Iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili su da će od zvaničnih organa Republike Srbije tražiti informacije o tome zašto je našim navijačima bilo zabranjeno da avionom Er Srbije iz Beograda putuju za Kipar.

Izvor: MONDO

“Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore će, posredstvom Ambasade Crne Gore u Republici Srbiji, zatražiti od nadležnih organa Republike Srbije zvanično izjašnjenje povodom odluke kompanije „Air Serbia“ da 13. novembra 2026. godine, na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, ne dozvoli ukrcavanje određenom broju putnika iz Crne Gore na letu JU486, na relaciji Beograd–Larnaka”, saopštili su iz tog resora.

Kazali su da je Ambasada Crne Gore u Beogradu, neposredno nakon saznanja o ovom događaju, stupila u kontakt sa predstavnicima navijačke grupe i preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti, u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti i pružanja potrebnih informacija.

Iz Ministarstva su podsjetili da se kompanija „Air Serbia“ oglasila zvaničnim saopštenjem, u kojem je navela da je odluka o neukrcavanju određenog broja putnika donijeta je isključivo na osnovu procjene bezbjednosti leta i u skladu sa važećim međunarodnim vazduhoplovnim propisima i operativnim procedurama.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo vanjskih poslova će, posredstvom Ambasade Crne Gore u Beogradu, zatražiti dodatna pojašnjenja i zvanične informacije od nadležnih organa Republike Srbije, kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, uključujući konkretne razloge za donošenje odluke o neukrcavanju putnika.