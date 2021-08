Evo kakvo nas vrijeem očekuje do kraja sedmice

U Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima, u planinskim oblastima na sjeveru, uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno moguća kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 29 do 40 stepeni.



U Podgorici sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 24, najviša dnevna do 40 stepeni.



U srijedu u popodnevnim satimana, uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti uslovi za lokalno kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, krajem dana i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.



Do kraja nedjelje, prema najavama meteorologa, možemo očekivati sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturama do 39 stepeni. Blagi pad temperatura početkom naredne sedmice.