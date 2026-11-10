Zemljotres magnitude 3,5 zabilježen je u Crnoj Gori, a podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici više gradova u Bosni i Hercegovini.

Izvor: X/EMSC/Printscreen

Zemljotres magnitude 3,5 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 10. novembra 2026 u 20:17 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području 75 kilometara sjeverozapadno od Podgorice.

Potres se osjetio u više mjesta u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a građani su na sajtu za praćenje zemljotresa ostavljali svoja svjedočenja o podrhtavanju tla.

Stanovnici Gacka navode da je prilično jako zatreslo, i to neravnomernim intenzitetom tokom dužeg intervala, dok je jedan građanin Bileće iskustvo opisao ovako: "Kratko, ali zatutnjalo".

Slična svjedočenja stižu i iz Nikšića, gde su građani prijavljivali blaže, ali primjetno podrhtavanje.

"Bili smo na drugom spratu kuće. Nije bilo toliko strašno, ali se tresenje osjećalo i čulo tri do četiri sekunde", naveo je jedan od stanovnika.

Drugi su podrhtavanje opisali kao kratko i blago, dok je jedna stanovnica Plužina napisala: "Mislila sam da je grmljavina".

U Bileći je jedan građanin naveo da je potres bio kratak, ali snažan, dok su pojedini stanovnici Nikšića istakli da se tlo samo nakratko zatreslo.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf/Mondo)