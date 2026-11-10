Umjereno do potpuno oblačno.

Umjereno do potpuno oblačno, tokom dana uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu slabe kiše. Krajem dana i tokom noći padavine sa zapada proširiće se na veći dio zemlje i pojačati. Tokom noći, prvenstveno na jugu, ponegdje pljuskovi i grmljavina. U jutarnjim satima po kotlinama, mjestimično magla. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima i na primorju mjestimično umjeren do pojačan, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 13, najviša dnevna od 8 do 19 stepeni.