

15 August 2021 21:01 pm

AGENCIJA MINA

Pregled vijesti do 21 sat



Podgorica - U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, od poljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovano je 446 novih slučaja infekcije, od čega 396 među građanima i 50 među turistima.



Podgorica – Njemačka Vlada ponovo je uvela ograničenja za građane Crne Gore, koja stupaju na snagu danas, saopšteno iz Ambasade te države u Podgorici.



Podgorica - Epidemiološka situacija u Budvi je složena, čemu je u najvećoj mjeri doprinijela velika koncentracija turista koji su posjetili taj grad ili borave u njemu, ocijenila direktorica budvanskog Doma zdravlja, Anđela Milić.



Podgorica - Savjetnik predsjednika države, Veselin Veljović, nastavlja da svojim izjavama raspiruje netrpeljivost među građanima Crne Gore, ocijenio premijer Zdravko Krivokapić, i pozvao Vrhovno državno tužilaštvo da reaguje.



Podgorica – Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić zatražio od rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici da preispita da li je u postupanju savjetnika predsjednika države, Veselina Veljovića, učinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.



Podgorica - Podjele i mržnju u Crnoj Gori rasplamsavaju premijer Zdravko Krivokapić i njegovi saradnici, saopštili iz Demokratske partije socijalista i poručili premijeru i vladajućoj većini da ne pokušavaju toj partiji da spočitavaju sopstvena zlodjela.



Podgorica - Požar iz kanjona Tare širi se ka selu Zaglavak i postoji bojazan da bi tokom dana mogao da se približi obodu sela, saopštio komandir Službe zaštite i spasavanja Goran Čavić.



Podgorica – Projekat digitalizacije zakonodavnog procesa u završnoj je fazi testiranja i on će olakšati postupak predlaganja, razmatranja i usvajanja parlamentarnih akata i omogućiti bolji i brži pristup informacijama i dokumentima, kazala pomoćnica generalnog sekretara Skupštine, Nataša Komnenić.



Podgorica - Poslovanje u sektoru trgovine karakteriše otežana naplata potraživanja i blokade računa, pri čemu taj, inače karakterističan problem, još izražajnijim čini situacija izazvana koronavirusom, ocijenjeno iz Privredne komore.



Podgorica - Cijena eurosupera 95 u Crnoj Gori i dalje je viša od prosjeka u regionu, dok je eurodizel na nivou prosječne regionalne vrijednosti, pokazuju podaci iz Biltena Ministarstva kapitalnih investicija.



Podgorica - Državna Elektroprivreda, čije poslovanje plaćaju potrošači, u protekloj deceniji je izgubila najmanje 100 miliona EUR, zbog ogromne i neopravdano visoke cijene uglja, koju je plaćala radi proizvodnje električne energije u Termoelektrani Pljevlja, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu.



Port-o-Prens - Broj poginulih u razornom zemljotresu, koji je u subotu pogodio Haiti, porastao je na 724, saopštila je Karipska nacionalna civilna zaštita.



Podgorica - Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore kao osmoplasirana završila nastup na Evropskom prvenstvu u Podgorici, za igračice do 17 godina.



Podgorica - U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, lokalno uz slab do umjeren razvoj oblačnosti.

(kraj) gop

15 August 2021 20:34 pm

DRUŠTVO – VRIJEME – PROGNOZA

Sjutra pretežno sunčano, do 39 stepeni



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, lokalno uz slab do umjeren razvoj oblačnosti.



Kako je saopšteno iz zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, južnih smjerova, krajem dana i tokom noći ponegdje, u sjevernim predjelima i na primorju, pojačan.



Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 30 do 39 stepeni.

(kraj) gop

15 August 2021 20:10 pm

POLITIKA – DPS – REAGOVANJE

Podjele i mržnju raspiruju Krivokapić i njegovi saradnici



Podgorica, (MINA) - Podjele i mržnju u Crnoj Gori rasplamsavaju premijer Zdravko Krivokapić i njegovi saradnici, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i poručili premijeru i vladajućoj većini da ne pokušavaju toj partiji da spočitavaju sopstvena zlodjela.



Krivokapić je ranije rekao da savjetnik predsjednika države, Veselin Veljović, nastavlja da svojim izjavama raspiruje netrpeljivost među građanima, i da je „ograđivanje DPS-a, zapravo, razotkrivanje trojstva Veljović – DPS - komitske i druge organizacije, koje se konstantno služe Veljovićevom retorikom“.



Iz DPS-a su poručili premijeru, ministrima i vladajućoj većini da ne pokušavaju da sočitavaju toj partiji upravo ona zlodjela koja sami čine.



„Premijeru, podjele i mržnju rasplamsavate Vi i Vaši saradnici, gurajući prst u oko čas Crnogorcima, čas drugim narodima, željeći ovog puta da na Cetinju sprovedete nešto u inat stavu cjelokupnog Cetinja“, kazali su iz DPS-a.



Prema njihovim riječima, Krivokapić i njegovi saradnici pripremaju, sa domaćim i inostranim tajnim službama, planove kojima se ugrožava opšta bezbjednost i organizuju lov na sopstvene građane koje kvalifikuju kao nasilne ekstremiste.



„Umjesto što se isključivo bavite crkvom i dolivanjem ulja na vatru, bolje bi vam bilo da ste se pozabavili katastrofom sa delta varijantom koronavirusa, za koju je Vaša Vlada isključivi krivac“, naveli su iz DPS-a.



Oni su poručili Krivokapiću da bi bilo bolje da su, umjesto za ekskurzije porodice Karađorđević, Vladini helikopteri upotrijebljeni za gašenje požara koji razaraju crnogorske šume i prijete domovima.



„Da ste već jednom spustili cijene zbog kojih život građanima Crne Gore polako postaje nemoguć, da ste konačno nešto uradili povodom nezaposlenosti, koja je u mandatu Vaše Vlade na istorijskom maksimumu“, dodaje se u reagovanju DPS-a.



To je, kako su kazali, posao Vlade i premijera, a ne organizovanje crkvenih skupova i zavađanje naroda.



„Dok je DPS bio na vlasti, mir i multietnički sklad bili su najveće bogatstvo Crne Gore. Godinu od kad su izbori završeni, na različite načine pokušavate da podrijete te temelje“, naveli su iz DPS-a.



Oni su podsjetili da je Crna Gora građanska država „a ne neka klerikalna gubernija“.



„I nećemo ćutati na vaše bizarne, ali ujedno i lukave i opasne pokušaje poigravanja građanskim mirom i vjerskim skladom u našoj državi“, zaključuje se u reagovanju DPS-a.

(kraj) gop

15 August 2021 20:02 pm

SPORT - FUDBAL - AMPLITUDO DRUGA LIGA

Arsenal i Mladost upisali pobjede



Podgorica, (MINA) - Fudbaleri tivatskog Arsenala i Mladosti iz Donje Gorice ostvarili su pobjede na startu nove sezone Amplitudo Druge lige.



Arsenal je u Tivtu savladao Jedinstvo 2:1.



Bjelopoljski tim poveo je golom Bojana Vlaovića u 3. minutu.



Izjednačio je Ivan Bulatović u 37, a pobjedu domaćinu donio je Jasmin Muhović, pogotkom u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.



Mladost, koja je debitovala u drugoligaškom takmičenju, savladala je kao gost Igalo 2:1, golovima Željka Krstovića u 19. iz jedanaesterca i Siniše Stanisavića u 30. minutu.



Jedini pogodak za domaćina postihao je Bojan Bigović u 77. minutu.



U 20 sati počeli su dueli OFK Titograda i Bokelja, Koma i Grblja i Berana i Cetinja.

(kraj) eml

15 August 2021 19:54 pm

SPORT - KOŠARKA - BUDUĆNOST VOLI

Budućnost startuje 16. avgusta



Podgorica, (MINA) - Košarkaši Budućnost Volija pripreme za narednu sezonu počeće u ponedjeljak, okupljanjem igrača bez reprezentativnih obaveza, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.



Navodi se da će se ekipa kompletirati 22. avgusta, kada joj se priključe igrači koji u dresu reprezentacije Crne Gore igraju pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.



"Treninzi će se, na početku priprema, obavljati u dvorani Morača, a kasnije u dvorani Sportsko kulturnog centra Univerziteta Crne Gore zbog kvalifikacija za Ligu šampiona u futsalu", saopšteno je iz Budućnost Volija.



Početak priprema zbog zdravstvenih problema propustiće Zoran Nikolić.

(kraj) eml

15 August 2021 19:29 pm

DRUŠTVO - VDT

Više državno tužilaštvo da preispita postupanje Veljovića



Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić zatražio je od rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici da preispita da li je u postupanju savjetnika predsjednika države, Veselina Veljovića, učinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.



Burić je reagovao na autorski tekst Veljovića za Pobjedu u kom se navodi da je "dužnost svih građana Cetinja i ostalih građana Crne Gore da u prvim danima septembra budemo zajedno na Cetinju".



On je istakao da Državno tužilaštvo, sa aspekta

ustavnih i zakonskih nadležnosti, aktivno prati cjelokupnu situaciju povodom najavljenog ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju početkom septembra.



Premijer Zdravko Krivokapić je ranije danas kazao da Veljović nastavlja da svojim izjavama raspiruje netrpeljivost među građanima Crne Gore i pozvao Vrhovno državno tužilaštvo da reaguje.

(kraj) gop

15 August 2021 18:51 pm

REGION - KORONAVIRUS

U Crnoj Gori najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100k stanovnika



Podgorica, (MINA) – U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovana u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Kosovo, a na trećem Sjeverna Makedonija.



U Crnoj Gori je registrovano 566 zaraženih na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, na Kosovu 422, u Sjevernoj Makedoniji 276, Srbiji 141, Sloveniji 103, Albaniji 99, Hrvatskoj 80 i Bosni i Hercegovini (BiH) 54.



Četrnaestodnevna incidencija predstavlja broj novih slučajeva infekcije registrovan tokom prethodnih 14 dana na 100 hiljada stanovnika.



Ta metoda podrazumijeva sabiranje novih slučajeva u proteklih 14 dana i izražavanje na 100 hiljada stanovnika.



U regionu je danas registrovano 4.076 novih slučajeva koronavirusa.



U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u BiH, na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija, a na trećem Crna Gora.



U BiH je registrovano 269 umrlih na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 267, Crnoj Gori 261, Sloveniji 213, Hrvatskoj 203, na Kosovu 127, u Srbiji 103 i Albaniji 86.



Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju hospitalizovanih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika, a na drugom mjestu je Kosovo.



U Crnoj Gori su registrovana 23 hospitalizovana na 100 hiljada stanovnika, na Kosovu 18, u Srbiji 12, Hrvatskoj pet i Sloveniji dva.



U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Kosovo.



U Crnoj Gori su registrovana 653 aktivno oboljela na 100 hiljada stanovnika, na Kosovu 426, u Sjevernoj Makedoniji 277, BiH 164, Srbiji 163, Sloveniji 107, Albaniji 98 i Hrvatskoj 47.



U regionu najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Sloveniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Srbija.



Slovenija je sa 911.619 prva po broju testiranih na milion stanovnika, slijede Crna Gora sa 902.481 i Srbija sa 690.318.



Na četvrtom mjestu je Hrvatska sa 589.633, slijede Sjeverna Makedonija sa 510.717, Kosovo sa 438.589, Albanija sa 332.570 i BiH sa 313.525 testiranih na milion stanovnika.



U regionu je najviše slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Srbija.



U Crnoj Gori je registrovano 16.857 slučajeva koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sloveniji 12.629, Srbiji 10.485.



U Hrvatskoj je registrovano 8.996 slučajeva koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 7.796, na Kosovu 6.458, u BiH 5.912 i Albaniji 4.720.



Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID 19 u Crnoj Gori je, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, 4.113.



Agencija MINA obrađuje zvanične podatke država u regionu koje preuzima sa zvaničnih specijalizovanih sajtova koje su te države pokrenule tokom epidemije.



Podaci se, pored ovih izvora, upoređuju i sa podacima WHO, ECDC-a i drugih relevantnih zdravstvenih institucija.



Agencija MINA u ovim pregledima stanja, kao i na Infografik servisu, objavljuje isključivo zvanične podatke saopštene od medicinskih vlasti država koje se prate.



Svi grafici su dostupni na linku https://mina.news/covid19region/.

