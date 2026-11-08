Zbog održavanja manifestacije NLB Podgorica Millennium Run 2026, danas je na više gradskih saobraćajnica privremeno izmijenjen režim saobraćaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Obustave su počele u 9.30 časova, dok su sve trke startovale u 10 časova. Maratonski program traje do 16 časova, a Most Milenijum ostaće zatvoren do 19 časova.

Privremene obustave obuhvataju više gradskih zona, uključujući centar Podgorice, Masline, Zagorič, Preko Morače, Siti kvart i Donju Goricu.

U centralnom dijelu grada izmjene se odnose na Bulevar Stanka Dragojevića, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, kao i djelove Ulice kralja Nikole, Bulevara crnogorskih serdara i pravac preko mosta Union Bridge.

U naseljima Masline i Zagorič obustave obuhvataju trasu od Mosta Milenijum, preko Bulevara Ivana Crnojevića i dijela Bulevara Vilija Branta, zatim Ulicom Nikole Tesle i Ulicom II crnogorskog bataljona do Vezirovog mosta, kao i dio Ulice Vaka Đurovića.

Na području Preko Morače izmijenjen režim saobraćaja obuhvata Vezirov most, djelove bulevara Serdara Jola Piletića i Jovana Tomaševića, Ulicu Džordža Vašingtona i dio Bulevara Mihaila Lalića.

U Siti kvartu i Donjoj Gorici obustave se odnose na Cetinjski put i Bulevar 21. maja, sve do kružnog toka za Jugozapadnu obilaznicu.

Saobraćaj će se postepeno normalizovati po pojedinačnim dionicama, nakon prolaska posljednjeg takmičara. Ipak, Most Milenijum ostaje zatvoren za saobraćaj do 19 časova.

Kada je riječ o alternativnim pravcima, na Bulevaru Vilija Branta saobraćaj će se odvijati dvosmjerno jednom kolovoznom trakom.

Stanovnicima Malog brda, Momišića i Rogama veza sa Preko Morače, blokovima i Tološima biće omogućena preko dijela Bulevara Serdara Jola Piletića, gdje će takođe biti organizovan dvosmjerni saobraćaj jednom kolovoznom trakom.

Putni pravci prema Cetinju, aerodromu i Petrovcu ostaju prohodni od kružnog toka za Jugozapadnu obilaznicu, kao i veza između Cetinja i mosta Luča. Prohodan je i pravac prema Nikšiću preko Mareze.

Prilaz auto-putu moguć je preko Rogama, ali je na toj dionici zabranjeno kretanje kamionima i autobusima. Saobraćaj na području Starog aerodroma odvija se bez prekida.

Organizatori su apelovali na građane da unaprijed planiraju putovanja i izbjegavaju korišćenje automobila tokom trajanja manifestacije ukoliko za tim nemaju neophodnu potrebu.