Promjenljivo do potpuno oblačno.
Promjenljivo do potpuno oblačno, uglavnom tokom jutra ili prijepodneva mjestimično slaba kiša, u južnim i centralnim predjelima. Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 13, najviša dnevna od 9 do 19 stepeni.
Podgorica: Promjenljivo oblačno, uglavnom tokom jutra ili prijepodneva uslovi za slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 17 stepeni.