(kraj) gop

15 August 2021 18:32 pm

SVIJET – HAITI - AŽURIRANO

Broj žrtava zemljotresa porastao na 724



Port-o-Prens, (MINA) - Broj poginulih u razornom zemljotresu, koji je u subotu pogodio Haiti, porastao je na 724, saopštila je Karipska nacionalna civilna zaštita.



Potres je opustošio tu karipsku državu, rušeći kuće, hotele, škole i crkve, prenosi Rojters.



Zemljotres je bio magnitude 7,2 stepena, a poslije njega je uslijedila serija nešto slabijih, od kojih je jutrošnji iznosio 5,9 stepeni.



Epicentar razornog zemljotresa bio je osam kilometara od grada Peti Trud Nip, oko 150 kilometara zapadno od glavnog grada Port-o-Prensa, na deset kilometara dubine, saopštila je američka Agencija za geologiju.

(kraj) gop

15 August 2021 17:58 pm

REGION – KORONAVIRUS

U Srbiji preminule četiri osobe, 817 novooboljelih



Beograd, (MINA) - U Srbiji je od posljednjeg presjeka potvrđeno 817 novih slučajeva koronavirusa, a od posljedica infekcije preminule su četiri osobe.



U protekla 24 sata u Srbiji je na koronavirus testiran 7.921 uzorak.



Na bolničkom liječenju je 856 pacijenata, od kojih je 27 na respiratoru, objavljeno je na zvaničnom sajtu covid19.rs.

(kraj) gop

15 August 2021 17:22 pm

POLITIKA - PREMIJER

Krivokapić: Veljović nastavlja da raspiruje netrpeljivost među građanima



Podgorica, (MINA) - Savjetnik predsjednika države, Veselin Veljović, nastavlja da svojim izjavama raspiruje netrpeljivost među građanima Crne Gore, ocijenio je premijer Zdravko Krivokapić, i pozvao Vrhovno državno tužilaštvo da reaguje.



Krivokapić je reagovao na autorski tekst Veljovića za Pobjedu u kom se navodi da je "dužnost svih građana Cetinja i ostalih građana Crne Gore da u prvim danima septembra budemo zajedno na Cetinju".



"Veljović nastavlja da svojim izjavama raspiruje netrpeljivost među građanima Crne Gore, i svako malo je u središtu nečega što zakon tretira kroz krivično zakonodavstvo“, kazao je Krivokapić.



Prema njegovim riječima, sloboda govora i sloboda javnog okupljanja zagarantovane su Ustavom Crne Gore, ali ih Veljović ne koristi, nego ih zloupotrebljava i otvoreno se miješa u rad policije i njene Ustavne nadležnosti.



„Poziv na, kako je kazao, svetu dužnost i obavezu svakog pripadnika sektora bezbjednosti da odbije svako neustavno i nezakonito naređenje trenutnih ostrašćenih pojedinaca koji mogu zloupotrijebiti institucije i svoje pozicije, nije ništa drugo nego pozivanje na podrivanje Ustavnog poretka“, naveo je Krivokapić.



Kako je kazao, sve službe bezbjednosti se, za razliku od vremena Veljovića, sada striktno drže Ustavnih odredbi i posvećene su zaštiti Ustavnog poretka i stabilnosti države.



Krivokapić je podsjetio da Veljović nije običan građanin Crne Gore, nego savjetnik predsjenika države.



„Pa se moze shvatiti da predsjednik Crne Gore, preko svog savjetnika, poziva građane na etničke sukobe. Takvo ponašanje je nedopustivo, prema našem zakonodavstvu i kažnjivo, a ćutanje predsjednika države Mila Đukanovića je sramotno i opasno“, istakao je Krivokapić.



Kako je naveo, manir po kom Đukanović „iz svakog skandala izlazi čistih ruku jer ih drugi prljaju za njega je stvar prošlosti“.



„Nema više nikoga i ničega iza koga ili čega se on može sakriti, pa ni od krivične odgovornosti“, dodao je Krivokapić.



On je kazao da je ograđivanje Demokratske partije socijalista (DPS), zapravo, razotkrivanje trojstva Veljović – DPS - komitske i druge organizacije, koje se, kako je naveo, konstantno služe Veljovićevom retorikom.



„Kao predsjednik Vlade, bivšeg direktora Uprave policije, a sadašnjeg savjetnika predsjednika države Veselina Veljovića, upozoravam da njegovi pipci ne dopiru više do ijedne službe, ali da službe imaju sve podatke koji su im potrebni za čuvanje reda i mira“, poručio je Krivokapić.



On je rekao da želi da vjeruje da će Vrhovno državno tužilaštvo, kao institucija zadužena za zaštitu Ustava i zakona, djelovati profesionalno i pravdoljubivo.



„Ne podanički ili dogovorno, iako je riječ o miljeniku i miljenicima bivšeg režima", dodaje se u reagovanju Krivokapića.

(kraj) gop

15 August 2021 16:53 pm

SVIJET - AVGANISTAN

Predsjednik Avganistana napustio zemlju



Kabul, (MINA) - Predsjednik Avganistana Ašraf Gani napustio je zemlju i uputio se u Tadžikistan, javio je Rojters pozivajući se na visokog zvaničnika avganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova.



Agencija navodi da je u kabinetu Ganija rečeno da ne mogu da govore o njegovom kretanju iz razloga bezbjednosti.



Predstavnik talibana, koji su danas ušli u glavni grad Kabul, rekao je da se provjerava gdje se Gani nalazi.



Svjetske agencije ranije su, pozivajući se na lokalnu televiziju Tolo njuz, prenijele da je Gani napustio Avganistan.

(kraj) gop

15 August 2021 16:27 pm

DRUŠTVO - KORONAVIRUS

U bolnicama 142 kovid pacijenta



Podgorica, (MINA) – U bolnicama u Crnoj Gori trenutno se liječe 142 pacijenta zaražena koronavirusom.



To je tri odsto od ukupnog broja aktivnih slučajeva koronavirusa kojih je, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, trenutno 4.113.



U odnosu na subotu, na bolničkom liječenju je jedan kovid pacijent više.



U Kliničkom centru nalazi se 40 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, od kojih je 15 životno ugroženo.

(kraj) nij/gop

15 August 2021 16:08 pm

DRUŠTVO - OPŠTINE

U Budvi najveći broj oboljelih na deset hiljada stanovnika



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je po opštinama najveći broj slučajeva infekcije koronavirusom na deset hiljada stanovnika registrovan u Budvi.



U Budvi je registrovano 312 zaraženih na deset hiljada stanovnika, Ulcinju 247, Tivtu 132.



U Herceg Novom je registrovano 96 oboljelih od COVID-a 19 na deset hiljada stanovnika, Kotoru 93, na Cetinju 79, u Baru 74, Plavu 71, Šavniku 64.



U Plužinama je registrovano 50 zaraženih koronavirusom na deset hiljada stanovnika, Podgorici 46, Beranama 43, Petnjici 42, Nikšiću 40 oboljelih od COVID-a 19 na deset hiljada stanovnika.



U Rožajama je registrovano 36 slučajeva infekcije koronavirusom na deset hiljada stanovnika, Bijelom Polju 33, Tuzima 29, Danilovgradu 26, Pljevljima 23, Gusinju 20, na Žabljaku 16, u Andrijevici 15, Mojkovcu 13 i u Kolašinu 12.



Ova stopa računa se na osnovu broja stanovnika u opštinama i ne uzima se u obzir broj trenutnih turista u tim gradovima.

(kraj) gop

15 August 2021 16:00 pm

AGENCIJA MINA

Pregled vijesti do 16 sati



Podgorica - U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovano je 446 novih slučaja infekcije, od čega 396 među građanima i 50 među turistima.



Podgorica – Njemačka Vlada ponovo je uvela ograničenja za građane Crne Gore, koja stupaju na snagu danas, saopšteno iz Ambasade te države u Podgorici.



Podgorica - Epidemiološka situacija u Budvi je složena, čemu je u najvećoj mjeri doprinijela velika koncentracija turista koji su posjetili taj grad ili borave u njemu, ocijenila direktorica budvanskog Doma zdravlja, Anđela Milić.



Podgorica - Požar iz kanjona Tare širi se ka selu Zaglavak i postoji bojazan da bi tokom dana mogao da se približi obodu sela, saopštio komandir Službe zaštite i spasavanja Goran Čavić.



Podgorica - Nacionalni park Durmitor upozorio da, zbog širenja požara u kanjonu Tare, obrušanja nagorjelog drveća i kamenja, postoji opasnost za turiste koji splavare rijekom.



Podgorica – Projekat digitalizacije zakonodavnog procesa u završnoj je fazi testiranja i on će olakšati postupak predlaganja, razmatranja i usvajanja parlamentarnih akata i omogućiti bolji i brži pristup informacijama i dokumentima, kazala pomoćnica generalnog sekretara Skupštine, Nataša Komnenić.



Podgorica - Poglavar Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo ocijenio da ne postoje kanonski ili crkveni razlozi da ceremonija ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bude na Cetinju.



Podgorica - Poslovanje u sektoru trgovine karakteriše otežana naplata potraživanja i blokade računa, pri čemu taj, inače karakterističan problem, još izražajnijim čini situacija izazvana koronavirusom, ocijenjeno iz Privredne komore.



Podgorica - Cijena eurosupera 95 u Crnoj Gori i dalje je viša od prosjeka u regionu, dok je eurodizel na nivou prosječne regionalne vrijednosti, pokazuju podaci iz Biltena Ministarstva kapitalnih investicija.



Podgorica - Državna Elektroprivreda, čije poslovanje plaćaju potrošači, u protekloj deceniji je izgubila najmanje 100 miliona EUR, zbog ogromne i neopravdano visoke cijene uglja, koju je plaćala radi proizvodnje električne energije u Termoelektrani Pljevlja, saopšteno iz Akcije za socijalnu pravdu.



Herceg Novi - Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić saopštio je da je budžet grada za ovu godinu projektovan na skoro 16 miliona EUR, a ostvarenje je trenutno 60 odsto.



Berane - Glavni problem građana Berana je nezaposlenost koja se u toj opštini tokom prethodnih šest godina u kontinuitetu kreće oko 50 odsto, saopšteno iz Demokratske partije socijalista.



Port-o-Prens - Najmanje 304 osobe poginule su, a stotine su povrijeđene u razornom zemljotresu koji je u subotu pogodio jugozapadni Haiti, saopštile lokalne vlasti.



Kabul - Talibani saopštili da kontrolišu cijelu teritoriju Avganistana, prenijele su agencije, pozivajući se na Televiziju Al-Arabija.



Podgorica - Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore kao osmoplasirana završila nastup na Evropskom prvenstvu u Podgorici, za igračice do 17 godina.



Podgorica - U Crnoj Gori je sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni.

(kraj) gop

15 August 2021 15:48 pm

REGION – KORONAVIRUS

U Hrvatskoj 298 novooboljelih, preminula jedna osoba



Zagreb, (MINA) - U Hrvatskoj je, u posljednja 24 sata, zabilježeno 298 novih slučajeva koronavirusa, a od posljedica infekcije preminula je jedna osoba, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite.



U toj državi aktivna su 1.903 slučaja koronavirusa, prenosi Index.hr.



Na bolničkom liječenju nalaze se 193 pacijenta, od kojih je 21 na respiratoru.



Od 25. februara prošle godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno registrovane 367.022 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih su 8.283 umrle.

(kraj) gop

15 August 2021 15:22 pm

DRUŠTVO - IJZ - PRESJEK

Preminule dvije osobe, 446 novooboljelih



Podgorica, (MINA) - U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, od poljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovano je 446 novih slučaja infekcije, od čega 396 među građanima i 50 među turistima.



To je najveći broj novooboljelih od 23. marta, kada ih je registrovano 478.



U posljednjih sedam dana u prosjeku su registrovana 352 nova slučaja infekcije dnevno.



Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom subote završile analizu i dostavile rezultate za 4.388 uzoraka na koronavirus.



Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 66, Ulcinja 64, Budve 57, Bara 53, Nikšića 28, Tivta 25, Herceg Novog i Bijelog Polja po 22, Kotora i Rožaja po 19, Plava 18, Berana 16, Pljevalja 13, Cetinja šest, Tuzi pet, Danilovgrada, Plužina i Gusinja po tri, Petnjice dva i iz Šavnika i Žabljaka po jedan.



Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za subotu je iznosio 10,16 odsto.



"Tokom jučerašnjeg dana Institutu su prijavljena dva smrtna ishoda usljed obolijevanja od COVID-a 19, i to kod pacijenata iz Bara i Herceg Novog, od kojih je mlađi imao 67 a stariji 76 godina", kaže se u saopštenju.



Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.644.



Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 164 pacijenta.



Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 4.113.



U Crnoj Gori je za posljednja 24 dana, od kada se vodi ta evidencija, registrovano 707 turista pozitivnih na koronavirus.



Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 106.196.



U Podgorici je trenutno aktivno 869 slučajeva koronavirusa, u Budvi 689, Ulcinju 498, Baru 326, Herceg Novom 295, Nikšiću 280, Kotoru 212, Tivtu 199, Bijelom Polju 141, na Cetinju 120 i u Beranama 115.



U Rožajama su trenutno aktivna 82 slučaja koronavirusa, Pljevljima 61, Plavu 59, Danilovgradu 47, Tuzima 36, Petnjici 22, Plužinama 13, Mojkovcu i Šavniku po deset, Kolašinu devet, Gusinju osam, Andrijevici sedam i na Žabljaku pet.

(kraj) gop

15 August 2021 14:56 pm

SPORT - BOKS

Bokseri na turnirima u Lazarevcu i Subotici



Podgorica, (MINA) - Mlada bokserska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na međunarodnim turnirima u Lazarevcu i Subotici, saopšteno je iz Bokaerskog saveza.



Navodi se da će bokseri, nakon priprema na Žabljaku i sparing mečeva sa Srbijom na Zlatiboru, nastupima na turnirima nastaviti pripreme za šampionat Evrope.



Međunarodni turnir Grejtest /Greatest/ open u Lazarevcu na programu je od 20. do 22. avgusta, dok je Vojvođanska zlatna rukavica rukavica 14 dana kasnije.



"Ti turniri poslužiće za podizanje takmičarske forme i konačni odabir za sastav reprezentacije koja će učestvovati na Evropskom prvenstvu u Budvi", kazao je sportski direktor reprezentacije Dragan Đuričković.

(kraj) eml

15 August 2021 14:49 pm

SPORT - DŽUDO

Crna Gora sa četvoro džudista na EP u Rigi



Podgorica, (MINA) - Riga će od 17. do 19. avgusta biti domaćin kadetskog prvenstva Evrope, na kojem će nastupiti i četvoro crnogorskih džudista.



Nastupiće Iva Grujičić (do 57), Muhamed Beriša (do 60), Junus Nurković (do 81) i Andrija Martinović (preko 90).



Sa ekipom će, zbog velikih troškova i nedostatka finansija, putovati samo Lazar Daković, koji će ujedno obavljati funkciju trenera i covid-menadžera.

(kraj) eml



15 August 2021 14:39 pm

SPORT - IN MEMORIAM

Preminuo legendarni njemački fudbaler Gerd Miler



Minhen, (MINA) - Legendarni njemački fudbaler Gerd Miler, jedan od najboljih golgetera u istoriji, preminuo je danas u 76. godini, saopštio je njegov bivši klub Bajern.



Miler je u Bajernu igrao od 1964. do 1979. godine i postigao 566 golova na 607 utakmica.



On je najbolji strijelac Bundeslige sa 365 golova.



Sa Bavarcima je osvojio četiri titule u Bundesligi i tri Kupa šampiona, a sa Njemačkom Mundijal 1974. i EURO dvije godine ranije.



Na 62 utakmice za nacionalni tim postigao je 68 golova.

(kraj) eml/isf

15 August 2021 14:36 pm

SPORT - KARATE - REPREZENTACIJA

Karatisti i u Finskoj napadaju medalje



Podgorica, (MINA) - Crnogorski karatisti odradili su završne pripreme i žele da i na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore osvoje medalje, saopšteno je iz Karate saveza.



Šampionat će od 20. do 22. avgusta biti održan u finskom Tampereu.



Sektor kadetkinja i juniorki u borbama, Radoslav Vukićević kazao je da je zadovoljan prikazanom formom takmičarki.



"Zadovoljan sam odrađenim završnim pripremama,

vidi se da su u svojim klubovima ozbiljno trenirale. Atmosfera je dobra, jedino brinu lakše povrede pojedinih reprezentativaca. U svakom slučaju očekujem medalju od kedatkinja i juniorki", rekao je Vukićević agenciji MINA.



Selektorka u katama, Nela tatar istakla je da zbog svih pomjeranja u takmičarskom kalendaru koja su nastala zbog Covid-a 19, ove godine Evropsko prvenstvo zakazano u neobičnom terminu.



“Morali smo se prilagođavati nastaloj situaciji, pa umjesto da u ovom periodu ulazimo u formu za drugi dio sezone, mi moramo tempirati formu za EP”, rekla je Tatar.



Ona je naglasila da u Finskoj računa na takmičarke koje su bile prve pojedinačno u katama na državnom prvenstvu - kadetkinju Arijanu Kočan (KK Bar) i juniorku Milu Marković (KK Budva).



“To su mlade i perspektivne takmičarke koje su svoj kvalitet ove godine potvrdile osvajanjem prvog mjesta na Prvenstvu Crne Gore. Prvi put nastupiće na EP i teško je dati neku prognozu ili očekivanja kad je u pitanju rezultat. Učešće na ovako velikom takmičenju svakako predstavlja čast svakog takmičara da nastupi za svoju reprezentaciju i predstavlja novo iskustvo koje će poslužiti kao smjernica i podstrek za dalji njihov rad i napredovanje”, rekla je Tatar.



Najavljeno je da će konačan spisak putnika za Finsku biti poznat najkasnije u utorak, nakon što se utvrdi stepen povreda kod nekih takmičara.



Planirano je da u Tempereu nastupi 22 takmičara - 17 u borbama i pet u katama.

(kraj) eml



15 August 2021 14:30 pm

SVIJET - UN

U Avganistanu će biti interno raseljeno 390 hiljada civila



Njujork, (MINA) - Ujedinjene nacije (UN) su upozorile, u trenutku kada se sukobi u Avganistanu intenziviraju, da bi 390 hiljada ljudi moglo da bude raseljeno širom te zemlje.



Misija UN za pružanje pomoći upozorila je da će bez velikog smanjenja nasilja Avganistan imati najveći broj civilnih žrtava u jednoj godini od kako UN vode evidenciju u toj zemlji, prenio je britanski list "Gardijan".



Trenutno u Kabulu vlada saobraćajni kolaps jer veliki broj ljudi žuri u svoje domove ili bježe iz njih.

(kraj) isf

15 August 2021 14:06 pm

SPORT - RUKOMET - EP

Crna Gora osma na EP u Podgorici



Podgorica, (MINA) - Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore kao osmoplasirana završila je nastup na Evropskom prvenstvu u Podgorici, za igračice do 17 godina.



Crnogorske rukometašice u meču za sedmo mjesto poražene su od Rumunije 30:24 (15:11).



Izabranice trenera Ivana Terzića plasmanom među osam najboljih obezbijedile su nastup na kadetskom prvesntvu svijeta u Gruziji naredne godine.



Crnogorske rukometašice i protiv Rumunije ponovile su greške iz prethodnih mečeva, imale su mnogo promašenih zicera i izgubljenih lopti.



Rumunija je u 26. minutu povela 13:9, na poluvremenu bilo je 15:11, a početkom nastavka 18:12.



Crna Gora je u 45. minutu smanjila na 23:20, ali nije imala snage da ugrozi trijumf rivala.



Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Mia Ražnatović sa šest golova, Jelena Vukčević je postigla četiri, a po tri Nikoleta Radmanović, Nikolina Marković i Tijana Lutovac.

Istakle su se i golmanke – Marija Marsenić sa 12 i Andrea Škerović sa tri odbrane.

(kraj) eml

15 August 2021 13:55 pm

SPORT - POK - STONI TENIS

Lupelesku: Stonoteniseri spremni za Paraolimpijske igre



Podgorica, (MINA) - Crnogorski stonoteniseri spremni su za premijerni nastup na Parolimpijskim igrama u Tokiju, kazao je trener Nikolae Lupulesku.



Trofejni stručnjak kazao je da je cilj da se prođe grupa, navodeći da je to najteži dio posla.



Prema riječima Lupuleskog, Filip Radović i Luka Bakić pripreme za Tokio odradili su u poznatim stonoteniskim centrima českom Havirovu i rumunskoj Bistrici, Udiznu i Zrenjaninu.



"Odradili smo ono što je bilo do nas i momci spremno dočekuju start Igara. U Havirovu smo trenirali sa juniorskim reprezentativcima Češke, Holandije i Slovačke, a u Bistrici sa juniorima Rumunije koji su se spremali za Evropsko prvesnstvo. Trenirali smo i u Uzdinu i Temerinu, a završne pripreme odradili smo u Zrenjaninu", kazao je Lupulesku agenciji MINA.



Ekipi se u Uzdinu priključio i nekada jedan od najboljih dubl igrača svijeta Ilie Lupulesku.



On je u stručnom štabu bio zadužen za dubl, imajući u vidu da će Radović i Bakić, osim pojedinačno, nastupiti i u ekipnoj konkurenciji.



"Moja očekivanja su da se prođe grupa. To je najteži i najvažniji dio. Poslije toga borba za medalju", rekao je Lupulesku.



Govoreći o ekipnom nastupu, on je istakao da će tu mnogo zavisti od žrijeba.



"U ekipnom dijelu mnogo zavisi od žrijeba, ali smo svakako među favoritima za medalju. Najteže je proći grupu, a poslije je sve lakše", rekao je Lupulesku.



Crna Gora u Tokiju prvi put imaće predstavnike u stonom tenisu, a prvi put nastupiće i u ekipnoj konkurenciji.



Radović i Bakić će u Tokiju nastupiti u pojedinačnom dijelu koje je na programu od 25. do 29. avgusta, dok je ekipni dio predviđen od 31. avgusta do 3. septembra.

(kraj) eml

15 August 2021 13:49 pm

DRUŠTVO – OPŠTINE – KORONAVIRUS

Milić: Epidemiološka situacija u Budvi složena



Podgorica, (MINA) - Epidemiološka situacija u Budvi je složena, čemu je u najvećoj mjeri doprinijela velika koncentracija turista koji su posjetili taj grad ili borave u njemu, ocijenila je direktorica budvanskog Doma zdravlja, Anđela Milić.



„Budući da se bliži se kraj sezone a samim tim i smanjenje broja gostiju, nadamo se da će doći do manjeg broja zaraženih i lokalne transmisije virusa“, kazala je Milić agenciji MINA.



Kako je navela, razvoj dalje epidemiološke situacije zavisiće od ispoljavanja lične odgovornosti, prvenstveno lokalnog stanovništva, ali i društva u cjelini.



„Kao i uvijek do sada, apelovaćemo na poštovanje svih propisanih mjera, jer samo na taj način možemo zaštiti sebe i druge“, rekla je Milić.



Posebna pažnja se, smatra ona, mora posvetiti unaprjeđenju vakcinalnog procesa i podizanju nivoa svijesti o značaju vakcinacije.



Na pitanje koliko se, u prosjeku, ljudi dnevno javi sa simptomima koronavirusa, Milić je odgovorila da na dnevnom nivou registruju između 80 i 100 pacijenata koji se javljaju na pregled u covid ambulanti, a približno toliko se odradi i brzih antigenskih testova.



„Pored toga, dnevno imamo prosječno oko 50 PCR testova i oko 150 besplatnih PCR testova za turiste kojima je potreban negativan test za povratak u matičnu zemlju. Svi ovi pokazatelju ukazuju koliki je izazov pred zdravstvenim radnicima u Budvi“, dodala je Milić.



Upitana da li u Domu zdravlja Budva imaju kapaciteta da odgovore svim zahtjevima za testiranje, ona je rekla da su turističku sezonu dočekali potpuno spremni, imajući u vidu najave turističke privrede i nadležnih državnih institucija.



Milić je podsjetila da su i međunarodne zdravstvene organizacije i priznati stručnjaci jasno upozoravali na novi talas virusa covid 19.



Sve to je, kako je navela, predstavljalo polaznu osnovu za kreiranje strategije za ovogodišnju turističku sezonu, kako bi spremno odgovorili velikom broju pregleda i testiranja.



