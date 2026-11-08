Za realizaciju ove ideje saglasnost je dala Uprava za saobraćaj, čime su stvoreni uslovi za dalju pripremu projekta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U cilju unapređenja bezbjednosti i protočnosti saobraćaja na trajektnoj liniji Kamenari–Lepetane, planirano je uspostavljanje posebne saobraćajne trake za vozila koja čekaju ukrcavanje na trajekt u Lepetanima, prenosi RTHN.

Za realizaciju ove ideje saglasnost je dala Uprava za saobraćaj, čime su stvoreni uslovi za dalju pripremu projekta. Očekuje se da će novo rješenje doprinijeti boljoj organizaciji prilaza trajektnom pristaništu i smanjenju gužvi, naročito tokom ljetnje turističke sezone.

Paralelno sa ovim aktivnostima, planiran je nastavak radova na sanaciji operativnih površina, odnosno usjeka na trajektnim pristaništima u Lepetanima i Kamenarima. Njihova obnova važna je zbog dugogodišnje eksploatacije i velikog intenziteta saobraćaja, kako bi se osigurali bezbjedni uslovi za odvijanje trajektnog prevoza.

Poslovođa Sektora za pomorski i priobalni saobraćaj Javnog preduzeća Morsko dobro Aleksandar Crvenko kazao je za Radio-televiziju Herceg Novi da su dva usjeka sanirana prije početka ovogodišnje turističke sezone, dok je potrebno završiti radove na još dvije lokacije.

„Prije ljeta počeli smo sanaciju usjeka. Ostala su nam još dva, po jedan u Lepetanima i Kamenarima, tako da planiramo da ih uredimo čim se intenzitet saobraćaja smanji, tokom novembra“, rekao je Crvenko.

U Morskom dobru pripremljen je i idejni projekat kojim je predviđena izmjena organizacije prilaza trajektnom pristaništu u Lepetanima. Plan obuhvata izmještanje biletarnice, ali i uvođenje posebne trake za brži prolazak vozila čiji vlasnici koriste elektronsku kupovinu karata.

„Uradili smo idejni projekat i nadamo se da ćemo dobiti traku uz more kako bismo mogli da pristupimo realizaciji planiranog rješenja. Ta traka na magistrali bila bi namijenjena trajektnom saobraćaju, dok bi biletarnice bile izmještene na početak parkinga. Na taj način bi korisnici karte kupovali direktno iz vozila. Sistem bi funkcionisao slično automatskoj naplati na autoputevima – kamere bi prepoznavale vozila, a rampe bi se automatski podizale i omogućavale im ulazak na parking“, pojasnio je Crvenko.

Uvođenje posebne saobraćajne trake, uz završetak sanacije pristanišnih površina u Lepetanima i Kamenarima, trebalo bi da unaprijedi organizaciju i bezbjednost trajektnog saobraćaja. Ove promjene posebno bi mogle doći do izražaja tokom ljetnjih mjeseci, kada je opterećenost trajektne linije najveća.