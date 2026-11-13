Oblačno i kišovito, očekuju se pljuskovi i grmljavina, na sjeveru i snijeg

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz čestu kišu, dok će u drugom dijelu dana, a naročito tokom noći, biti pljuskova praćenih grmljavinom.

Mjestimično se očekuju umjerene do obilne padavine, a kasno tokom noći u planinskim predjelima na sjeveru moguć je umjeren snijeg.

Vjetar će u ranim jutarnjim satima biti jak do veoma jak, južnog smjera, a tokom dana se očekuje njegovo slabljenje.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 10 do 20 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 10 do 22 stepena.

U Podgorici će biti pretežno oblačno i kišovito, a tokom poslijepodneva i noći očekuju se pljuskovi i grmljavina.

Duvaće jak južni vjetar, koji će tokom dana oslabiti. Jutarnja temperatura biće oko 13, a najviša dnevna oko 15 stepeni.