„Uprkos svim izazovima, uvjereni smo da smo adekvatno odgovorili zadatku i da su naši zdravstveni radnici, kao nebrojeno puta do sada, dali nemjerljiv doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana i svih dragih turista koji su gosti Budve“, kazala je Milić.



Na pitanje da li imaju dovoljno kadra, i koliko je osoblje Doma zdravlja opterećeno u ovim uslovima, ona je rekla da uspijevaju da odgovore na sve zahtjeve i izazove koje imaju kada je u pitanju zdravlje njihovih korisnika i novi talas covid 19.



„Prevashodno zahvaljujući požrtvovanosti i angažovanju svih zdravstvenih radnika u našoj ustanovi“, dodala je Milić.



Ona je kazala da je, s obzirom na tendenciju porasta broja covid pozitivnih pacijenata, počela sa radom još jedna Covid ambulanta, a ubrzo očekuju pomoć u vidu dodatnog broja ljekara koje će im, kako je navela, uputiti Ministarstvo zdravlja.



Milić je dodala da su, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, angažovana dva epidemiologa i dva sanitarna tehničara.



Upitana koliki udio u broju testiranih čine turisti, i koji je procenat pozitivnih među uzetim uzorcima, ona je rekla da dnevno testiraju u prosjeku oko 40 turista sa simptomima covida, uključujući i pedijatrijsku populaciju.



Na pitanje da li ostali, nekovid pacijenti, trpe zbog preopterećenosti Doma zdravlja, Milić je kazala da medicinsko osoblje daje svoj pun doprinos kako bio pacijenti dobili odgovarajuću zdravstvenu zaštitu na koju su navikli.



Prema njenim riječima, naviknuti na rad i opterećenost u toku turističke sezone, kao i prethodno iskustvo sa covid pandemijom, osoblje Doma zdravlja revnosno ispunjava obaveze.



Upitana da li smatra da je odluka da se turistima omogući ulazak u Crnu Goru bez uslova bila ispravna, ili je trebalo preduzeti neke mjere predostrožnosti, Milić je kazala da su Vlada i nadležna ministarstva tu odluku donijeli uzevši u obzir ekonomsko pitanje i trenutnu epidemiološku situaciju.



„Naravno, u komunikaciji sa lokalnom samoupravom, vodeći računa da se ne ponovi prošlogodišnji scenario“, dodala je Milić.

(kraj) gop/isf

15 August 2021 13:19 pm

DRUŠTVO – AMBASADA – NJEMAČKA

Njemačka ponovo uvela ograničenja za građane Crne Gore



Podgorica, (MINA) – Njemačka Vlada ponovo je uvela ograničenja za građane Crne Gore, koja stupaju na snagu danas, saopšteno je iz Ambasade te države u Podgorici.



Kako je objavljeno na sajtu Ambasade, ulazak u Njemačku iz Crne Gore od danas je moguć jedino kod postojanja bitnog razloga.



"Ili potpunu imunizaciju sa nekom od strane PEI prihvaćenom vakcinom, bez obzira na to da li posjedujete vizu ili ne", precizirali su iz Ambasade.



Ta mjera se, kako su kazali, uvodi radi ograničenja širenja koronavirusa.



Dodatne informacije za ulazak iz Crne Gore mogu se naći na stranici Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, na njemačkom ili engleskom jeziku.



„Odluka o ulasku u Njemačku u svakom pojedinačnom slučaju donosi Savezna policija na graničnim prelazima. Ambasada nema uticaja na odluku o ulasku“, dodaje se u saopštenju.

(kraj) gop/isf

15 August 2021 13:08 pm

SVIJET - AVGANISTAN

Talibani saopštili da kontrolišu cijeli Avganistan



Kabul, (MINA) - Talibani su saopštili danas da kontrolišu cijelu teritoriju Avgianistana, prenijele su agencije, pozivajući se na Televiziju Al-Arabija.



U saopštenju talibana koje, je prenijela ta TV, navodi se da se u glavnom grdu Kabulu ne vode borbe.



Delegacija talibana pregovara u predsjedničkoj palati u Kabulu, gdje se danas očekuje i zvanična predaja vlasti, navodi se u izvještaju TV Al-Arabija.



U izvještaju agencije TAS S navodi se i da je Al-Arabija prenijela i da će predsjednik Avganistana Ašraf Gani u narednih nekoliko sati podnijeti ostavku.



Ministar unutrašnjih poslova Avganistana Abdul Satar izjavio je ranije da će primopredaja vlasti biti mirna i da jedinice talibana neće jurišati da osvoje glavni grad.

(kraj) isf

15 August 2021 12:49 pm

DRUŠTVO - POŽAR

Požar iz kanjona Tare širi se prema selu Zaglavak



Podgorica, (MINA) - Požar iz kanjona Tare širi se ka selu Zaglavak i postoji bojazan da bi tokom dana mogao da se približi obodu sela, saopštio je komandir Službe zaštite i spasavanja Goran Čavić.



Požar bi, kaže on, mogao ugroziti pet domaćinstava koji su upozoreni na eventualnu opasnost.



"Učinićemo sve da ih zaštitimo. U kontaktu smo sa mještanima, pripremili sve što treba da uradimo", rekao je Čavić za Radio-televiziju Crne Gore (RTCG).



Pored ovog požara u čijem je gašenju angažovan i helikopter Vojske Crne Gore, na teritoriji Pljevalja aktivni su požari i u selima Premćani, Zeleno borje i Vaškovo.



Čavić kaže da su vatrogasci tokom prošle noći dobili par dojava koje upućuju da su neki požari podmetnuti, prenosi Portal RTCG.



"Ljudi koji su nam dojavili kažu da su vidjeli svjetla u šumi i požar u Premćanima koji smo juče potpuno ugasili. Javljeno nam je da se požar ponovo aktivirao, na drugom mjestu, u sred šume sa početkom noći“, rekao je Čavić.



On je ponovo apelovao na građane da se uzdrže od loženja na otvorenom.

(kraj) isf

15 August 2021 12:42 pm

DRUŠTVO - SKUPŠTINA

Projekat eParlament u završnoj fazi testiranja



Podgorica, (MINA) – Projekat digitalizacije zakonodavnog procesa u završnoj je fazi testiranja i on će olakšati postupak predlaganja, razmatranja i usvajanja parlamentarnih akata i omogućiti bolji i brži pristup informacijama i dokumentima, kazala je pomoćnica generalnog sekretara Skupštine, Nataša Komnenić.



Ona je navela da je upotreba savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) od ključnog značaja za uspjeh današnje organizacije i da to važi i za parlament, gdje je većina aktivnosti na određeni način povezana ili se oslanja na upotrebu IKT.



„IKT svakako doprinosi efikasnosti poslovnih procesa i boljoj razmjeni informacija. U parlamentu, dodatno, IKT alati su ključni za transparentnost i otvorenost njegovog rada“, rekla je Komnenić agenciji MINA.



Kako je kazala, jačanje bilo koje komponente rada parlamenta - zakonodavne, nadzorne i, posebno, reprezentativne, teško se danas može zamisliti bez upotrebe tih rješenja.



„Kao konačan rezultat projekta eParlament, imaćemo otvorenu mogućnost da ono što se do sada radilo u papirnom obliku radi digitalizovano, kroz određene cjeline u sistemu projektovane prema važećim proceduralnim pravilima i praksama“, rekla je Komnenić.



Time će se, kako je navela, olakšati postupak predlaganja, razmatranja i usvajanja parlamentarnih akata, kao i vođenja sjednica Skupštine i radnih tijela upotrebom savremenih IKT alata i rješenja.



„Poslanici će preko web aplikacije eParlamenta moći u bilo kojem trenutku, sa bilo kojeg mjesta dostaviti predlog akta za stavljanje u proceduru bez dolaska u pisarnicu Skupštine, bilo da je riječ o predlogu zakona, amandmanskom djelovanju, postavljanju poslaničkog pitanja ili drugoj aktivnosti“, objasnila je Komnenić.



Ona je kazala da će poslanici preko mobilnih aplikacija za iOS i Android biti obaviješteni u realnom vremenu o svim informacijama relevantnim za zakonodavni proces.



„Takođe, sva zakonodavna dokumenta će im biti dostupna, preko mobilnog uređaja, istog trenutka kada se zvanično zavedu u skupštinsku proceduru“, dodala je Komnenić.



Kako je navela, eParlament će omogućiti znatno bolji, pregledniji i brži pristup parlamentarnim informacijama i dokumentima.



„Kada se radi o stručnoj službi, možemo govoriti o benefitima koje se odnose na brži protok i pristup informacijama i dokumentima potrebnim za redovne radne aktivnosti, na precizno praćenje statusa određenog dokumenta i/ili aktivnosti, automatizaciju određenih strogo formalizovanih procesa i praćenje statističkih podataka u realnom vremenu“, navela je Komnenić.



Ona je kazala da se stvaraju uslovi za povezivanje eParlamenta sa web sajtom Skupštine, nakon čega će veliki broj informacija po automatizmu biti dostupan javnosti, kao i sva zakonodavna dokumenta

i određeni statistički pokazatelji.



Na pitanje koji su bili najveći izazovi u realizaciji eParlamenta, Komnenić je dogovorila da tako sveobuhvatne, ambiciozne i složene projekte, posebno u oblasti IKT, uvijek prate određeni izazovi, i da je u ovom slučaju bilo potrebno obuhvatiti značajan broj komplikovanih procedura i praksi i uklopiti ih u jedinstven sistem.



„Dodatno, otpor prema novom uvijek opterećuje i potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se obezbijedilo prihvatanje inovativnih rješenja u praksi“, rekla je Komnenić.



Prema njenim riječima, posebno izazovan aspekt projekta biće njegova primjena jer će u značajnom izmijeniti dosadašnji način rad kako poslanika, tako i parlamentarne administracije.



„Iz tog razloga smo se trudili da, u mjeri mogućeg, stvari radimo postupno, sistemski i obuhvatno, vodeći računa o tome da na vrijeme uključimo, obučimo i/ili informišemo korisnike budućeg sistema u zavisnosti od uloge koju će imati u njegovoj primjeni“, navela je Komnenić.



Upravo zbog tih izazova, kako je kazala, ostavljena je i rezervna mogućnost da se određeni koraci rade na način kako je to rađeno do sad, kako bi omogućili postupni prelazak na digitalizovana rješenja koja će biti prihvaćena od svih.



Komnenić je rekla da će puni efekat projekta biti postignut kada obezbijede uvezanost svih ključnih komponenti i njegovu opštu prihvaćenost, osiguravajući tako optimalnu djelotvornost i uštedu resursa.



„Možemo reći da smo pri kraju jednog dugog puta, koji je započeo prije nekoliko godina kada je služba crnogorskog parlamenta načelno osmislila projekat digitalizacije zakonodavnog procesa Skupštine“, navela je Komnenić.



Ona je kazala da je nakon uspostavljanja hardverske infrastrukture, što je učinjeno uz podršku Delegacije Evropske unije, urađena dodatna analiza aktivnosti, korisnika i drugih elemenata budućeg softverskog rješenja, a nakon toga su definisani zahtjevi kroz projektnu dokumentaciju.



Kako je rekla, u maju prošle godine zaključen je ugovor sa izvođačem o pružanju usluga za projekat, čija je realizacija započela u junu prošle godine.



„Sada možemo reći da je projekat digitalizacije zakonodavnog procesa u završnoj fazi. Planirane komponente sistema su dizajnerski riješene i funkcionalno zaokružene. U završnoj smo fazi testiranja ukupno pet funkcionalnih cjelina“, navela je Komnenić.



U međuvremenu je, kako je kazala, obučen jedan broj službenika za administraciju i korišćenje sistema.



„Očekuje nas obuka poslanika i priprema detaljnih korisničkih uputstava, nakon čega će biti ispunjeni uslovi za otpočinjanje primjene novog sistema“, navela je Komnenić.



Ona je dodala da su u pripremi projekta analizirali iskustva drugih parlamenata.



„Većina parlamenata čija smo iskustva razmatrali ima digitalizovane parlamentarne procese i procedure, u većoj ili manjoj mjeri“, kazala je Komnenić.



Neka od tih iskustava, kako je rekla, podrazumijevaju slična rješenja, koja nude IKT alate za olakšavanje faza zakonodavnog procesa, počev od predlaganja akata do vođenja sjednica.



