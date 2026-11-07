Glavna gradska arhitektica Duška Mačić istakla je da je odabrani projekat posebno izdvojio način na koji su autori uskladili zahtjeve zaštite prirode sa savremenim pristupom uređenju prostora.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Park-šuma Gorica mogla bi u narednom periodu postati bogatija za brojne nove sadržaje namijenjene odmoru, sportu i rekreaciji, uz očuvanje prirodnog ambijenta po kojem je prepoznatljiva. Izabrano je idejno rješenje za njeno uređenje i revitalizaciju, koje, osim unapređenja prostora za posjetioce, predviđa i obnovu biodiverziteta. Vrijednost planiranog projekta procjenjuje se na oko osam miliona eura, prenosi RTV Podgorica.

Na konkurs za uređenje jednog od najznačajnijih zelenih prostora u Podgorici pristiglo je 18 idejnih rješenja. Konkurs je pripremila Služba glavnog gradskog arhitekte, dok ga je Glavni grad raspisao u saradnji sa Agencijom za upravljanje zaštićenim područjima i Sekretarijatom za planiranje prostora i održivi razvoj. Žiri je jednoglasno odlučio da izabere projekat arhitektonskog tima iz Zagreba, koji je, prema ocjeni članova, ponudio najbolje rješenje za unapređenje Gorice uz očuvanje njenih prirodnih karakteristika.

Glavna gradska arhitektica Duška Mačić istakla je da je odabrani projekat posebno izdvojio način na koji su autori uskladili zahtjeve zaštite prirode sa savremenim pristupom uređenju prostora.

„Ono što jeste izdvojilo taj rad jeste što je apsolutno uspio da nađe nekakav balans i ravnotežu između toga što je zaista moralo da se ispoštuje na osnovu studije zaštite, a sa druge strane da ponudi neki svoj izraz, da uvede nove elemente na samom brdu Gorica, koji će kroz tradicionalne materijale ponuditi jedan novi, savremeni arhitektonski izraz“, kazala je glavna gradska arhitektica Duška Mačić.

Jedan od prioriteta biće sanacija dijela park-šume koji je značajno stradao u požaru. Plan obuhvata obnovu vegetacije, sadnju novih biljnih vrsta i stvaranje povoljnijih uslova za povratak različitih životinjskih vrsta, čime bi se dodatno unaprijedio ekosistem ovog područja.

Mačić je ukazala i na ekološki značaj budućeg uređenja, ističući da projekat ne podrazumijeva samo nove poglede i sadržaje za posjetioce već i stvaranje prostora u kojem će prirodni svijet imati važnu ulogu.

„Pored toga što će se pružati novi vidici na samo brdo Gorica i na grad Podgoricu, ono će biti i novo stanište i utočište za ptice. Tako da su autori pokušali da sva ta čula koja se generalno bude u prirodi upotpune i sa tim zvučnim, novim prirodnim efektima“, navela je ona.

Planirano je i proširenje ponude za građane. Na vršnom platou trebalo bi da budu izgrađeni dodatni sportsko-rekreativni sadržaji, kafeterija i učionice na otvorenom, dok je duž postojećih staza predviđeno uređenje prostora za odmor. Cilj je da Gorica postane još pristupačnija i sadržajnija za posjetioce različitih generacija, a da pritom zadrži svoju prepoznatljivu prirodnu vrijednost.

Da je odabrani projekat obuhvatio različite aspekte budućeg razvoja ovog prostora, potvrdila je i glavna gradska arhitektica.

„Mislim da su autori zaista ponudili rješenje na koje su vodili računa o svakom aspektu, na koji smo i mi mislili kroz konkursni zadatak i na kojem se generalno kroz studiju zaštite insistira da bude zadržano“, rekla je Mačić.

Gorica već godinama predstavlja jedno od omiljenih mjesta Podgoričana za šetnju, rekreaciju i bijeg od gradske svakodnevice. Planirana revitalizacija trebalo bi da unaprijedi postojeću ponudu, ali i otvori prostor za nove načine korišćenja ovog prirodnog područja, piše RTV Podgorica.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko osam miliona eura, a sljedeća faza podrazumijeva izradu glavnog projekta, za šta će biti zadužena Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice. Nakon završetka te dokumentacije biće poznato da li će se radovi realizovati u cjelini ili kroz nekoliko faza, kao i kada bi njihova realizacija mogla početi.