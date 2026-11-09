Promjenljivo do potpuno oblačno.

Promjenljivo do potpuno oblačno, uglavnom tokom jutra ili prijepodneva mjestimično slaba kiša, u južnim i centralnim predjelima. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 13, najviša dnevna od 9 do 19 stepeni.