Kako je navela, druga pružaju mogućnost i izrade samih legislativnih tekstova uz korišćenje posebnih alata (otvoreni formati), olakšavajući u kasnijim fazama njihovo ponovno korišćenje, unošenje izmjena i praćenje samog procesa.



„To je nešto o čemu i mi razmišljamo kao o sljedećem koraku. Ipak, takve poduhvate je nužno raditi sistemski i postupno, uvažavajući pritom raspoložive mogućnosti, podršku donosilaca odluka i druge okolnosti koje imaju nesporan uticaj na izradu i primjenu budućih rješenja“, zaključila je Komnenić.

(kraj) mip/isf

15 August 2021 12:18 pm

DRUŠTVO - ISTRAŽIVANJE - UNICEF

Tri petine građana vjeruje u postojanje tajne grupe moćnika



Podgorica, (MINA) - Tri petine građana u Crnoj Gori, njih 61 odsto, vjeruje da postoji tajna grupa moćnika koji kontrolišu događaje u svijetu, saopšteno je iz UNICEF-a.



U međunarodnom istraživanju koje je sprovedeno u 25 najvećih zemalja svijeta, uz podršku Kembridž univerziteta iz Velike Britanije u avgustu prošle godine, najmanje građana vjeruje u ovu teoriju zavjere u Japanu (19 odsto), Danskoj (20) i Švedskoj (23).



"Najviše ljudi vjeruje u ovu teoriju zavjere u Nigeriji (78 odsto) i Južnoafričkoj republici (68)", kaže se u saopštenju UNI)CEFa u CRnoj Gori..



Istraživanja širom svijeta o vjerovanjima u razne teorije zavjere ukazuju, kako se navodi, da često postoji veza između osjećaja nemoći da se utiče na društvena dešavanja i vjerovanja u teorije zavjere.



"Na to ukazuje i crnogorsko istraživanje", navode iz UNICEF-a.



Ljudi koji vjeruju da tajna grupa moćnika kontroliše svijet u većem procentu, kako se navodi, vjeruju da je koronavirus namjerno proizveden i raširen kao biološko oružje zarad političke ili ekonomske dobiti nekih svjetskih sila.



"Zatim da su svjetske slite napravile koronavirus u cilju rušenja ekonomije radi njihove finansijske dobiti, kao i u cilju smanjenja broja ljudi na planeti ili njihove genetske modifikacije kroz vakcinu protiv koronavirusa", kaže se u saopštenju.



U Crnoj Gori, u teoriju zavjere da tajna grupa moćnika kontroliše svijet češće vjeruju građani koji smatraju da se Vlada previše miješa u njihov svakodnevni život, da je pokret za prava žena otišao predaleko, kao i na insistiranju na jednakim pravima u državi.



U ovu teoriju zavjere, kako se ističe, više vjeruju ljudi koji ne vjeruju u nauku, već u natprirodne, paranormalne pojave.



"Kao i građani s manje razvijenom medijskom pismenošću koji kažu da se često osjećaju bespomoćno kada traže određene informacije o koronavirusu i koji nikad ili rijetko pokušaju da u drugim izvorima potvrde informacije koje su pronašli", kaže se u saopštenju.



O uticaju vjerovanja u teorije zavjere na stavove prema vakcinama i ponašanje građana svjedoče podaci koji ukazuju da u teoriju zavjere da tajna grupa moćnika kontroliše svijet češće vjeruju roditelji koji nijesu sigurni koliko povjerenja imaju u ljekara svog djeteta.



"Oni kada bi danas dobili bebu, ne bi željeli da ona primi MMR vakcinu", kaže se u istraživanju UNICEF-a.

(kraj) isf

15 August 2021 12:00 pm

AGENCIJA MINA

Pregled vijesti do 12 sati



Kabul - Snage talibana danas su ušle u rubne djelove Kabula, dok zaposleni u vladinim ustanovama panično bježe iz prijestonice.



Port-o-Prens - Najmanje 304 osobe poginule, a stotine su povrijeđene u razornom zemljotresu koji je u subotu pogodio jugozapadni Haiti, saopštile su lokalne vlasti.



Njujork - Jedan od najskupljih puteva na svijetu se nakon planina i klisura preko kojih prolazi završava u blatnjavom polju u zaseoku sa dvadesetak kuća od kojih su mnoge prazne, piše list New York Times opisujući dionicu auto-puta Bar - Boljare.



Herceg Novi - Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić saopštio je da je budžet grada za ovu godinu projektovan na skoro 16 miliona EUR, a ostvarenje je trenutno 60 odsto.



Berane - Glavni problem građana Berana je nezaposlenost koja se u toj opštini tokom prethodnih šest godina u kontinuitetu kreće oko 50 odsto, saopšteno iz Demokratske partije socijalista.



Podgorica - Nacionalni park Durmitor upozorio danas, da zbog širenja požara u kanjonu Tare, obrušanja nagorjelog drveća i kamenja, postoji opasnost za turiste koji splavare rijekom.



Podgorica - U Kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 15 pacijenata pozitivnih na koronavirus.



Podgorica - U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 42,7 odsto punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 35,9 odsto.



Podgorica - Poglavar Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo ocijenio da ne postoje kanonski ili crkveni razlozi da ceremonija ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bude na Cetinju.



Podgorica - Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila u Podgorici selekciju Danske 79:68, u utakmicu trećeg kola E grupe pretkvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstvo.



Podgorica - U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni.

(kraj) isf/sam

15 August 2021 11:29 am

KULTURA – PROJEKTI - MINISTARSTVO

Konkurs za zajedničko učešće na međunarodnim manifestacijama



Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture raspisalo je konkurs za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u ovoj godini, a prijave se podnose do 27. avgusta.



Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljenje djelatnosti kulture.



Na konkursu ne mogu učestvovati fizička lica, nevladine organizacije, javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.



Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema umjetničkom kvalitetu i značaju za razvoj crnogorske kulture, referenci realizatora, doprinosu afirmaciji multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti, podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva.



„Doprinosu očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine, zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza, afirmaciji perspektivnih talenata, afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom, realnosti budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju“, navodi se u konkursu.



Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50 odsto iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.



Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, u iznosu od 50 odsto ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, prema pravilima o državnoj pomoći.

(kraj) isf

15 August 2021 10:49 am

SVIJET - AVGANISTAN

Snage talibana ušle u predgrađa Kabula



Kabul, (MINA) - Snage talibana danas su ušle u rubne djelove Kabula, dok zaposleni u vladinim ustanovama panično bježe iz prijestonice.



Talibani u saopštenju tvrde da ne planiraju da silom zauzmu Kabul, a u ovom trenutku u prijestonici Avganistana odjekuje pucnjava.



Trojica avganistanskih zvaničnika rekla su za AP da su talibani ušli u predgrađa Kalakan, Karabag i Pahman.



"Ničiji život, imovina i dostojanstvno neće biti ugroženi, a životi stanovnika Kabula neće biti izloženi riziku", saopštili su talibani.



Oni su ranije danas osvojili poslednji veliki grad koji je bio pod kontrolom vlade, Džalalabad.



Istovremeno, talibanske snage osvojile su i poslednji granični prelaz u zemlji, Torkham.

(kraj) isf

15 August 2021 10:14 am

DRUŠTVO - NP DURMITOR

Opasno splavariti rijekom Tarom zbog požara



Podgorica, (MINA) - Nacionalni park (NP) Durmitor upozorio je danas, da zbog širenja požara u kanjonu Tare, obrušanja nagorjelog drveća i kamenja, postoji opasnost za turiste koji splavare rijekom.



Iz NP su obavijestili organizatore raftinga da je situacija s požarom alarmantna i da na svoju odgovornost obavljaju djelatnost.



"Služba zaštite NP Durmitor preduzima sve što je u mogućnosti kako bi zaustavili širenje požara koji prelazi u ogromne razmjere koji mogu da ugroze i ljudske živote, izjavio je direktor NP Durmitor, Pero Popović.



NPCG apeluju na sve korisnike prostora svih pet zaštićenih područja da se sa maksimalnom odgovornošću odnose prema ukupnim prirodnim, kulturnim i materijalnim vrijednostima i kako ne bi došlo do ugrožavanja i ljudskih života.

(kraj) isf

15 August 2021 09:52 am

SVIJET - LIBAN

U eksploziji cistijerne poginulo 20 osoba



Bejrut, (MINA) - Najmanje 20 osoba poginulo je danas na sjeveru Libana, a na desetine su povrijeđene u eksploziji cistijerne sa gorivom, saopštio je libanski Crveni krst.



Evakuisano je 79 osoba koje su povrijeđene u eksploziji, prenio je AP.



Najveći broj povrijeđenih zadobio je opekotine.



Pripadnici vojske blokirali su područje gdje se dogodila eksplozija, čiji uzrok još nije poznat.

(kraj) isf

15 August 2021 09:16 am

DRUŠTVO – VAKCINE

Revakcinisano 35,9 odsto punoljetnog stanovništva



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 42,7 odsto punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 35,9 odsto.



Do sada je data 359.341 doza vakcine protiv koronavirusa.



Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primila je 195.231 osoba ili 31,5 odsto, a drugu 164.110 ili 26,5 odsto ukupnog stanovništva.



U Crnoj Gori u posljednja 24 sata prvu dozu vakcine primilo je 447 osoba, a revakcinisano je 670 građana.



Masovna vakcinacija protiv COVID 19 u Crnoj Gori počela je 4. maja.

(kraj) isf

15 August 2021 09:06 am

DRUŠTVO - POLICIJA - OKC

Za 24 sata 22 saobraćajne nezgode



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodile su se 22 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba teže povrijeđena.



Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kazali su da se u Podgorici dogodile sedam saobraćajnih nezgoda, u Ulcinju šest, a po dvije u Budvi, Kotoru i Žabljaku.



U Herceg Novom i Baru evidentorana je po jedna nesreća.



Izdato je 472 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 65 prekršajnih prijava.



Policija je oduzela deset pari registarskih tablica.

(kraj) isf

15 August 2021 08:41 am

SVIJET - HAITI

Više od 300 žrtava razornog zemljotresa



Port-o-Prens, (MINA) - Najmanje 304 osobe su poginule, a stotine su povrijeđene u razornom zemljotresu koji je u subotu pogodio jugozapadni Haiti, saopštile su lokalne vlasti.



Potres je devastirao ovu siromašnu karipsku državu, rušeći crkve, hotele, škole, kuće, prenosi Rojters.



Zemljotres je bio magnitude 7,2 stepena, ali poslije glavnog potresa uslijedila je serija nešto slabijih, od kojih je jutrošnji iznosio 5,9 stepeni.



Epicentar zemljotresa bio je osam kilometara od grada Peti Trud Nip, oko 150 kilometara zapadno od glavnog grada Port-o-Prensa, na deset kilometara dubine, saopšteno je iz američke Agencije za geologiju.



Zemljotres se osjetio do Kube i Jamajke, a premijer Haitija Arijel Anri proglasio je vanredno stanje u četiri najpogođenija područja zemlje i poručio da neće tražiti međunarodnu pomoć dok ne budu poznate razmjere štete.



On je potvrdio da su neki gradovi skoro potpuno razoreni i da će vlada pomoći ugroženima, naročito u prioblanom gradu Le Kaj.



"Najvažnije je da se iz ruševina izvuče što više preživjelih. Čuli smo da su lokalne bolnice, posebno u Le Kaju, pune povrijeđenih ljudi", rekao je premijer.

(kraj) isf

15 August 2021 08:33 am

DRUŠTVO - KCCG

Životno ugroženo 15 kovid pacijenata



Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) životno je ugroženo 15 pacijenata pozitivnih na koronavirus.



U KCCG-u se, kako su saopštili iz te ustanove, nalazi 40 pacijenata sa COVID-19 infekcijom.



Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su trenutno aktivna 3.833 slučaja koronavirusa.

(kraj) isf

15 August 2021 08:23 am

DRUŠTVO - CPC

Ne postoje kanonski ili crkveni razlozi za ustoličenje na Cetinju



Podgorica, (MINA) - Poglavar Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo ocijenio je da ne postoje kanonski ili crkveni razlozi da ceremonija ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bude na Cetinju.



On smatra da se tim činom, u simboličkoj ravni, duboko vrijeđa dostojanstvo i zemlje i naroda.



