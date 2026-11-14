Tokom jutra ili prijepodneva mjestimično umjerena do jaka kiša

Umjereno do potpuno oblačno, tokom jutra ili prijepodneva mjestimično umjerena do jaka kiša, koja će u drugom dijelu dana oslabiti, a do kraja dana u većini predjela prestati. Na sjeveru, u planinskim oblastima, tokom dana uglavnom slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 16, najviša dnevna od 2 do 18 stepeni.