Skupština opštine Šavnik usvojila je paket novih mjera socijalne, obrazovne i ekonomske podrške, kojima lokalna uprava nastoji da unaprijedi kvalitet života stanovnika, pruži dodatnu sigurnost porodicama i pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva.

Izvor: MONDO

Novim programom obuhvaćeni su djeca predškolskog uzrasta, osnovci, nezaposlene žene na seoskim poljoprivrednim gazdinstvima, penzioneri i poljoprivredni proizvođači, piše Dan.

Usvojeni paket mjera predviđa mjesečnu podršku od 50 eura za djecu predškolskog uzrasta, dok je za učenike osnovnih škola predviđen takozvani "đački džeparac" u iznosu od 100 eura mjesečno.

Nezaposlene žene, koje žive i rade na poljoprivrednim gazdinstvima, ostvarivaće pravo na mjesečnu podršku od 150, odnosno 200 eura.

Jedna od značajnijih novina je uvođenje lokalne "socijalne penzije", koja će iznositi 150 eura mjesečno. Predviđeno je i proširenje podrške učenicima Srednje poljoprivredne škole, kao i dodatna socijalna i zdravstvena pomoć penzionerima.

Opredijeljeno je i 120.000 eura pomoći poljoprivrednim proizvođačima radi ublažavalja posljedica suše.

Iz lokalne uprave najavljuju da će javnosti pojedinačno predstaviti svaku od usvojenih mjera, uključujući i uslove za ostvarivanje prava, kriterijume i način podnošenja prijava, prenosi Dan.

,,Ovim programom nastojimo da kroz direktnu finansijsku i druge vidove pomoći odgovorimo na potrebe različitih kategorija stanovništva, i da podstaknemo ostanak i opstanak ljudi na ovom području", navode iz lokalne uprave.