Jutarnja temperatura vazduha biće oko 7, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U subotu se očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda.

Na sjeveru zemlje tokom prijepodneva mjestimično se očekuju magla ili niski oblaci. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -3 do 12 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 5 do 19 stepeni.

Podgorica: Očekuje se malo do umjereno oblačno vrijeme, uz duže sunčane periode. Vjetar će biti uglavnom slab i promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće oko 7, a najviša dnevna oko 19 stepeni.