“To mu je i namjera da nas ponizi po oba osnova i stavi na znanje da smo kolonija kojom upravlja beogradski guverner oličen u funkciji predsjednika Vlade, poduprtoga guvernerom cetinjske filijale Beogradske patrijaršije”, kazao je Mihailo u intervjuu Pobjedi.



One je ocijenio da nema previše razlike između najavljenog čina ustoličenja Joanikija na Cetinju i bivšeg mitropolita Amfilohija.



"I jedan i drugi čin su po svojoj suštini uvredljivi za nas kao narod. Čak, mislim da je ovaj, kao i onaj na kome je ustoličen Amfilohije, najava novih nesreća i zala koje će nas snaći. Boga molim da nam se ne dese", kazao je Mihailo.



On smatra da je, podrškom najavljenom ustoličenju, očita namjera Zdravka Krivokapića, Alekse Bečića i Dritana Abazovića da se izazovu nemiri s mogućim neželjenim posljedicama.



"Ako neki događaj, kao ovaj, nije poželjan u nekom gradu, jer je protiv volje tamošnjih građana, onda je to nasilje. Nepozvani i neželjeni gosti ne idu tamo đe nijesu dobrodošli od domaćina", rekao je Mihailo.



On je podsjetio da je na pitanje “Koliko je do Cetinja?“, Njegoš svojevremeno odgovorio: ,,Za prijatelja pet ura hoda, a za neprijatelja nikad“.



"Ne želim da nikoga u Crnoj Gori vrijeđam kao njenog neprijatelja jer takve riječi nijesu dostojne ni za jednog običnog čovjeka, kamoli za sveštenika i velikodostojnika crkve, već samo podsjećam na istorijske tekovine i istine koji važe za sva vremena", poručio je Mihailo.

(kraj) isf

15 August 2021 07:56 am

DRUŠTVO - SAOBRAĆAJ - AMSCG

Izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana



Podgorica, (MINA) - U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima, a vidljivost je dobra, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).



Oni su vozače savjetovali da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima i da tokom vožnje prave češće pauze.



Na magistralnim putevima M – 2 Podgorica – Sotonići – Petrovac, M-2 i M-2.4 granični prelaz (GP) Debeli Brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – GP Sukobin, od 17 do 22 sata saobraćaj je zabranjen za teretna motorna čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.



Na magistralnom putu Podgorica – Cetinje – Budva saobraćaj je zabranjen od 17 do 22 sata, za teretna motorna čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.



“Ova zabrana se ne odnosi na vozila sa prvenstvom prolaza, vozila za održavanje puteva i PTT instalacija, vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona i asfaltne mase, kao i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu”, kazali su iz AMSCG.



Zabrana se ne odnosi ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta M-2 od GP Debeli brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.



Saobraćaj na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani saobraćaj biće obustavljen za sve vrste vozila je u terminima od devet do 11 i od 13 do 15 sati i od 21 do 24 sata. Van ovih termina saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom.



Na regionalnom putu R-3 dionica Pljevlja-Metaljka saobraćaj je obustavljen u terminima od devet do 11 i od 14 do 16 sati.



Zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje - Nikšić, saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Čevo biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.



Zbog radova na magistralnom putu M-4, dionica Podgorica-Tuzi, zatvorena je jedna traka bulevara.



Na magistralnom putu M-6, dionica Mihailovica – Pljevlja, saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova.



Na magistralnom putu Danilovgrad-Podgorica saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova, a mogući su i kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.



Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.



Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.

(kraj) isf

15 August 2021 07:54 am

DRUŠTVO – VRIJEME – PROGNOZA

Temperatura do 39 stepeni



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni.



Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.



Jutarnja temperatura vazduha od deset do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.

(kraj)isf

14 August 2021 22:25 pm

SPORT - FUDBAL - TPCFL

Prvi trijumf Budućnosti, pobjeda Dečića



Podgorica, (MINA) - Budućnost, koja brani trofej, ostvarila je prvi trijumf, a nove bodove osvojio je Dečić, u četvrtom kolu Telekom Prve crnogorske fudbalske lige.



Budućnost je u gradskom derbiju savladala Podgoricu 2:1.



Domaćin je poveo golom Igora Ivanovića u 3. minutu.



Izjednačio je Vladimir Boljević u 58, a pobjedu ekipi Budućnosti donio je Zoran Petrović u prvom minutu sudijske nadoknade.



Dečić je u Danilovgradu savladao Iskru 1:0 i zabilježio treći trijumf ove sezone.



Pitanje pobjednika riješio je Džonatan Drešaj u 54.

minutu.



Pobjede u ovom kolu upisali su i fudbaleri Mornara i Petrovca.



Mornar je u Golubovcima savladao Zetu 1:0 i upisao treći trijumf ove sezone.



Odlučujući pogodak postigao je Marko Ćetković u 33. minutu.



Zeta je i poslije četvrtog kola bez pobjede, sa samo jednim osvojenim bodom.



Petrovac je u Beranama pobijedio plavsko Jezero 2:1.



Vođstvo Jezeru, koje je do ovog kola bilo bez pobjede i datog gola sa samo jednim osvojenim bodom, donio je Lazar Lambulić u 44. minutu.



Izjednačio je Adnan Bašić u 67, a pobjedu petrovačkom sastavu, drugu ove sezone, donio je Petar Vukčević u 74. minutu.



U posljednjem meču ovog kola, sjutra u Pljevljima (20.00), rivali će biti Rudar i Sutjeska.

(kraj) eml

14 August 2021 22:09 pm

SPORT - KOŠARKA - NBA

Simonović novi član Čikaga



Podgorica, (MINA) - Crnogorski košarkaš Marko Simonović karijeru će nastaviti u Čikagu, objavili su američki mediji.



Navodi se da je Simonović, koji je nedavno na draftu bio 44. pik, potpisao trogodišnji ugovor sa klubom iz Ilinoisa.



Mediji spekulišu da je ugovor vrijedan 4,3 miliona USD, kao i da su prve dvije godine zagarantovane.



Doskorašnji centar Mege igra ljetnju ligu za Čikago.



Simonović će naredne sezone u dresu Čikaga biti suigrač Nikole Vučevića.

(kraj) eml

14 August 2021 21:53 pm

SPORT - FUDBAL - TPCFL

Pobjede Mornara i Petrovca



Podgorica, (MINA) - Fudbaleri Mornara i Petrovca ostvarili su pobjede u četvrtom kolu Telekom Prve crnogorske lige.



Mornar je u Golubovcima savladao Zetu 1:0 u upisao treći trijumf ove sezone.



Odlučujući pogodak postigao je Marko Ćetković u 33. minutu.



Zeta je i poslije četvrtog kola bez pobjede, sa mo jednim osvojenim bodom.



Petrovac je u Beranama pobijedio plavsko Jezero 2:1.



Vođstvo Jezeru, koje je do ovog kola bilo bez pobjede i datog gola sa samo jednim osvojenim bodom, donio je Lazar Lambulić u 44. minutu.



Izjednačio je Adnan Bašić u 67, a pobjedu petrovačkom sastavu, drugu ove sezone, donio je Petar Vukčević u 74. minutu.



Na 20 minuta prije kraja utakmice, Budućnost i Podgorica igraju 1:1, dok Dečić u Danilovgradu vodi protiv Jezera 1:0.



U posljednjem meču ovog kola, sjutra u Pljevljima (20.00), rivali će biti Rudar i Sutjeska.

(kraj) eml

14 August 2021 21:51 pm

SPORT - KOŠARKA

Crna Gora ubjedljiva protiv Danske



Podgorica, (MINA) - Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Danske 79:68 (25:13, 21:22, 12:20 i 21:13), u utakmicu trećeg kola E grupe pretkvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstvo.



Crnogorski košarkaši upisali u drugi trijumf, nakon što su na startu savladali Island 83:69.



Danska he bez pobjede, a u prvom kolu izgubila je od Islanda 91:70.



Izabranici selektora Boška Radovića opravdali su ulogu favorita, ali su do pobjede došli teže od očekivanog.



Crnogorski košarkaši bolje su počeli meč i u 16. minutu imali su prednost od 17 poena (38:21).



U trećem dijelu meča Danska je serijom 18:3 napravila potpuni preokret i u 28. minutu povela 53:49.



Domaći satav, oslabljen neigranjem Marka Todorovića i od sredine treće četvrtine isključenog Dina Radončića, sa sedam uzastopnih poena uspio je da ponovo preokrene rezultat i do dođe do vođstva, koje je do kraja meča uspio da uveća.



Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Nikola Ivanović sa 18, Džastin Kobs je ubacio 16, dok je Radončić meč završio sa 13 poena.



U danskoj reprezentaciji najbolji je bio Sebastijan Aris sa 15, dok su po 13 poena dodali

Danijel Mortensen Silvester Berg.



Sjutra je na turniru slobodan dan, a Crna Gora će u narednom kolu, u ponedjeljak, igrati sa Islandom.

(kraj) eml

14 August 2021 21:00 pm

AGENCIJA MINA

Pregled vijesti do 21 sat



Podgorica - U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovana su 394 nova slučaja infekcije, od čega 337 među građanima i 57 među turistima.



Podgorica – U bolnicama u Crnoj Gori trenutno se liječi 141 pacijent zaražen koronavirusom.



Podgorica - Požar u kanjonu Tare i dalje se razvija i prerasta u dva odvojena, od kojih se jedan širi uzvodno ka selu Zaglavak, a drugi u pravcu toka rijeke, ka selu Zasada, kazao komandir Službe zaštite i spasavanja Goran Čavić.



Podgorica - Bankarski sektor se pokazao održivim i stabilnim tokom veoma izazovne prošle godine, a sve do sada viđeno ukazuje da su banke spremne da pojačaju kreditnu aktivnost u narednom periodu i budu generator oporavka, saopšteno iz Privredne komore.



Podgorica - Socijaldemokrate Cetinja pozvale predsjednika Skupštine Prijestonice da u najkraćem roku sazove sastanak šefova odborničkih klubova, kako bi “poručili negatorima crnogorskog bića da nijesu dobrodošli na Cetinje”.



Podgorica - Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva obezbijedilo besplatne udžbenike za sve upisane učenike osnovnih škola i njihova distrubicija počela prema planu.



Podgorica - Prijestonica Cetinje nagradiće sa po 200 EUR pripadnike Službe zaštite i spašavanja koji već danima gase brojne požare na teritoriji opštine, najavio gradonačelnik Aleksandar Kašćelan nakon obilaska vatrogasaca u Katunskoj nahiji.



Podgorica - Rast indeksa i prometa obilježio je sedmicu u kojoj je Uprava prihoda i carina objavila novu Crnu listu 200 poreskih dužnika, sa ukupnim dugom od 193,34 miliona EUR.



Podgorica - Kroz tunel Sozina je u periodu od 6. do 12. avgusta prošlo 103,7 hiljada vozila, većinom automobila.



Port-o-Prens - Najmanje 29 osoba poginulo je u zemljotresu jačine 7,2 stepena Rihterove skale koji je danas pogodio Haiti, saopštila civilna zašta te zemlje.



Podgorica - Košarkaši Crne Gore igraju u Podgorici sa Danskom utakmicu trećeg kola E grupe pretkvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstva.



Podgorica - U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni.

(kraj) gop

14 August 2021 20:49 pm

SPORT - FUDBAL - TPCFL

Petrovac slavio protiv Jezera



Podgorica, (MINA) - Fudbaleri Petrovca pobijedili su večeras u Beranama plavsko Jezero 2:1, u premijernom meču četvrtog kola Telekom Prve crnogorske lige.



Vođstvo Jezeru, koje je do ovog kola bilo bez pobjede i datog gola sa samo jednim osvojenim bodom, donio je Lazar Lambulić u 44. minutu.



Izjednačio je Adnan Bašić u 67, a pobjedu petrovačkom sastavu, drugu ove sezone, donio je Petar Vukčević u 74. minutu.



Mornar poslije prvog poluvremena vodi u Golubovcima protiv Zete 1:0, golom Marka Ćetkovića u 33. minutu.



U 20 sati i 30 minuta počeli su dueli Budućnosti i Podgorice, odnosno Iskre i Dečića.



Budućnost od 3. minuta, pogotkom Igora Ivaovića, vodi 1:0.



