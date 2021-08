U Budvi trenutno boravi gotovo 70 hiljada registrovanih gostiju, što je na nivou od 94 odsto u odnosu na isti period 2019. godine, podaci su Turističke organizacije tog grada, prenosi RTCG.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Jovana Radunović

I dok su turistički poslenici zadovoljni, zdravstveni radnici napominju da je epidemiološka situacija u Budvi kompleksna, navodi RTCG.

Dok turistički poslenici zadovoljni trljaju ruke, zdravstveni radnici su zabrinuti jer je metropola crnogorskog turizma na drugom mjestu po broju novooboljelih na teritoriji Crne Gore.

“Situacija epidemiološka u Budvi je trenutno kompleksna, testiramo izuzetno veliki broj ljudi. Obično radimo, otprilike prosječno da kažem da je to oko 100 brzih testova dnevno u kovid ambulanti, radimo oko 50 pcr testova za pacijente, a pored svega toga radimo i otprilike u prosjeku oko 150 pcr testiranja, besplatnih za turiste kojima je potreban test za povratak u svoju zemlju”, kazala je za RTCG direkotrica Doma zdravlja Budva, Anđela Milić.

Prvi čovjek Budve ne spori da je situacija kompleksna, ali je zadovoljan što je u tom gradu skoro 70 hiljada turista.

“Vi znate da ovaj grad i čitavo crnogorsko primorje žive isključivo od turizma. Mi smo imali jednu propalu i propuštenu sezonu, prošlogodišnju 2020, i egzistencija građana je nešto što je bilo prioritet. I mislim da je Vlada donijela dobru odluku da otvori granice jer kada nemate mogućnost da pomognete građanima kao što su to radile razvijene evropske zemlje, prosto ste morali ljudima dozvoliti da rade i to je negdje cijena koja će se morati platiti. Sve ove mjere koje su donošene, one su minorne. Prosto morate ponekad i rizikovati”, istakao je predsjednik Opštine Budva Marko Carević za RTCG.

U Budvi trenutno boravi gotovo 70 hiljada registrovanih turista, što je na nivou od 94 odsto u odnosu na isti period 2019. godine, podaci su turističke organizacije tog grada.

“Od tog broja skoro 17 hiljada je u hotelskom smještaju i čak u hotelima možemo konstatovati da je oko 5 posto više u odnosu na 2019, ostatak je u privatnom smještaju i sigurno da ti podaci govore o tome da zaista jeste u ovom periodu u Budvi špic sezone”, kazala je direktorica TO Budva, Maja Liješević.

Od ponedjeljka budvanskim zdravstvenim radnicima pomagaće kolege iz drugih crnogorskih gradova. Oni će biti angažovani u kovid ambulanti, zaključuje RTCG.

U Budvi najviše novooboljelih na 100k u posljednje dvije sedmice

U Budvi je registrovano 2.185 zaraženih na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, Ulcinju 1.585 i u Tivtu 1.055.

U Kotoru su registrovana 844 oboljela od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika, na Cetinju 797, u Herceg Novom 755, Šavniku 642, Baru 529.

U Podgorici je u posljednjih 14 dana, registrovano 418 zaraženih koronavirusom na 100 hiljada stanovnika, u Plužinama 383, Petnjici 382, Nikšiću 366, Plavu 349, Beranama 315, Bijelom Polju 303 i u Tuzima 267.

U Danilovgradu je registrovan 241 oboljeli od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika, Rožajama 213, Pljevljima 181, Andrijevici 153, Kolašinu 138, Mojkovcu 132, na Žabljaku 130 i u Gusinju 125.