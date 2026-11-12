Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da do incidenta nije došlo tokom nevremena, niti su pad stabla izazvali jaki udari vjetra. Zbog toga se ponovo nameće pitanje održavanja gradskog zelenila i bezbjednosti stabala na frekventnim gradskim lokacijama.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Neprijatan prizor zabilježen je na Trgu Argentine, u centru grada, gdje se jedno stablo iznenada iščupalo iz korijena i palo na parkirani motor, pričinivši značajnu materijalnu štetu, prenosi Dan.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da do incidenta nije došlo tokom nevremena, niti su pad stabla izazvali jaki udari vjetra. Zbog toga se ponovo nameće pitanje održavanja gradskog zelenila i bezbjednosti stabala na frekventnim gradskim lokacijama.

Očekuje se da nadležni iz gradskog preduzeća Zelenilo ispitaju uzroke ovog događaja i utvrde u kakvom su stanju stabla na Trgu Argentine, kako bi se spriječili slični incidenti i zaštitili prolaznici i njihova imovina.