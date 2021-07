Doktor Nemanja Radojević smatra da nas čeka još najmanje dvije godine borbe sa koronavirusom.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Vincent Thian

Mišljenja je da uvođenje bilo kakvih restriktivinih mjera danas nema smisla niti relevantnog medicinskog opravdanja. On upozorava da o obaveznoj imunizaciji ne treba razmišljati jer se takav pristup kosi sa elementarnim bioetičkim principima i ljudskim pravima.

“Na pragu novog talasa epidemije i prijetnje delta soja, treba imati u vidu da su okolnosti sada bitno drugačije nego prije samo pola godine, a kamoli u odnosu na prethodnu godinu. Te nove okolnosti traže novu i drugačiju akciju”, napisao je Radojević na Facebooku.

Naime, ističe on, nakon ovakvih ili onakvih peripetija, vakcine su sada široko dostupne i masovna imunizacija je trenutno, čini se, jedini mogući odgovor na epidemiju.

Prema njegovim riječima, u okolnostima nepoznavanja bolesti, nedostatka vakcina, zaštitne opreme i medicinskih aparata, restriktivne mjere ograničavanja kretanja i zabrane okupljanja su bile nužnost i jedini mogući odgovor.

“Uvođenje bilo kakvih restriktivinih mjera danas nema smisla niti relevantnog medicinskog opravdanja. Da ne govorimo o psihološkom i ekonomskom aspektu. O obaveznoj imunizaciji ne treba razmišljati jer se takav pristup kosi sa elementarnim bioetičkim principima i ljudskim pravima”, istakao je on.

Ipak, dodaje Radojević, treba se prisjetiti presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju roditelja protiv države Češke, a koja je itekako primjenljiva u našem aktuelnom slučaju.

“Naime, država Češka je zabranila upis nevakcinisanog djeteta u vrtić, jer su smatrali da je javni interes preči nego lično pravo na izbor po pitanju vakcinacije, što je Evropski sud za ljudska prava potvrdio kao ispravan stav države i našao da nije došlo do povrede prava pojedinca ovom zabranom upisa djeteta u vrtić: “Politika vakcinacije sledi legitimne ciljeve zaštite zdravlja, kao i prava drugih, jer štiti i one koji prime vakcine i one koji ne mogu da budu vakcinisani iz medicinskih razloga.””, naveo je on.

Dakle, naglašava Radojević, primjenjujući ovaj pravni stav na aktuelnu situaciju u Crnoj Gori gdje nas nesumnjivo čeka novi talas epidemije i delta soj, moguće čak i prije jeseni, sa trenutno niskom stopom vakcinisanih u populaciji, adekvatno i pravno nesporno bi bilo primjeniti slične mehanizme “diskriminacije” osoba koje ne žele da budu vakcinisane: npr. zabrana upotrebe javnog prevoza i taksija, zabrana ulaska u ugostiteljske objekte, tržne centre, javne ustanove i druge zatvorene prostore gdje se nalazi veći broj osoba, obavezno nošenje maski na svim javnim površinama i sl. U sprovođenju navednog itekako može biti od pomoći najavljeni digitalni sertifikat o vakcinalnom statusu, testiranjima i sl.

“Ovdje smatram irelevantnim pisati o predrasudama po pitanju vakcina, rizika od vakcinacije i sl. onih koji informacije sakupljaju iz žute štampe, kojekakvih internet portala i rekla-kazala “dokaza”. Vakcina nosi određene rizike, ali isti nenadmašno prevazilaze rizike koje nosi COVID-19 oboljenje. Uostalom, kao i bilo koja druga vakcina”, ističe on.

Špručuje da osim navednog, a takođe oslanjajući se na sadašnju situaciju u državi, mišljenja je da treba postepeno prestati sa rutinskim PCR testiranjem sumnjivih slučajeva, jer je to sada beskorisno i skupo, osim za osobe sa teškom formom bolesti (zapaljenja pluća i sl.) i za nevakcinisane osobe (o njihovom trošku naravno, npr. za potrebe putovanja, ulaska u zatvorene prostore i sl.), te javno objavljivati samo broj teških i smrtnih slučajeva.

“Nažalost, i dalje smatram da nas čeka još najmanje dvije godine borbe sa koronom”, zaključio je Radojević koji je bio član ranijeg Kriznog medicinskog štaba.