U posljednjem meču ovog kola, sjutra u Pljevljima (20.00), rivali će biti Rudar i Sutjeska.

(kraj) eml

14 August 2021 20:43 pm

AGENCIJA MINA

Obavještenje korisnicima



Podgorica, (MINA) – Informacije CEDIS-a o planiranim isključenjima struje za ponedjeljak dostupne su na linku https://mina.news/socijalnemreze/u-ponedjeljak-radovi-u-vise-opstina/.

(kraj) mina

14 August 2021 20:12 pm

SVIJET – HAITI

Snažan zemljotres pogodio Haiti, najmanje 29 poginulih



Port-o-Prens, (MINA) - Najmanje 29 osoba poginulo je u zemljotresu jačine 7,2 stepena Rihterove skale koji je danas pogodio Haiti, saopštila je Civilna zašta te zemlje.



Američki geološki zavod (USGS) izdao je crveni alarm, navodeći da će vjerovatno biti veliki broj žrtava i da su razaranja većih razmjera, preneo je Rojters.



Premijer Haitija Arijel Anri proglasio je 30-dnevno vanredno stanje zbog zemljotresa.



Epicentar zemljotresa je bio osam kilometara od grada Peti Tro de Nip, oko 150 kilometara zapadno od prijestonice Port-o-Prensa.



Nedugo poslije zemljotresa bilo je izdato upozorenje na cunami, ali je nakon izvjesnog vremena ono povučeno.

(kraj) gop

14 August 2021 19:41 pm

REGION - KORONAVIRUS

U Crnoj Gori najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100k stanovnika



Podgorica, (MINA) – U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovana u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Kosovo, a na trećem Sjeverna Makedonija.



U Crnoj Gori su registrovana 524 zaražena na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, na Kosovu 368, u Sjevernoj Makedoniji 241, Srbiji 133, Sloveniji 101, Albaniji 87, Hrvatskoj 77 i Bosni i Hercegovini (BiH) 49.



Četrnaestodnevna incidencija predstavlja broj novih slučajeva infekcije registrovan tokom prethodnih 14 dana na 100 hiljada stanovnika.



Ta metoda podrazumijeva sabiranje novih slučajeva u proteklih 14 dana i izražavanje na 100 hiljada stanovnika.



U regionu je danas registrovano 4.805 novih slučajeva koronavirusa.



U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u BiH, na drugom mjestu je Sjeverna Makedonija, a na trećem Crna Gora.



U BiH je registrovano 269 umrlih na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 266, Crnoj Gori 261, Sloveniji 213, Hrvatskoj 203, na Kosovu 127, u Srbiji 103 i Albaniji 86.



Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju hospitalizovanih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika, a na drugom mjestu je Kosovo.



U Crnoj Gori su registrovana 22 hospitalizovana na 100 hiljada stanovnika, na Kosovu 15, u Srbiji 12, Hrvatskoj pet i Sloveniji dva.



U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Kosovo.



U Crnoj Gori je registrovano 608 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, na Kosovu 369, u Sjevernoj Makedoniji 242, Srbiji 156, BiH 152, Sloveniji 105, Albaniji 85 i Hrvatskoj 44.



U regionu najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Sloveniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Srbija.



Slovenija je sa 911.175 prva po broju testiranih na milion stanovnika, slijede Crna Gora sa 895.516 i Srbija sa 689.183.



Na četvrtom mjestu je Hrvatska sa 587.669, slijede Kosovo sa 537.418, Sjeverna Makedonija sa 507.362, Albanija sa 332.680 i BiH sa 313.115 testiranih na milion stanovnika.



U regionu je najviše slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Srbija.



U Crnoj Gori je registrovano 16.786 slučajeva koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sloveniji 12.624, Srbiji 10.473.



U Hrvatskoj su registrovana 8.988 slučaja koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 7.758, na Kosovu 6.397, u BiH 5.907 i Albaniji 4.707.



Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID 19 u Crnoj Gori je, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, 3.833.



Agencija MINA obrađuje zvanične podatke država u regionu koje preuzima sa zvaničnih specijalizovanih sajtova koje su te države pokrenule tokom epidemije.



Podaci se, pored ovih izvora, upoređuju i sa podacima WHO, ECDC-a i drugih relevantnih zdravstvenih institucija.



Agencija MINA u ovim pregledima stanja, kao i na Infografik servisu, objavljuje isključivo zvanične podatke saopštene od medicinskih vlasti država koje se prate.



Svi grafici su dostupni na linku https://mina.news/covid19region/ .

(kraj) nij/gop

14 August 2021 19:03 pm

DRUŠTVO – VRIJEME – PROGNOZA

I sjutra sunčano i veoma toplo



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni.



Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.



Jutarnja temperatura vazduha od deset do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.

(kraj) gop

14 August 2021 18:22 pm

SVIJET – RUSIJA - TURSKA

Srušio se ruski vatrogasni avion u Turskoj, osmoro mrtvih



Moskva, (MINA) – Osmoro ljudi poginulo je danas u udesu ruskog vatrogasnog aviona koji se srušio u Turskoj, javila je agencija Interfaks pozivajući se na rusko Ministarstvo odbrane.



Iz Ministarstva je saopšteno da se u avionu za gašenje požara Be-200 nalazilo pet ruskih vojnika i tri turska državljanina.



Avion se srušio u Kahramanmarašu, u blizini Adane, gdje je trebalo da sleti, saopštila je ruska vojska, prenosi Rojters.



Privatna novinska agencija DHA javila je da se avion srušio tokom gašenja požara u šumi oko regiona Bertiz.



Još se ne zna šta je uzrok pada aviona, a na mjestu nesreće nalaze se timovi za potragu i spasavanje.

(kraj) gop

14 August 2021 18:03 pm

SPORT - MOTOSPORT - VN AUSTRIJE

Martinu pol pozicija u Austriji



Podgorica, (MINA) - Vozač Pramak Dukatija Horhe Martin startovaće sa pol pozicije u trci za Veliku nagradu Austrije, desete trke Moto GP šampionatu biti vožena na stazi Špilberg.



On je imao samo 34 hiljaditinke više u odnosu na Fabija Kvartarara Sa treće pozicije startovaće Frančesko Banjaja, četvrti u kvalifikacijama bio je Žoan Zarko, a peti Mark Markes.



Nedjeljna trka počeće u 14 sati.

(kraj) eml

14 August 2021 17:37 pm

REGION - KORONAVIRUS

U Srbiji preko hiljadu novozaraženih, preminulo pet osoba



Beograd, (MINA) - U Srbiji je, u posljednja 24 sata, od posljedica infekcije koronavirusom preminulo pet osoba, a registrovano je 1.005 novooboljelih, na osnovu 10.712 testiranih uzoraka.



Na respiratorima se trenutno nalazi 25 pacijenata, od 849 hospitalizovanih, objavljeno je na zvaničnom sajtu covid19.rs.



Od početka pandemije testirano je 4.811.876 osoba, a ukupno je registrovano 731.227 oboljelih.



Od posljedica koronavirusa do sada je preminulo ukupno 7.163 oboljelih, a smrtnost iznosi 0,98 odsto.

(kraj) gop

14 August 2021 17:09 pm

SVIJET - TURSKA

Najmanje 44 osobe stradale u poplavama



Ankara, (MINA) - Najmanje 44 osobe stradale su u velikim poplavama i klizištima u priobalnom dijelu Turske, saopštili su zvaničnici.



Turska agencija za katastrofe (AFAD) navela je da je 36 osoba poginulo u pokrajini Kastamonu, sedam u Sinopu, a jedna u Bartinu, prenosi Rojters.



Olujne kiše pogodile su 11. avgusta priobalne provincije Crnog mora - Bartin, Kastamonu, Sinop i Samsun, uzrokujući poplave koje su rušile kuće, odnijele najmanje pet mostova i na desetine automobila, a brojne puteve učinile neprohodnima.



"Oko 2,2 hiljade ljudi evakuisano je širom regiona, neki helikopterima s krovova, a mnogi su privremeno smješteni u studentskim domovima", saopštile su vlasti.



Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan danas je posjetio poplavama pogođena područja i poručio da će država da preduzme sve kako bi šteta bila brzo sanirana.



Poplave, jedne od najgorih u istoriji Turske, pogodile su sjeverne pokrajine, nakon što su lokalizovani požari u zapadnom dijelu zemlje u kojima je najmanje osam osoba nastradalo, a hiljade ljudi bilo primorano da se evakuiše.

(kraj) isf/gop

14 August 2021 16:43 pm

DRUŠTVO - OPŠTINE - KORONAVIRUS

U Budvi najviše novooboljelih na 100k u posljednje dvije sedmice



Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je po opštinama najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovana u Budvi, Ulcinju i Tivtu.



U Budvi je registrovano 2.185 zaraženih na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, Ulcinju 1.585 i u Tivtu 1.055.



U Kotoru su registrovana 844 oboljela od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika, na Cetinju 797, u Herceg Novom 755, Šavniku 642, Baru 529.



U Podgorici je u posljednjih 14 dana, registrovano 418 zaraženih koronavirusom na 100 hiljada stanovnika, u Plužinama 383, Petnjici 382, Nikšiću 366, Plavu 349, Beranama 315, Bijelom Polju 303 i u Tuzima 267.



U Danilovgradu je registrovan 241 oboljeli od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika, Rožajama 213, Pljevljima 181, Andrijevici 153, Kolašinu 138, Mojkovcu 132, na Žabljaku 130 i u Gusinju 125.

(kraj) nij/gop

14 August 2021 16:29 pm

DRUŠTVO - KORONAVIRUS

U bolnicama 141 kovid pacijent



Podgorica, (MINA) – U bolnicama u Crnoj Gori trenutno se liječi 141 pacijent zaražen koronavirusom.



To je najveći broj hospitalizovanih još od 17. maja, kada je na bolničkom liječenju bilo 130 kovid pacijenata.



Broj hospitalizovanih se u posljednjih deset dana više nego duplirao, a 5. avgusta ih je bilo 66.



U odnosu na petak, na bolničkom liječenju su tri kovid pacijenta više.



U Kliničkom centru nalazi se 35 pacijenata sa COVID-19 infekcijom, od kojih je 14 životno ugroženo.



Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su trenutno aktivna 3.833 slučaja koronavirusa.

(kraj) nij/gop

14 August 2021 16:11 pm

SVIJET – ALJASKA

Zemljotres jačine sedam stepeni pogodio Aljasku



Džuno, (MINA) - Snažan zemjotres, jačine sedam stepeni Rihterove skale, pogodio je Aljasku, saopštio je danas Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).



Zemljotres se dogodio na dubini od deset kilometara, naveo je EMSC, prenosi Rojters.



Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti, a upozorenje na cunami nije izdato.

(kraj) gop

14 August 2021 16:00 pm

AGENCIJA MINA

Pregled vijesti do 16 sati



Podgorica - U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovana su 394 nova slučaja infekcije, od čega 337 među građanima i 57 među turistima.



Podgorica - U Kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 14 pacijenata pozitivnih na koronavirus.



Podgorica - Požar u kanjonu Tare i dalje se razvija i prerasta u dva odvojena, od kojih se jedan širi uzvodno ka selu Zaglavak, a drugi u pravcu toka rijeke, ka selu Zasada, kazao komandir Službe zaštite i spasavanja Goran Čavić.



Podgorica - Hljebno brašno će ponovo poskupiti od septembra, najavili su crnogorskim pekarima njihovi dobavljači i uvoznici, uz mogući rast cijena i do 20 odsto, saznaju Vijesti.



Podgorica - Bankarski sektor se pokazao održivim i stabilnim tokom veoma izazovne prošle godine, a sve do sada viđeno ukazuje da su banke spremne da pojačaju kreditnu aktivnost u narednom periodu i budu generator oporavka, saopšteno iz Privredne komore.



Podgorica - Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kazao da niko nema razloga da bježi od popisa stanovništva, domaćinstava i stanova planiranog na jesen ove godine, pa tako neće ni ta partija.



Podgorica - Socijaldemokrate Cetinja pozvale predsjednika Skupštine Prijestonice da u najkraćem roku sazove sastanak šefova odborničkih klubova, kako bi “poručili negatorima crnogorskog bića da nijesu dobrodošli na Cetinje”.



Podgorica - Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva obezbijedilo besplatne udžbenike za sve upisane učenike osnovnih škola i njihova distrubicija počela prema planu.



