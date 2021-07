Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković pozvao je građane da učestvovuju u akciji pošumljavanja brda Gorica.

Izvor: PG biro

Od kolega iz Službe zaštite dobio sam snimak brda Gorica napravljen jutros. Teško mi je pronaći prave riječi da opišem kako se osjećam dok gledam ovaj prizor. O onima koji su ovo napravili sam, što sam imao, kazao juče”, naveo je Vuković na Fejsbuku.

Najvio je akcioju pošumljavanja Gorice.

“Ostale, dobronamjerne Podgoričanke i Podgoričane, koji vole Goricu i svoj grad, pozivam da uzmu učešća u akciji pošumljavanja brda, najmasovnijoj do sada, koju će Glavni grad, uz podršku Zelenilo DOO – Podgorica, organizovati kada se za to stvore vremenski uslovi. Bilo bi lijepo da to bude 20.septembra, na 30. godišnjicu od proglašenja Crne Gore ekološkom državom", kazao je Vuković.