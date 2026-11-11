Prema njihovim informacijama, prekid je nastupio u 08.05 časova, dok je sistem ponovo počeo da funkcioniše u 11.00 časova

Izvor: MONDO

Klinički centar Crne Gore (KCCG) saopštio je da je jutros, nakon kratkotrajnog prekida u napajanju električnom energijom, došlo do problema u funkcionisanju informacionog sistema, zbog čega su pacijenti čekali na specijalističke preglede i dijagnostičke procedure, prenosi CdM.

Kako su naveli iz ove zdravstvene ustanove, do prekida je došlo tokom povratka na redovno napajanje električnom energijom, nakon planiranog isključenja u trajanju od 15 sekundi, koje je bilo neophodno zbog radova na zamjeni stare trafostanice Kliničkog centra.

“Usljed planiranog kratkotrajnog prekida u napajanju električnom energijom (15 sekundi), zbog izvođenja radova na zamjeni stare trafostanice Kliničkog centra Crne Gore, prilikom povratka u stanje redovnog napajanja električnom energijom došlo je do prekida u radu informacione infrastrukture”, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Prema njihovim informacijama, prekid je nastupio u 08.05 časova, dok je sistem ponovo počeo da funkcioniše u 11.00 časova. Potpuna funkcionalnost informacione infrastrukture uspostavljena je oko 13.00 časova.

Iz KCCG su dodali da je postupak utvrđivanja uzroka problema i dalje u toku.

“Zbog prekida u radu informacionog sistema, došlo je do zastoja i čekanja pacijenata na specijalističke preglede i dijagnostičke procedure. Svi planirani pregledi pacijenata biće realizovani tokom dana”, kazali su iz KCCG.

Pacijenti koji su imali zakazane laboratorijske analize obaviješteni su da ih mogu obaviti tokom naredna dva dana.

“Klinički centar Crne Gore upućuje izvinjenje pacijentima zbog nastalih neprijatnosti i zahvaljuje im na razumijevanju i strpljenju”, zaključili su iz te ustanove.