Podgorica - Prijestonica Cetinje nagradiće sa po 200 EUR pripadnike Službe zaštite i spašavanja koji već danima gase brojne požare na teritoriji opštine, najavio je gradonačelnik Aleksandar Kašćelan nakon obilaska vatrogasaca u Katunskoj nahiji.



Podgorica - Spajanjem NLB i Komercijalne banke bez posla će ostati oko 30 odsto zaposlenih u te dvije finansijske institucije, ocijenio ekonomski analitičar Predrag Drecun.



Podgorica - Rast indeksa i prometa obilježio je sedmicu u kojoj je Uprava prihoda i carina objavila novu Crnu listu 200 poreskih dužnika, sa ukupnim dugom od 193,34 miliona EUR.



Podgorica - Kroz tunel Sozina je u periodu od 6. do 12. avgusta prošlo 103,7 hiljada vozila, većinom automobila.



Kabul - Diplomate ubrzano napuštaju Kabul, dok pobunjeničke snage talibana napreduju širom Avganistana i približavaju se glavnom gradu.



Podgorica - Košarkaši Crne Gore igraće u Podgorici sa Danskom utakmicu trećeg kola E grupe pretkvalifikacionog turnira za plasman na Svjetsko prvenstva.



Podgorica - U Crnoj Gori je sunčano i veoma toplo, a najviša dnevna temperatura iznosiće 39 stepeni.

(kraj) gop/sam

14 August 2021 15:41 pm

DRUŠTVO - IJZ - PRESJEK

Preminule dvije osobe, 394 nova slučaja infekcije



Podgorica, (MINA) - U Crnoj Gori su, u posljednja 24 sata, od poljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovana su 394 nova slučaja infekcije, od čega 337 među građanima i 57 među turistima.



Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom petka završile analizu i dostavile rezultate za 4.310 uzoraka na koronavirus.



Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 90, Ulcinja 68, Budve 40, Bara 31, Kotora 28, Herceg Novog 21, Nikšića 18, Tivta 17, Bijelog Polja 16, Berana 13, Cetinja i Rožaja po 11, Plava osam, Danilovgrada i Šavnika po pet, Tuzi četiri, Mojkovca, Petnjice i Plužina po dva i iz Pljevalja i Gusinja po jedan.



Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za petak je iznosio 9,14 odsto.



"Tokom jučerašnjeg dana Institutu su prijavljena dva smrtna ishoda usljed obolijevanja od COVID-a 19, i to kod pacijenata iz Podgorice i Cetinja, od kojih je mlađi imao 53 a stariji 83 godine", kaže se u saopštenju.



Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.642.



Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 142 pacijenta.



Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 3.833.



U Crnoj Gori je za posljednja 23 dana, od kada se vodi ta evidencija, registrovano 657 turista pozitivnih na koronavirus.



Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 105.750.



U Podgorici je trenutno aktivno 836 slučajeva koronavirusa, u Budvi 670, Ulcinju 442, Baru 288, Herceg Novom 284, Nikšiću 264, Kotoru 206, Tivtu 188, Bijelom Polju 125, na Cetinju 118 i u Beranama 99.



U Rožajama je trenutno aktivno 68 slučajeva koronavirusa, Pljevljima 49, Danilovgradu 46, Plavu 41, Tuzima 33, Petnjici 20, Kolašinu, Mojkovcu, Plužinama i Šavniku po deset, Andrijevici sedam, Gusinju pet i na Žabljaku četiri.

(kraj) gop

14 August 2021 15:23 pm

REGION – KORONAVIRUS

U Hrvatskoj preminule dvije osobe, 367 novooboljelih



Zagreb, (MINA) - U Hrvatskoj je, u posljednja 24 sata, zabilježeno 367 novih slučajeva koronavirusa, od 9.194 testirana uzorka, a od posljedica infekcije preminule su dvije osobe, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite.



U toj državi aktivna su 1.782 slučaja koronavirusa, prenosi Hina.



Na bolničkom liječenju nalaze se 192 pacijenta, od kojih je 20 na respiratoru.



Od 25. februara prošle godine, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno registrovane 366.724 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih su 8.282 umrle.

(kraj) gop

14 August 2021 14:49 pm

DRUŠTVO - POŽARI

Požar u kanjonu Tare prerasta u dva odvojena



Podgorica, (MINA) - Požar u kanjonu Tare i dalje se razvija i prerasta u dva odvojena, od kojih se jedan širi uzvodno ka selu Zaglavak, a drugi u pravcu toka rijeke, ka selu Zasada, kazao je komandir Službe zaštite i spasavanja Goran Čavić.



On je Televiziji Crne Gore rekao da se vatrogasci nalaze na vrhovima planine Bunetina, gdje su uz pomoć helikoptera spustili pet ljudi koji su gasili požar dužine dva kilometra.



"Požar se razvija u dva pravca, nizvodno i uzvodno kanjonom Tare. Teško je pristupačan teren, helikopteri su danas gasili, vidjećemo kakvi će efekti biti, kazao je Čavić, prenosi portal RTCG.



Dodatna opasnost su povremeni odroni, kao i padanje opožarenih i nagorjelih stabala.



U kanjonu je i gust dim koji otežava disanje i smanjuje vidljivost.



U gašenju požara angažovani su i i helikopteri Vojske Crne Gore i Direktorata za zaštitu i spasavanje.

(kraj) gop

14 August 2021 14:17 pm

POLITIKA – SD

Mijanović: Negatori crnogorskog bića nijesu dobrodošli na Cetinje



Podgorica, (MINA) - Socijaldemokrate (SD) Cetinja pozvale su predsjednika Skupštine Prijestonice da u najkraćem roku sazove sastanak šefova odborničkih klubova, kako bi “poručili negatorima crnogorskog bića da nijesu dobrodošli na Cetinje”.



Potpredsjednik cetinjskog Odbora SD Nikola Mijanović kazao je da će im poručiti da njihova politika nije dobrodošla u tom gradu, kao što nije bila ni 90-ih godina.



“Mi danas živimo istorijske momente kada se svi Crnogorci moraju sabrati i ujediniti oko jednog, najvišeg cilja - odbrane crnogorske nacije i identiteta”, poručio je Mijanović.



U tom smislu, kako je naveo, SD podržava i podržaće svaku inicijativu koja ima za cilj objedinjavanje Crnogoraca “oko svetih ciljeva koje su nam u amanet ostavili naši preci”.



Prema riječima Mijanovića, biti 2021. godine na pravoj strani istorije predstavlja ponos svakog Crnogorca, istinski izazov za koji se vrijedi boriti i za koji vrijedi istrajati.



“Ova generacija mora biti dostojna trenutka, vremena i ne smije izdati ono najvrednije što ima - obraz crnogorski”, zaključuje se u saopštenju Mijanovića.

(kraj) gop

14 August 2021 13:42 pm

POLITIKA - TURSKA - BS

Besplatne konzularne usluge državljanima Crne Gore u 25 država



Podgorica, (MINA) – Turska je istinski prijatelj Crne Gore, a to dokazuje da će svim državljanima Crne Gore u 25 država pružati besplatnu konzularnu zaštitu, saopšteno je iz Bošnjačke stranke (BS).



Ta partija je reagovala povodom, kako se navodi, odluke Ministarstva vanjskih poslova da Turska pruža konzularne usluge državljanima Crne Gore u 25 zemalja.



Navodi se da je neshvatljivo da nekome može da smeta to što će crnogorskim državljanima u zemljama gdje Crna Gora nema konzularna predstavništva, Turska pružati konzularnu pomoć.



„Na sreću građanske i multietničke Crne Gore, ovakve izjave dolaze od političara čija podrška je u konstantnom padu i čije izjave ne odslikavaju volju većine građana Crne Gore“, kaže se u saopštenju.



IZ BS navode da su svjesni da svi građani koji žele dobro Crnoj Gori podržavaju ovakvu odluku, jer je riječ o zemlji čija je diplomatija u samom svjetskom vrhu.



„Turska ima tradiciju u diplomatiji i zahvalni smo što je prihvatila da bude od pomoći našim državljanima. Ovakvi sporazumi u diplomatiji su nešto što je praksa i Crna Gora ima slične sporazume i sa drugim državama, između ostalog sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Poljskom, Bugarskom, Hrvatskom“, kaže se u saopštenju.



Ističe se da se na ovaj način postiže ušteda sredstava iz budžeta.



Iz BS navode da je Turska naš iskren saveznik i partner i to je dokazala mnogo puta do sada.



„Samo zahvaljujući njihovoj Kancelariji za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), više stotina kapitalnih projekata, finansirano je od građana Turske u oblastima zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede, infrastrukture. Tokom pandemije koronavirusa, upravo su naši prijatelji iz Turske bili među prvim zemljama koji su poslali pomoć“, kaže se u saopštenju.



Nvodi se da u BS stranci izuzetno cijene i pomoć koju je ova država pružila Crnoj Gori tokom NATO integracija.



„Tradicionalno dobri i prijateljski odnosi Crne Gore i Turske na ponos su svakog građanina naše zemlje. BS će i u narednom periodu dati doprinos da se ti odnosi još više unaprijede“, zaključuje se u saopštenju.

(kraj) isf

14 August 2021 13:18 pm

DRUŠTVO - MINISTARSTVO - KONKURS

Za najbolje studente 352 stipendije



Podgorica, (MINA) - Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta dodijeliće 352 stipendije studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija, a dokumenta se podnose od 1. septembra do 18. oktobra.



Ministarstvo će dodijeliti 200 stipendija studentima koji produžavaju pravo na stipendiju, a 40 studentima prirodnih nauka koji prvi put konkurišu.



Studentima društvenih nauka koji prvi put konkurišu, kako je prdviđeno konkurskom, biće dodijeljeno 60 stipendija.



Pravo na stipendiju ostvariće 20 lica sa invaliditetom, a 32 stipendije opredijeljene su za deficitarna zanimanja.



“Pravo da konkurišu za stipendiju imaju najbolji studenti na drugoj i narednim godinama studija, koji su prvi put upisali semestar tekuće studijske godine, nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija, koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli indeks uspjeha najmanje devet”, objasnili su iz Ministarstva.



U konkursu se navodi da se najboljim studentima smatraju studenti koji u određenim naučnim disciplinama posjeduju osobite sklonosti za naučni ili umjetnički rad i nagrade stečene na međunarodnim i državnim takmičenjima.



Kako se navodi, ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imaju oni koji imaju veću prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha u toku studija, kao i veći broj osvojenih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima.



Ministarstvo će, prema konkursu, za studijsku 2021/2022. godinu, dodijeliti 20 stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.



Studenti matematike i fizike dobiće po sedam stipendija i studenti hemije šest.



Ministarstvo će dodijeliti i 12 stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za nastavu na albanskom jeziku i proučavanje romskog jezika za studente RE populacije.



Studenti matematike, fizike i crnogorskog jezika i književnosti dobiće po dvije stipendije, a studenti hemije ili biologije, muzičke i likovne umjetnosti, italijanskog jezika po jednu stipendiju.



Na smjeru proučavanja romskog jezika za studente RE populacije biće opredijeljene dvije stipendije.

(kraj) isf

14 August 2021 12:42 pm

SVIJET - SAD

Upozorenje na moguće napade na godišnjicu 11. septembra



Vašington, (MINA) - Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država (DHS) upozorilo je da predstojeća 20. godišnjica napada 11. septembra, kao i pojedini vjerski praznici, mogu da podstaknu napade ekstremista.



DHS nije naveo o kojim se konkretnim prijetnjama radi, ali je upozorio na povišen rizik od napada, prenosi AP.



Kao razlozi koji bi mogli da podstaknu napade navedeni su rasna i etnička mržnja i ograničenja uvedena zbog pandemije korona virusa.



Ministarstvo je upozorenje uputilo javnosti, kao i lokalnim vlastima i saveznim državama, a zasnovano je na obavještajnim podacima drugih nadležnih agencija.



Slično upozorenje izdato je u maju, a Ministarstvo ističe da domaći ekstremizam ostaje prioritetno pitanje za službe SAD.



DHS je ukazao i da je Al Kaida na Arapskom poluostrvu, posle četiri godine, ponovo izdala časopis Inspiracija, ocjenjujući da je to očigledno urađeno uoči 20. godišnjice napada 11. septembra.

(kraj) isf